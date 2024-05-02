https://ukraina.ru/20240502/1054864832.html

На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ

На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру

На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ

Новым налогоплательщиком НДС на Украине стала компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Ее зарегистрировали как поставщика электронных услуг, отчитался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев

2024-05-02T23:17

2024-05-02T23:17

2024-05-02T23:18

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Гетманцев уточнил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. По его данным, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, которые задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. К ним относятся компании Google, Apple, META platforms*, деятельность которой запрещена в России, Valve corporation и другие. Гетьманцев указал, что с начала 2024 года сервис для взрослых PornHub внес 700 тысяч долларов в украинский бюджет. Напомним, на налоги содержится и армия страны. Ранее для солдат-инвалидов украинской армии организовали досуг в обществе всемирно известной актрисы порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон. Все это назвали реабилитацией для военнослужащих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240502/1054848762.html

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новости, украина, россия, верховная рада, порно, сайт, налоги, всу