Четверо жителей Вильнюса демонстративно выкинули флаг Украины в урну
© Марина Полякова, Украина.руфлаг Украины
© Марина Полякова, Украина.ру
Инцидент произошел вечером воскресенья. Трое из участников акции были пьяны, сообщает 16 октября сайт литовского национального радио и ТВ Lrt
Сообщение об осквернении флага Украины в департамент полиции Вильнюса поступило в воскресенье около 23:24.
"На Грейт-стрит четыре человека пронесли украинский флаг, затем положили его в мусорное ведро деревянной ручкой вверх и, плюнув, ушли", – сообщает издание.
Стражи порядка задержали трех пьяных мужчин 43, 37 и 26 лет и 26-летнюю женщину, она была трезва. Сейчас нарушители находятся под стражей. По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование. Задержанным грозит штраф, ограничение свободы, арест, либо лишение свободы до двух лет.
12 октября, 04:43На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке флаг Украины сменили на флаг ИзраиляНеоновое изображение украинского флага на небоскрёбе, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменилось изображением флага Израиля. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости