https://ukraina.ru/20231017/1050247145.html

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ - 17.10.2023 Украина.ру

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов – Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по поставкам в войска артиллерии отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-10-17T09:11

2023-10-17T09:11

2023-10-17T09:12

новости

россия

минобороны рф

сергей шойгу

впк

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048592050_0:0:2363:1329_1920x0_80_0_0_d55b0d6ca52c6ffba9c31955d7b65717.jpg

Совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня проведено под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.В ходе совещания Шойгу отметил особую важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним."В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства.

https://ukraina.ru/20231017/1050246237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, впк, артиллерия