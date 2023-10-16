https://ukraina.ru/20231016/1050217886.html

Четверо жителей Вильнюса демонстративно выкинули флаг Украины в урну

Четверо жителей Вильнюса демонстративно выкинули флаг Украины в урну - 16.10.2023 Украина.ру

Четверо жителей Вильнюса демонстративно выкинули флаг Украины в урну

Инцидент произошел вечером воскресенья. Трое из участников акции были пьяны, сообщает 16 октября сайт литовского национального радио и ТВ Lrt

2023-10-16T12:41

2023-10-16T12:41

2023-10-16T12:41

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Сообщение об осквернении флага Украины в департамент полиции Вильнюса поступило в воскресенье около 23:24.Стражи порядка задержали трех пьяных мужчин 43, 37 и 26 лет и 26-летнюю женщину, она была трезва. Сейчас нарушители находятся под стражей. По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование. Задержанным грозит штраф, ограничение свободы, арест, либо лишение свободы до двух лет.

https://ukraina.ru/20231012/1050110448.html

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