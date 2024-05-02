В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды" - 02.05.2024 Украина.ру
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В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды"
В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды" - 02.05.2024 Украина.ру
В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды"
Лондон должен быть готов к тому, что солдаты киевского режима могут наносить удары британским оружием по территории Британии, ровно как делают это во время атак в тыл России. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-02T21:04
2024-05-02T21:14
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Она отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что украинские войска имеют полное право наносить удары по территории России британским оружием. "Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в своё время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды"*, – написала Захарова в своем телеграм-канале. Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киеве опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей". "Сообщение агентства Рейтер о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке", — уточнили на сайте. Мария Захарова добавила, что на наших глазах развернулось "чисто английское убийство", имея ввиду то, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".* Террористическая организация, запрещённая в России
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новости, россия, кэмерон, лондон, британия, аль-каида, мария захарова, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Россия, Кэмерон, Лондон, Британия, Аль-Каида, Мария Захарова, СВО, военная помощь, военная техника

В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды"

21:04 02.05.2024 (обновлено: 21:14 02.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Лондон должен быть готов к тому, что солдаты киевского режима могут наносить удары британским оружием по территории Британии, ровно как делают это во время атак в тыл России. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что украинские войска имеют полное право наносить удары по территории России британским оружием.

"Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в своё время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды"*, – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киеве опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей".
"Сообщение агентства Рейтер о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке", — уточнили на сайте.
Мария Захарова добавила, что на наших глазах развернулось "чисто английское убийство", имея ввиду то, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".
* Террористическая организация, запрещённая в России
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 20:08
Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают Германию обвинили в "вопиющем злоупотреблении разведывательными данными" после того канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о присутствии британских военных на Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph
 
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21:04В МИД РФ предупредили Лондон о ведóмом киевском режиме, напоминающем террористов "Аль-Каиды"
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