https://ukraina.ru/20240502/1054862154.html

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авивском университете

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авивском университете - 02.05.2024 Украина.ру

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авивском университете

Бывший глава компании "Роснано", экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс освоил новую должность "организатора группы спонсоров" открывшегося в Тель-Авиве "Центра российских исследований". Об этом 2 мая сообщила пресс-служба вуза

2024-05-02T20:50

2024-05-02T20:50

2024-05-02T20:50

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россия

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Речь идет о центре, который будет специализироваться на изучении новейшей экономической, политической, социальной и культурной истории России. При этом подчеркивается, что проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования. В частности, его задачей является "всеобъемлющее исследование возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого". Примечательно, что определять будущее нашей страны будут признанные в РФ иноангентами Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. К примеру Баунов получил этот статус потому как неоднократно высказывался против специальной военной операции, распространял недостоверные сведения о её проведении, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.Напомним, с начала российской спецоперации Чубайс уехал из РФ. В конце прошлого года он пополнил украинский санкционный список. *признаны иностранными агентами

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