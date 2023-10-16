https://ukraina.ru/20231016/1050219752.html

Монтаж: что не досказал Путин китайцам о НАТО

Монтаж: что не досказал Путин китайцам о НАТО - 16.10.2023 Украина.ру

Монтаж: что не досказал Путин китайцам о НАТО

В фильме "Человек с бульвара Капуцинов" есть смешной момент, когда героиня Александры Яковлевой просит героя Андрея Миронова сделать ей монтаж – ускорить события, вырезав ненужные подробности

2023-10-16T16:47

2023-10-16T16:47

2023-10-16T16:47

украина

россия

нато

владимир путин

мнения

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Мастерство монтажа нередко демонстрирует президент России Владимир Путин, когда нужно кратко объяснить очень многое.16 октября президент России дал интервью корреспонденту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, в котором в очередной раз изложил российское представление о ходе событий на Украине.Путин подчеркнул общеизвестные у нас моменты, которые китайские зрители могут не помнить или не считать их важными.Начало нынешнего кризиса Владимир Владимирович видит в событиях 2008 года:"Основной тезис (…) Декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством.Нет, в 2008 году зачем-то ‒ никакого кризиса ещё не было ‒ объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно".Владимир Владимирович кое-что сократил, а кое о чём умолчал, чтобы не перегружать своё выступление ссылками на неактуальную уже историю.Документ, на который ссылается Путин – Декларация о государственном суверенитете 1990 года, нормы которой были подтверждены Актом о независимости 1991 года, а потом Конституцией 1996 года. Для китайских зрителей это лишние подробности, тем более, что с 2018 года нормы о нейтральном статусе Украины не действуют – в Конституцию внесена норма, в соответствии с которой Украина стремится к вступлению в НАТО. Киев декларацию игнорирует, равно как и собственный суверенитет.Событиям 2008 года предшествовал политический кризис на Украине – в 2004 и 2007 годах Виктор Ющенко осуществил два государственных переворота, в результате которых Виктор Янукович был сначала не допущен к посту президента после победы на выборах, а затем смещён с поста премьер-министра.Предложение 2008 года было закономерным завершением того кризиса – к власти пришли политические силы, которые сделали ставку на ускоренное вступление в Евросоюз и НАТО.Сотрудничество же Украины с НАТО началось ещё раньше – в 1992 году Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, в 1994 году – заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы "Партнёрство ради мира", а в 2002 году получила "Индивидуальный план партнёрства с НАТО".Следует отметить, что тогда всё это особой озабоченности со стороны России не вызывало, поскольку у России у самой была динамично развивающаяся программа отношений с НАТО. Более того, сам Путин признавал, что предложил Уильяму Клинтону вступление России в НАТО.Если бы сотрудничество между Россией и западным блоком развивалось в таком контексте, то намерения Украины вступить в организацию никакого кризиса сами по себе не вызвали бы. Вопрос ведь не в принадлежности к тому или иному блоку, а к тому, на достижение каких целей направлена его деятельность.Тут, кстати, тонкий момент: если Россия вступает в НАТО, то НАТО не направлено против России. Тогда против кого? Напрашивается вывод, что против "глобального юга", частью которого является Китай. И сказав обо всём этом придётся продолжать – что в случае, если бы Россия вошла в состав НАТО, то деятельность НАТО осуществлялась бы совершенно иначе и тому подобное. То есть, развивая эту тему, российский президент оказался бы в положении без вины виноватого и оправдывающегося по поводу событий, которые так и не состоялись. Эту нужно с точки зрения интересов сегодняшнего дня? Нет. А значит, лишнюю информацию лучше просто вырезать, что Путин и сделал.После того, как диалог с Клинтоном завершился безрезультатно, НАТО заняла позицию "сдерживания России". А вот уже в рамках этой стратегии осуществлялась и поддержка государственных переворотов на Украине, и ускорение диалога о членстве с Украиной. Украина рассматривалась как плацдарм для агрессии блока против России.Всё это, Путин, разумеется, помнит. Однако, его задача – не пересказать китайским зрителям ход событий, а показать нелогичность действий Запада. Расширение НАТО на Восток, и, тем более, на территорию Украины, не было ответом на какие-либо действия России.Фраза о "до сих пор никому непонятно" относится именно к этому аспекту. В рамках стратегии сдерживания России всё логично и рационально, все всё понимают. Непонятно только одно – зачем Россию сдерживать, если она не стремится к противостоянию с кем-либо и требует только гарантий безопасности?Путин, опять же, опускает вопрос о том, что само по себе расширение НАТО на восток поворачивает НАТО против России, даже если изначально, в 90-х, смысла в таком повороте не было.С объективной точки зрения, если НАТО, которое создавалось для противостояния восточному блоку (в 1955 году оформленном как Варшавский договор) не только не распускается, но и расширяется на восток, значит Запад по-прежнему опасается агрессии с Востока. А на Востоке – Россия.Кстати, для Украины до 2008 года активно продвигалась тема того, что вступление в НАТО является шагом в Европу, поскольку политические требования НАТО и ЕС идентичны. Однако ответа на вопрос, зачем в принципе нужно НАТО, если нет противостояния, не было. После войны 08.08.08 уже использовались другие тезисы – членство в НАТО призвано упредить "российскую агрессию".С субъективной точки зрения новые члены НАТО (в первую очередь – Польша и государства Прибалтики) воспринимают Россию в качестве исторического противника и угрозу собственной безопасности. Соответственно, они переносят свои историческое комплексы и фобии на уровень руководства НАТО, где своих антироссийских комплексов хватает…Видите, как много можно было наговорить об отношениях России и НАТО? Путин всё объяснил двумя абзацами, сделав монтаж.

https://ukraina.ru/20230903/1049122935.html

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украина, россия, нато, владимир путин, мнения