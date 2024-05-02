Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа

Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать

Разговаривать с русскими и белорусскими атлетами украинцам запрещено, от них также следует держаться на расстоянии "насколько это возможно". Соответствующие рекомендации перед Олимпиадой в Париже опубликовал для соотечественников Олимпийский комитет Украины (НОК)