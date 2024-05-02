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Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа
Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа - 02.05.2024 Украина.ру
Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа
Перед началом Игр-2024 в Париже в эстафете олимпийского огня впервые примет участие трансвестит Минима Жестэ. Публикуя фото бывшего мужчины в женском платье и с ярким макияжем, об этом торжественно сообщили в соцсетях столичные власти
2024-05-02T22:22
2024-05-02T22:22
2024-05-02T22:22
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По данным мэрии, дрэг-квин* под псевдонимом Жестэ будет нести олимпийский факел 14 и 15 июля на 25-сантиметровых каблуках. Всего выступление продлится более двух часов. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что таким образом Запад касается своим пороком, всего до чего может дотянуться. "Создайте что-нибудь своё, зачем издеваться над тем, что создано не вами или задолго до вас? Семья, спорт, культура… Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий? Ответ прост. Творчество – дар божий. Зло не умеет творить, оно только разрушает или портит, подменяя понятия", – объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде, однако им запретили использовать флаг и гимн своих стран. Их участие возможно только в нейтральном статусе. *сленговое выражение, используемое для обозначения артистов мужского пола в женских образах.
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новости, париж, мария захарова, россия, запад, министерство иностранных дел, лгбт
Новости, Париж, Мария Захарова, Россия, Запад, министерство иностранных дел, ЛГБТ
Впервые в истории олимпийский огонь понесет трансвестит, сообщили в мэрии Парижа
Перед началом Игр-2024 в Париже в эстафете олимпийского огня впервые примет участие трансвестит Минима Жестэ. Публикуя фото бывшего мужчины в женском платье и с ярким макияжем, об этом торжественно сообщили в соцсетях столичные власти
По данным мэрии, дрэг-квин* под псевдонимом Жестэ будет нести олимпийский факел 14 и 15 июля на 25-сантиметровых каблуках. Всего выступление продлится более двух часов.
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что таким образом Запад касается своим пороком, всего до чего может дотянуться.
"Создайте что-нибудь своё, зачем издеваться над тем, что создано не вами или задолго до вас? Семья, спорт, культура… Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий? Ответ прост. Творчество – дар божий. Зло не умеет творить, оно только разрушает или портит, подменяя понятия", – объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде, однако им запретили использовать флаг и гимн своих стран. Их участие возможно только в нейтральном статусе.
*сленговое выражение, используемое для обозначения артистов мужского пола в женских образах.