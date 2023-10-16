https://ukraina.ru/20231016/1050217409.html

Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция

Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция - 16.10.2023 Украина.ру

Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция

Вслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года

2023-10-16T14:58

2023-10-16T14:58

2023-10-16T14:58

эксклюзив

россия

зарубежье

китай

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В интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита Владимир Путин оценил главную китайскую инициативу: "Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству".Затем Путин объяснил такое отношение России к китайскому проекту: "Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс — один путь".В Пекин Путин едет, чтобы сообщить китайским партнерам, что поручил правительству России до 15 февраля 2024 года подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай. Это полностью коррелирует с будущим соглашением о создании международного транспортного коридора "Китай — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — Европа". Специалисты отмечают, что все транзитные азиатские государства — политические союзники Москвы, а любая коллективная инициатива требует консенсуса ключевых сил региона.Поисками этого взаимовыгодного консенсуса в Пекине и займутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Под реализацию ОПОП собран 1 триллион долларов инвестиций. Однако, несмотря на то, что целью ОПОП изначально называлось создание инфраструктуры доставки китайских товаров на премиальный европейский рынок, лидеры проявлявших заинтересованность в ОПОП Франции, Германии и Италии — Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони – не получили приглашение из Пекина. Не будет на форуме и премьера Британии Риши Сунака.Почему? Многие наблюдатели предполагают, что это подготовка коллективного Запада к введению по заказу США санкций против Китая и запрету продажи китайских товаров на рынках Европы. Известно, например, что, по данным Reuters, банки Британии предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на случай введения западных антикитайских санкций. Действия эти предполагают обмен уроками, извлеченными из введения западных санкций против России, и обсуждение последствий, к которым могут привести ограничения в отношении Китая. Его, как Россию, не объявишь "бензоколонкой с ядерным оружием и разорванной в клочья экономикой". Да и Россия, несмотря на тысячи санкций в пакетах, не обращает на них внимания.А США и Западу – обидно. Выведение же огромного Китая из финансового и промышленного оборота и устоявшихся торгово-экономических связей вообще может обрушить западные экономики. После такого шага возможны либо отказ от него либо крах, либо война – Третья мировая, ядерная. Как окончательное преодоление кризисных явлений в будущем. Ну, для тех, кто выживет.Есть еще два вопроса, которые будут обсуждаться: как ОПОП сосуществует и планирует координировать свою работу с еще двумя транспортными коридорами, связывающими страны разных регионов.Первый – международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг (NS) между Россией, Индией, Ираном и еще восемью соседними странами (всего 11 стран), который предложен для облегчения логистики, устранения политических наслоений и препятствий в транспортировке товаров и вообще в торговле.Начало МТК было положено в 1999 году, когда группа индийских, иранских и российских транспортных фирм подписали генеральное соглашение об экспортно-импортной транспортировке по международному транспортному коридору Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия грузов в 20 и 40-футовых контейнерах, которыми пользуются все участники сделки.Потом, по причине многих обозначившихся технических сложностей, контейнерные перевозки по коридору Север-Юг ограничились маршрутом Россия — Иран, а перевозки контейнеров из Индии через Астрахань были заморожены. Тем не менее, проект по-прежнему оставался привлекательным, и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия. Подавали заявки на участие даже Турция и Украина. И, таким образом, перспективным казалось подключение к МТК и Черного моря – С выходом из него через сушу в страны Персидского залива, в Аравийское море, Индию.МТК имеет три основных маршрута грузов относительно Каспийского моря: транскаспийский, западный и восточный. И, по мнению специалистов, благодаря МТК Север-Юг, торговые маршруты помимо Индии могут быть проложены в Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Йемен, Шри-Ланку. В относительной близости окажутся страны Африки, Индокитая, Океании. Часть из них — уже члены БРИКС, часть — потенциально готовы присоединиться.Главная задача МТК — сокращение затрат времени и денег при перевозке товаров. И это действительно сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути – в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал. Например, ожидается, что срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург должен снизиться до 15—24 дней, тогда как действующий маршрут через Суэцкий канал составляет 30—45 дней.На территории России стержневым направлением развития транзитных и внешнеторговых грузопотоков в рамках коридора Север-Юг является железнодорожное направление Бесовская — Санкт-Петербург — Москва — Рязань — Кочетовка — Ртищево — Саратов — Волгоград — Астрахань, протяженностью 2513 км.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, инвестиции в транспортный проект Север-Юг до 2030 года составят 280 млрд. руб. Для реализации проекта возводятся и реконструируются три пункта пропуска "Дербент", "Верхний Ларс" и "Яраг-Казмаляр", производится капитальный ремонт автомагистрали Р-217 "Кавказ", и будет организовано строительство объездных дорог Астрахани, Дербента, Хасавюрта.На фоне спецвоенной операции (СВО) России на Украине, благодаря МТК, особенно укрепилось экономическое между Россией и Ираном, а через него и с Индией. Кроме того, по данным Аль-Джазиры, эксплуатация маршрута поможет России преодолеть последствия санкций на доступ к европейским рынкам.Но главное то, что в августе этого года глава железных дорог Ирана и замминистра дорог страны Миад Салехи сообщил, что в его страну вошел первый контейнерный поезд с грузом из России для Саудовской Аравии. В его составе – 36 контейнеров, которые проследуют транзитом до южного иранского порта Бендер-Аббас и далее морем до саудовской Джидды.По словам иранского замминистра, в Иран поезд вошел через переход Инче-Бурун на ирано-туркменской границе. А это восточный путь вокруг Каспийского моря в рамках МТК Север-Юг. И это притом, что иранское агентство Tasnim сообщало, что на начало октября 2022 года экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%, а товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%.Но это еще не все. После саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 22—24 августа 2023 года в Йоханнесбурге министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник напомнил, что его страна предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС (Евроазиатского экономического сотрудничества) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Потому что, уверен Алейник, "это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира". На условиях равноправия и справедливости, с чем согласны все участники нового межгосударственного строительства и равноправного сотрудничества.Глава МИД Белоруссии напомнил предысторию и предназначение нового мероприятия: "Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран".Это все и есть евразийская интеграция в рамках нового многополярного мира.Второй траспортный коридор. Чуть раньше в пику ОПОП главным итогом очередного саммита "Большой двадцатки" (G20), который проходил 9-10 августа в Нью-Дели, стало подписание соглашения о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor -- IMEC). Основными участниками соглашения стали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Германия, Франция, Италия, Евросоюз и США.Проект стоимостью в 20 миллиардов долларов должен соединить железнодорожным и морским транспортом Индию и ближневосточные государства с Западом и, как ожидается, обеспечит экономическое развитие в странах по всему маршруту коридора. Выделены два его маршрута: восточный – от Индии до стран Персидского залива и северный – от арабских стран до ЕС.Главный закулисный инициатор IMEC – США – однозначно вкладывали в его создание многие смыслы и задачи. Весьма далекие от экономики и торговли:- выдать новый проект за успех политики Джо Байдена и отвлечь от войны в Украине;- поссорить Индию и Китай на почве транспортной и торгово-эконмической конкуренции;- разорвать саудовско-израильское сближение (это уже удалось из-за войны между ХАМАС с Израилем) и общую стабилизацию обстановки в регионе;- замедлить тягу стран Персидского залива к евразийской интеграции и БРИКС;- изолировать Египет, Иран и Турцию, которые все больше поддерживают Россию;- перевести основные массивы грузопотоков в израильский порт Хайфа, превратившегося в транспортный узел между Западной Азией и Европой;- укрепить связи Израиля в Восточном Средиземноморье и связать его с энергетической безопасностью Европы, а также обеспечить поддержку НАТО в пику Турции;- сократить зависимость от Суэцкого канала, поскольку прибрежные государства Красного моря — Египет, Йемен, Сомали, Джибути, Эфиопия, Эритрея и Судан — больше не желают служить интересам Запада.Но главное – создать подконтрольную Западу альтернативу китайского ОПОП. Вместо того, что попытаться слить их в единую транспортно-логистическую цель, работающую на благо всех заинтересованных и вовлеченных в нее стран самых разных регионов, которые получали бы такие нужные связи и возможности для сотрудничества.Однако и здесь планы Запада могут потерпеть фиаско. Потому, что IMEC – никакой не конкурент ОПОП, который может из-за ссоры между Пекином и Нью-Дели сорвать транспортные связи между Китаем, Ближним Востоком и Средиземноморьем.Во-первых, Китай уже сейчас запланировал строительство железнодорожной системы протяженностью 3028 км и стоимостью в почти 60 млн долл, соединяющей пакистанский порт Гвадар с китайским городом Кашгар в Синьцзяне. Это станет самой дорогой инициативой Китая в рамках ОПОП, обойдет конкуренцию с Индией и выведет КНР в порты того региона и на дополнительные железнодорожные системы, соединяющие Китай с Турцией и Ираном.Во-вторых, на Ближнем Востоке Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар еще с 2009 года сами собирались стоить систему "Железная дорога Залива". А потом от порта в Шардже (ОАЭ) через Иран – вывести ее на турецкий порт Мерсин с выходом в Европу. И таким образом соединить потоки. Но проект не смогли закончить, планируя это сделать лишь в 2025 году. И сегодня в железнодорожных системах региона Персидского залива имеются "недостающие звенья". Всего, по подсчетам специалистов, не хватает около 3035 км железнодорожных путей. А есть же еще проблемы выравнивания пунктов высадки грузов в Греции и Италии, которые, по приблизительным оценкам индийской газеты, могут стоить до 8 миллиардов долларов. Кто еще, кроме китайских компаний, сможет взять на себя столь сложную задачу финансирования в обозримом будущем?И, наконец, в-третьих, началось очередное палестинско-израильское обострение, которое рискует погрузить в турбулентность и войну весь регион Ближнего Востока. И никому будет не до торговли и сотрудничества.Об этих, собственно, проблемах и будут говорить в Пекине Путин и Си, а также все участники форума ОПОП, в части которого Китай вложил уже 885 миллиардов долларов. А такие суммы просто обязывают думать о мире, потому что работа есть для всех.

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эксклюзив, россия, зарубежье, китай