Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ
09:11 17.10.2023 (обновлено: 09:12 17.10.2023)
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по поставкам в войска артиллерии отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня проведено под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В ходе совещания Шойгу отметил особую важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
"В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства.