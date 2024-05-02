Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авивском университете
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Бывший глава компании "Роснано", экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс освоил новую должность "организатора группы спонсоров" открывшегося в Тель-Авиве "Центра российских исследований". Об этом 2 мая сообщила пресс-служба вуза
Речь идет о центре, который будет специализироваться на изучении новейшей экономической, политической, социальной и культурной истории России. При этом подчеркивается, что проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования.
В частности, его задачей является "всеобъемлющее исследование возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого".
Примечательно, что определять будущее нашей страны будут признанные в РФ иноангентами Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. К примеру Баунов получил этот статус потому как неоднократно высказывался против специальной военной операции, распространял недостоверные сведения о её проведении, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.
Напомним, с начала российской спецоперации Чубайс уехал из РФ. В конце прошлого года он пополнил украинский санкционный список.
*признаны иностранными агентами