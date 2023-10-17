Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ - 17.10.2023 Украина.ру
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Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ - 17.10.2023 Украина.ру
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по поставкам в войска артиллерии отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-10-17T09:11
2023-10-17T09:12
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Совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня проведено под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.В ходе совещания Шойгу отметил особую важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним."В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства.
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Новости, Россия, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, ВПК, артиллерия

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ

09:11 17.10.2023 (обновлено: 09:12 17.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКоллегия Минобороны России
Коллегия Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по поставкам в войска артиллерии отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня проведено под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В ходе совещания Шойгу отметил особую важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
"В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства.
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