На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру
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На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ - 02.05.2024 Украина.ру
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
Новым налогоплательщиком НДС на Украине стала компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Ее зарегистрировали как поставщика электронных услуг, отчитался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев
2024-05-02T23:17
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Гетманцев уточнил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. По его данным, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, которые задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. К ним относятся компании Google, Apple, META platforms*, деятельность которой запрещена в России, Valve corporation и другие. Гетьманцев указал, что с начала 2024 года сервис для взрослых PornHub внес 700 тысяч долларов в украинский бюджет. Напомним, на налоги содержится и армия страны. Ранее для солдат-инвалидов украинской армии организовали досуг в обществе всемирно известной актрисы порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон. Все это назвали реабилитацией для военнослужащих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Новости, Украина, Россия, Верховная Рада, порно, сайт, налоги, ВСУ

На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ

23:17 02.05.2024 (обновлено: 23:18 02.05.2024)
 
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
Читать в
Новым налогоплательщиком НДС на Украине стала компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Ее зарегистрировали как поставщика электронных услуг, отчитался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев
"Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал он в своем телеграм-канале.
Гетманцев уточнил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам.
По его данным, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, которые задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. К ним относятся компании Google, Apple, META platforms*, деятельность которой запрещена в России, Valve corporation и другие.
Гетьманцев указал, что с начала 2024 года сервис для взрослых PornHub внес 700 тысяч долларов в украинский бюджет. Напомним, на налоги содержится и армия страны.
Ранее для солдат-инвалидов украинской армии организовали досуг в обществе всемирно известной актрисы порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон. Все это назвали реабилитацией для военнослужащих.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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