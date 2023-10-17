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Бомбардировки Югославии, слова о коллективной вине сербов и "оккупации Карелии": чем запомнился Ахтисаари

Бомбардировки Югославии, слова о коллективной вине сербов и "оккупации Карелии": чем запомнился Ахтисаари - 17.10.2023 Украина.ру

Бомбардировки Югославии, слова о коллективной вине сербов и "оккупации Карелии": чем запомнился Ахтисаари

Финский дипломат и политик Мартти Ахтисаари скончался 16 октября на 87-м году жизни. Он являлся одной из знаковых фигур западной дипломатии рубежа прошлого и нынешнего веков — времени, когда Запад в лице США и их союзников находился на пике своего внешнеполитического могущества

2023-10-17T08:32

2023-10-17T08:32

2023-10-17T11:42

эксклюзив

владимир зотов

югославия

косово

бомбардировка

сербия

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За свою политическую карьеру Ахтисаари занимал множество разных постов и должностей. В разные годы он успел побывать президентом Финляндии, а также официальным представителем ЕС и спецпосланником Генсека ООН — некоторые из этих позиций он занимал в одно и то же время. Он считался специалистом по «миротворчеству», что в контексте мировой политики того времени означало урегулирование различных конфликтов в западных интересах. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.Ахтисаари в разные периоды своей деятельности работал в Африке, на Ближнем Востоке, в Индонезии и в других уголках мира. Однако российской аудитории он запомнился прежде всего по происходившему на Балканах: финский дипломат стал одним из архитекторов агрессии против Югославии и её могильщиков.Впервые Ахтисаари принял участие в судьбе балканских стран в начале девяностых годов — в Боснии и Герцеговине, где после выхода этой бывшей республики СФРЮ из её состава началась война — сначала в формате «все против всех», а потом в формате «все против сербов». Но куда более деятельно Ахтисаари поучаствовал в конфликте, связанном с южным сербским краем Косово и Метохия, который сначала обернулся бомбардировками Югославии, а потом — насильственным отделением Косово от Сербии.Сербские авторы описывают переговоры ряда американских и западноевропейских политиков со Слободаном Милошевичем, прошедшие незадолго до начала боевых действий — в июне 1999 года. Тогда Ахтисаари напрямую угрожал Милошевичу ковровыми бомбардировками Белграда, обещая за неделю убить полмиллиона человек. В результате этих бомбардировок, по словам Ахтисаари, сербская столица должна была стать похожа на стол, за которым и шло общение представителей западных стран с президентом Югославии.Бывший президент Черногории Момир Булатович рассказывал, что Ахтисаари также грозил Милошевичу тем, что Сербия будет полностью уничтожена, а когда тот спросил, как президент Финляндии собирается объяснить гибель двух миллионов человек, Ахтисаари поинтересовался, знает ли Милошевич, сколько людей погибло во Вьетнаме.Бомбардировки Югославии, в составе которой на тот момент оставались лишь Сербия и Черногория, в итоге вынудили Милошевича принять условия НАТО, выведя из Косово войска. В этом Ахтисаари и его американским и европейским коллегам помог премьер РФ Виктор Черномырдин, весьма способствовавший завершению конфликта на условиях США и их союзников. Произошедшее стало предвестием окончательного распада СФРЮ и прологом к суверенизации южного сербского края. Здесь Мартти Ахтисаари тоже сыграл очень важную роль: в 2005 году он был назначен спецпосланником Генерального секретаря ООН по Косово. Огромную известность получила его фраза «сербы виноваты как народ», произнесённая в 2006 году. Позднее Ахтисаари пояснил своё высказывание: по его словам, несмотря на то что новое «демократическое» руководство Сербии не может отвечать за политику прежней власти, оно обязано «взглянуть правде в глаза и принять на себя ответственность за последствия режима Милошевича». Через год после этого финский дипломат получил Нобелевскую премию мира.Отдельной остроты в ситуацию добавляло то, что в деле урегулирования косовского конфликта Ахтисаари не представлял одну из сторон, как это было во времена войны в Югославии, а выполнял функции посредника. По словам представителей Сербии, он всегда действовал лишь в албанских интересах. В этом же ключе был составлен и его план урегулирования вопроса статуса Косово, который подразумевал постепенное придание ему атрибутов независимого государства. Согласно этому плану, Косово получало право на самоуправление под международным контролем, собственные органы безопасности и другие признаки независимости.План Ахтисаари был заблокирован в Совбезе ООН усилиями России. Однако после одностороннего провозглашения независимости Косово основные пункты этого плана начали (и продолжают) воплощаться в жизнь. Несмотря на то, что инициатива финского дипломата не получила никакого официального статуса, западные стратеги фактически использовали её положения как руководство к действию. В итоге они, правда, пошли куда дальше: если Ахтисаари видел Косово как многонациональное образование, то по факту оно превратилось в репрессивную албанскую этнократию — причём сегодня на наших глазах там разворачивается новый этап антисербских этнических чисток.Что касается России, то при взаимодействии с российскими политиками у Ахтисаари, номинально являвшегося приверженцем демократии, начинали просыпаться инстинкты финского националиста. В частности, он неоднократно заявлял об «оккупации Карелии», говоря, что итоги советско-финской войны стали «огромной несправедливостью по отношению к финнам».Он также успел поучаствовать в работе целого ряда международных организаций, созданной с целью урегулирования различных конфликтов. Однако все они всегда действовали в интересах мирового гегемона — как, например, International Crisis Group, связанной с Фондом Сороса (организация, признанная нежелательной в РФ).В качестве резюме можно отметить, что Мартти Ахтисаари был одной из знаковых фигур уходящей эпохи, основной чертой которой являлось безраздельное доминирование США и их союзников — наряду с Мадлен Олбрайт, Ричардом Холбруком, Кондолизой Райс и ещё целым рядом чиновников и дипломатов.

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эксклюзив, владимир зотов, югославия, косово, бомбардировка, сербия