Медведи и котел - вот что угрожает ВСУ. Что говорили в мире об Украине 16 октября

Медведи и котел - вот что угрожает ВСУ. Что говорили в мире об Украине 16 октября

Уклониться от мобилизации помешают украинцам медведи и снайперы, однако это не единственные причины, мешающие уклонистам избежать военной службы. А тем временем на одном из горячих направлений войны назревает еще один “котел”, который может перекроить ход военных действий на Украине, пишут западные СМИ

Отчаянные попытки избежать службыМногие украинские мужчины пытаются избежать службы в ВСУ, пишет Businessinsider. В интервью изданию о попытках избежать мобилизации рассказал один военнослужащий, пожелавший изменить свое имя в целях безопасности.Так, некий 21-летний киевлянин Артем поведал, что он отчаянно пытается покинуть Украину, чтобы избежать призыва в армию. Он уже предпринял попытку, которая не увенчалась успехом – на границе парня остановили и отправили назад. Кроме того, уклонисту выписали штраф в 1000 гривен (2700 руб.) за попытку незаконно покинуть страну.Однако Артем признался изданию, что он снова обдумывает варианты попыток бегства из Украины.“Молодые люди на контрольно-пропускном пункте недалеко от границы сказали мне не пытаться”, — рассказал Артем Insider.Потенциального призывника предупредили, что путь в Румынию через Закарпатье весьма опасен: якобы на этой территории леса полны медведей и снайперов.В BI напомнили о том, что в начале летнего украинского контрнаступления Киевское командование набирало солдат в армию под лозунгом "Храбрость покоряет страх".Однако ни мотивирующие лозунги, ни денежное вознаграждение не помогают призвать украинских мужчин на фронт. В целом в стране растет тенденция уклоняющихся от мобилизации мужчин и проблема только усугубляется.На днях об этом заявила замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова в эфире телемарафона ICTV. Она отметила, что сегодня сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ, создавая необходимые для этого условия.В разговоре с Businessinsider еще один военнослужащий с именем Богдан, который в мирное время работал плотником, недавно вернулся с поле боя: он застал интенсивные бои на восточном фронте. Журналистом он рассказал, что подразделение в котором он служил, понесло значительные потери, однако сам вэсэушник выжил и вернулся домой без травм. Он сказал, что не хочет, чтобы его сына постигла та же участь. Поэтому Богдан положительно относится к тому, чтобы скрыть своего ребенка от армии, пишет BI.“Во время войны у молодых людей не так много работы и качественного образования, поэтому некоторые из них хотят уйти, но не могут”, - сказал он.Изданию Богдан рассказал, что на прошлой неделе пересечь границу удалось его другу, но мужчина заплатил порядка 6400 долларов. После этого он получил инструкции от контрабандиста, который сказал ему, как перерезать колючую проволоку плоскогубцами.В сентябре этого года The Economist писал, что на Украине поймали около 6100 мужчин, пытавшихся покинуть страну на пограничных переходах с использованием поддельных или несанкционированных документов.Система взятничества на Украине набирает обороты. Business Insider сообщал, что 39-летний мужчина из Одессы заплатил наладчику, чтобы тот нашел больницу на юге Украины, чтобы диагностировать у него тяжелую травму позвоночника и освободить от военной службы.Раннее Сергей Мыткалик, председатель Украинского штаба по борьбе с коррупцией, рассказал Insider, что правительство Зеленского усложнило получение военной льготы, чтобы предотвратить подделку льгот и коррупцию в системе предоставления военных льгот.“Танковое фиаско” и “котел”После того, как ВСУ провалили контрнаступление, инициатива на поле боя перешла к России, пишетThe Economist.По прошествии нескольких месяцев войска РФ развернули одно из крупнейших наступлений с весны прошлого года с целью взять украинцев в "котел" в районе Авдеевки. Армия ВСУ уже окружена, заявили в издании.Начиная с 9 октября российские войска начали вести непрерывную атаку и по мнению военного представителя украинских сил на юге Александра Штупуна ВС РФ “видит в Авдеевке возможность одержать значительную победу и переломить ход боевых действий”.В The Economist отмечают, что ни у кого нет сомнений в том, что Россия выделила значительные ресурсы для своего “последнего наступления”. По мнению украинских чиновников в Авдеевку уже переброшено порядка трех российских батальонов, которые сопровождаются танками, боевыми машинами пехоты и высокоточными управляемыми “планирующими бомбами”.К слову, подобные “планирующие бомбы” являются огромной проблемой для Украины, пишет Merkur. В издании отмечают, что эти снаряды с легкостью обходят западные системы противовоздушной обороны. А целью ударов в основном становятся окопы, бункеры и штабы ВСУ.Немецкое издание предполагает, что Москва сделала выбор в пользу планирующих бомб, чтобы затянуть конфликт и довести таким образом до капитуляции Запад. Авторы статьи в The Economist полагают, что если Россия отвоюет Авдеевку в ближайшее время, то это станет огромным ударом по моральному духу украинских военнослужащих. Как это произошло на примере Артемовска (Бахмута).За последние пару дней некоторые российские источники заявили, что их силы взяли под контроль коксохимический завод. Но Институт изучения войны, аналитический центр, заявляет, что не видит никаких доказательств, подтверждающих это.Американские военные эксперты на которых ссылается издание, отмечают, что в ближайшие дни состоится тяжелая и ожесточённая борьба за коксохимический завод в Авдеевке. Однако для того, чтобы ВСУ хоть как-то удержать позиции, им придется перебросить часть сил с Ореховского направления на Авдеевское.Помимо волнений из-за скорого решительного боя, украинская армия испытывает “танковое фиаско”. Сегодня Киев значительно уступает России в количестве боевых машин, пишет Merkur. Такая ситуация может сказаться на анонсированном наступлении ВСУ: 11 тысяч российских танков против 2 тысяч украинских боевых машин создаст безвыходную ситуацию для Киева, полагают в издании.Киев уже потерял порядка 800 боеспособных машин, и как считают эксперты, в следующие 42 месяца будет уничтожена остальная часть танков, что вынудит Украину сложить оружие.Для победы ВСУ необходимо как минимум 600-800 дополнительных единиц техники, утверждает издание. Однако на фоне снижения помощи Киеву западных союзников такой вариант исключается. Даже оборонный немецкий концерн Rheinmetall, который пообещал производить на Украине порядка 400 боевых машин в год, не изменит ситуацию, даже если завод приступит к работе к началу следующего года.

