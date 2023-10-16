Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция - 16.10.2023 Украина.ру
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Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция
Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция - 16.10.2023 Украина.ру
Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция
Вслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года
2023-10-16T14:58
2023-10-16T14:58
эксклюзив
россия
зарубежье
китай
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В интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита Владимир Путин оценил главную китайскую инициативу: "Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству".Затем Путин объяснил такое отношение России к китайскому проекту: "Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс — один путь".В Пекин Путин едет, чтобы сообщить китайским партнерам, что поручил правительству России до 15 февраля 2024 года подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай. Это полностью коррелирует с будущим соглашением о создании международного транспортного коридора "Китай — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — Европа". Специалисты отмечают, что все транзитные азиатские государства — политические союзники Москвы, а любая коллективная инициатива требует консенсуса ключевых сил региона.Поисками этого взаимовыгодного консенсуса в Пекине и займутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Под реализацию ОПОП собран 1 триллион долларов инвестиций. Однако, несмотря на то, что целью ОПОП изначально называлось создание инфраструктуры доставки китайских товаров на премиальный европейский рынок, лидеры проявлявших заинтересованность в ОПОП Франции, Германии и Италии — Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони – не получили приглашение из Пекина. Не будет на форуме и премьера Британии Риши Сунака.Почему? Многие наблюдатели предполагают, что это подготовка коллективного Запада к введению по заказу США санкций против Китая и запрету продажи китайских товаров на рынках Европы. Известно, например, что, по данным Reuters, банки Британии предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на случай введения западных антикитайских санкций. Действия эти предполагают обмен уроками, извлеченными из введения западных санкций против России, и обсуждение последствий, к которым могут привести ограничения в отношении Китая. Его, как Россию, не объявишь "бензоколонкой с ядерным оружием и разорванной в клочья экономикой". Да и Россия, несмотря на тысячи санкций в пакетах, не обращает на них внимания.А США и Западу – обидно. Выведение же огромного Китая из финансового и промышленного оборота и устоявшихся торгово-экономических связей вообще может обрушить западные экономики. После такого шага возможны либо отказ от него либо крах, либо война – Третья мировая, ядерная. Как окончательное преодоление кризисных явлений в будущем. Ну, для тех, кто выживет.Есть еще два вопроса, которые будут обсуждаться: как ОПОП сосуществует и планирует координировать свою работу с еще двумя транспортными коридорами, связывающими страны разных регионов.Первый – международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг (NS) между Россией, Индией, Ираном и еще восемью соседними странами (всего 11 стран), который предложен для облегчения логистики, устранения политических наслоений и препятствий в транспортировке товаров и вообще в торговле.Начало МТК было положено в 1999 году, когда группа индийских, иранских и российских транспортных фирм подписали генеральное соглашение об экспортно-импортной транспортировке по международному транспортному коридору Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия грузов в 20 и 40-футовых контейнерах, которыми пользуются все участники сделки.Потом, по причине многих обозначившихся технических сложностей, контейнерные перевозки по коридору Север-Юг ограничились маршрутом Россия — Иран, а перевозки контейнеров из Индии через Астрахань были заморожены. Тем не менее, проект по-прежнему оставался привлекательным, и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия. Подавали заявки на участие даже Турция и Украина. И, таким образом, перспективным казалось подключение к МТК и Черного моря – С выходом из него через сушу в страны Персидского залива, в Аравийское море, Индию.МТК имеет три основных маршрута грузов относительно Каспийского моря: транскаспийский, западный и восточный. И, по мнению специалистов, благодаря МТК Север-Юг, торговые маршруты помимо Индии могут быть проложены в Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Йемен, Шри-Ланку. В относительной близости окажутся страны Африки, Индокитая, Океании. Часть из них — уже члены БРИКС, часть — потенциально готовы присоединиться.Главная задача МТК — сокращение затрат времени и денег при перевозке товаров. И это действительно сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути – в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал. Например, ожидается, что срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург должен снизиться до 15—24 дней, тогда как действующий маршрут через Суэцкий канал составляет 30—45 дней.На территории России стержневым направлением развития транзитных и внешнеторговых грузопотоков в рамках коридора Север-Юг является железнодорожное направление Бесовская — Санкт-Петербург — Москва — Рязань — Кочетовка — Ртищево — Саратов — Волгоград — Астрахань, протяженностью 2513 км.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, инвестиции в транспортный проект Север-Юг до 2030 года составят 280 млрд. руб. Для реализации проекта возводятся и реконструируются три пункта пропуска "Дербент", "Верхний Ларс" и "Яраг-Казмаляр", производится капитальный ремонт автомагистрали Р-217 "Кавказ", и будет организовано строительство объездных дорог Астрахани, Дербента, Хасавюрта.На фоне спецвоенной операции (СВО) России на Украине, благодаря МТК, особенно укрепилось экономическое между Россией и Ираном, а через него и с Индией. Кроме того, по данным Аль-Джазиры, эксплуатация маршрута поможет России преодолеть последствия санкций на доступ к европейским рынкам.Но главное то, что в августе этого года глава железных дорог Ирана и замминистра дорог страны Миад Салехи сообщил, что в его страну вошел первый контейнерный поезд с грузом из России для Саудовской Аравии. В его составе – 36 контейнеров, которые проследуют транзитом до южного иранского порта Бендер-Аббас и далее морем до саудовской Джидды.По словам иранского замминистра, в Иран поезд вошел через переход Инче-Бурун на ирано-туркменской границе. А это восточный путь вокруг Каспийского моря в рамках МТК Север-Юг. И это притом, что иранское агентство Tasnim сообщало, что на начало октября 2022 года экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%, а товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%.Но это еще не все. После саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 22—24 августа 2023 года в Йоханнесбурге министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник напомнил, что его страна предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС (Евроазиатского экономического сотрудничества) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Потому что, уверен Алейник, "это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира". На условиях равноправия и справедливости, с чем согласны все участники нового межгосударственного строительства и равноправного сотрудничества.Глава МИД Белоруссии напомнил предысторию и предназначение нового мероприятия: "Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран".Это все и есть евразийская интеграция в рамках нового многополярного мира.Второй траспортный коридор. Чуть раньше в пику ОПОП главным итогом очередного саммита "Большой двадцатки" (G20), который проходил 9-10 августа в Нью-Дели, стало подписание соглашения о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor -- IMEC). Основными участниками соглашения стали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Германия, Франция, Италия, Евросоюз и США.Проект стоимостью в 20 миллиардов долларов должен соединить железнодорожным и морским транспортом Индию и ближневосточные государства с Западом и, как ожидается, обеспечит экономическое развитие в странах по всему маршруту коридора. Выделены два его маршрута: восточный – от Индии до стран Персидского залива и северный – от арабских стран до ЕС.Главный закулисный инициатор IMEC – США – однозначно вкладывали в его создание многие смыслы и задачи. Весьма далекие от экономики и торговли:- выдать новый проект за успех политики Джо Байдена и отвлечь от войны в Украине;- поссорить Индию и Китай на почве транспортной и торгово-эконмической конкуренции;- разорвать саудовско-израильское сближение (это уже удалось из-за войны между ХАМАС с Израилем) и общую стабилизацию обстановки в регионе;- замедлить тягу стран Персидского залива к евразийской интеграции и БРИКС;- изолировать Египет, Иран и Турцию, которые все больше поддерживают Россию;- перевести основные массивы грузопотоков в израильский порт Хайфа, превратившегося в транспортный узел между Западной Азией и Европой;- укрепить связи Израиля в Восточном Средиземноморье и связать его с энергетической безопасностью Европы, а также обеспечить поддержку НАТО в пику Турции;- сократить зависимость от Суэцкого канала, поскольку прибрежные государства Красного моря — Египет, Йемен, Сомали, Джибути, Эфиопия, Эритрея и Судан — больше не желают служить интересам Запада.Но главное – создать подконтрольную Западу альтернативу китайского ОПОП. Вместо того, что попытаться слить их в единую транспортно-логистическую цель, работающую на благо всех заинтересованных и вовлеченных в нее стран самых разных регионов, которые получали бы такие нужные связи и возможности для сотрудничества.Однако и здесь планы Запада могут потерпеть фиаско. Потому, что IMEC – никакой не конкурент ОПОП, который может из-за ссоры между Пекином и Нью-Дели сорвать транспортные связи между Китаем, Ближним Востоком и Средиземноморьем.Во-первых, Китай уже сейчас запланировал строительство железнодорожной системы протяженностью 3028 км и стоимостью в почти 60 млн долл, соединяющей пакистанский порт Гвадар с китайским городом Кашгар в Синьцзяне. Это станет самой дорогой инициативой Китая в рамках ОПОП, обойдет конкуренцию с Индией и выведет КНР в порты того региона и на дополнительные железнодорожные системы, соединяющие Китай с Турцией и Ираном.Во-вторых, на Ближнем Востоке Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар еще с 2009 года сами собирались стоить систему "Железная дорога Залива". А потом от порта в Шардже (ОАЭ) через Иран – вывести ее на турецкий порт Мерсин с выходом в Европу. И таким образом соединить потоки. Но проект не смогли закончить, планируя это сделать лишь в 2025 году. И сегодня в железнодорожных системах региона Персидского залива имеются "недостающие звенья". Всего, по подсчетам специалистов, не хватает около 3035 км железнодорожных путей. А есть же еще проблемы выравнивания пунктов высадки грузов в Греции и Италии, которые, по приблизительным оценкам индийской газеты, могут стоить до 8 миллиардов долларов. Кто еще, кроме китайских компаний, сможет взять на себя столь сложную задачу финансирования в обозримом будущем?И, наконец, в-третьих, началось очередное палестинско-израильское обострение, которое рискует погрузить в турбулентность и войну весь регион Ближнего Востока. И никому будет не до торговли и сотрудничества.Об этих, собственно, проблемах и будут говорить в Пекине Путин и Си, а также все участники форума ОПОП, в части которого Китай вложил уже 885 миллиардов долларов. А такие суммы просто обязывают думать о мире, потому что работа есть для всех.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231013/1050152411.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, россия, зарубежье, китай
Эксклюзив, Россия, Зарубежье, Китай

Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция

14:58 16.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года
В интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита Владимир Путин оценил главную китайскую инициативу: "Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку КНР кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству".
Затем Путин объяснил такое отношение России к китайскому проекту: "Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс — один путь".
В Пекин Путин едет, чтобы сообщить китайским партнерам, что поручил правительству России до 15 февраля 2024 года подать предложения о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и западный Китай.
Это полностью коррелирует с будущим соглашением о создании международного транспортного коридора "Китай — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — Европа".
Специалисты отмечают, что все транзитные азиатские государства — политические союзники Москвы, а любая коллективная инициатива требует консенсуса ключевых сил региона.
Поисками этого взаимовыгодного консенсуса в Пекине и займутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Под реализацию ОПОП собран 1 триллион долларов инвестиций.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако, несмотря на то, что целью ОПОП изначально называлось создание инфраструктуры доставки китайских товаров на премиальный европейский рынок, лидеры проявлявших заинтересованность в ОПОП Франции, Германии и Италии — Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мелони – не получили приглашение из Пекина.
Не будет на форуме и премьера Британии Риши Сунака.
Почему? Многие наблюдатели предполагают, что это подготовка коллективного Запада к введению по заказу США санкций против Китая и запрету продажи китайских товаров на рынках Европы.
Известно, например, что, по данным Reuters, банки Британии предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на случай введения западных антикитайских санкций.
Действия эти предполагают обмен уроками, извлеченными из введения западных санкций против России, и обсуждение последствий, к которым могут привести ограничения в отношении Китая. Его, как Россию, не объявишь "бензоколонкой с ядерным оружием и разорванной в клочья экономикой".
Да и Россия, несмотря на тысячи санкций в пакетах, не обращает на них внимания.
А США и Западу – обидно. Выведение же огромного Китая из финансового и промышленного оборота и устоявшихся торгово-экономических связей вообще может обрушить западные экономики. После такого шага возможны либо отказ от него либо крах, либо война – Третья мировая, ядерная.
Как окончательное преодоление кризисных явлений в будущем. Ну, для тех, кто выживет.
Есть еще два вопроса, которые будут обсуждаться: как ОПОП сосуществует и планирует координировать свою работу с еще двумя транспортными коридорами, связывающими страны разных регионов.
Первый – международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг (NS) между Россией, Индией, Ираном и еще восемью соседними странами (всего 11 стран), который предложен для облегчения логистики, устранения политических наслоений и препятствий в транспортировке товаров и вообще в торговле.
Начало МТК было положено в 1999 году, когда группа индийских, иранских и российских транспортных фирм подписали генеральное соглашение об экспортно-импортной транспортировке по международному транспортному коридору Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия грузов в 20 и 40-футовых контейнерах, которыми пользуются все участники сделки.
Потом, по причине многих обозначившихся технических сложностей, контейнерные перевозки по коридору Север-Юг ограничились маршрутом Россия — Иран, а перевозки контейнеров из Индии через Астрахань были заморожены.
Тем не менее, проект по-прежнему оставался привлекательным, и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия. Подавали заявки на участие даже Турция и Украина. И, таким образом, перспективным казалось подключение к МТК и Черного моря – С выходом из него через сушу в страны Персидского залива, в Аравийское море, Индию.
МТК имеет три основных маршрута грузов относительно Каспийского моря: транскаспийский, западный и восточный. И, по мнению специалистов, благодаря МТК Север-Юг, торговые маршруты помимо Индии могут быть проложены в Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Йемен, Шри-Ланку.
В относительной близости окажутся страны Африки, Индокитая, Океании. Часть из них — уже члены БРИКС, часть — потенциально готовы присоединиться.
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 12:32
Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможностиТретий международный форум "Один пояс – один путь" (ОПОП) состоится в Пекине 17–18 октября 2023 года. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия мероприятия, туда поедет президент России Владимир Путин
Главная задача МТК — сокращение затрат времени и денег при перевозке товаров. И это действительно сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути – в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал.
Например, ожидается, что срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург должен снизиться до 15—24 дней, тогда как действующий маршрут через Суэцкий канал составляет 30—45 дней.
На территории России стержневым направлением развития транзитных и внешнеторговых грузопотоков в рамках коридора Север-Юг является железнодорожное направление Бесовская — Санкт-Петербург — Москва — Рязань — Кочетовка — Ртищево — Саратов — Волгоград — Астрахань, протяженностью 2513 км.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, инвестиции в транспортный проект Север-Юг до 2030 года составят 280 млрд. руб. Для реализации проекта возводятся и реконструируются три пункта пропуска "Дербент", "Верхний Ларс" и "Яраг-Казмаляр", производится капитальный ремонт автомагистрали Р-217 "Кавказ", и будет организовано строительство объездных дорог Астрахани, Дербента, Хасавюрта.
На фоне спецвоенной операции (СВО) России на Украине, благодаря МТК, особенно укрепилось экономическое между Россией и Ираном, а через него и с Индией. Кроме того, по данным Аль-Джазиры, эксплуатация маршрута поможет России преодолеть последствия санкций на доступ к европейским рынкам.
Но главное то, что в августе этого года глава железных дорог Ирана и замминистра дорог страны Миад Салехи сообщил, что в его страну вошел первый контейнерный поезд с грузом из России для Саудовской Аравии. В его составе – 36 контейнеров, которые проследуют транзитом до южного иранского порта Бендер-Аббас и далее морем до саудовской Джидды.
По словам иранского замминистра, в Иран поезд вошел через переход Инче-Бурун на ирано-туркменской границе. А это восточный путь вокруг Каспийского моря в рамках МТК Север-Юг.
И это притом, что иранское агентство Tasnim сообщало, что на начало октября 2022 года экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%, а товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%.
Но это еще не все. После саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 22—24 августа 2023 года в Йоханнесбурге министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник напомнил, что его страна предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС (Евроазиатского экономического сотрудничества) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).
Потому что, уверен Алейник, "это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира".
На условиях равноправия и справедливости, с чем согласны все участники нового межгосударственного строительства и равноправного сотрудничества.
Глава МИД Белоруссии напомнил предысторию и предназначение нового мероприятия:
"Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС.
Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран".
Это все и есть евразийская интеграция в рамках нового многополярного мира.
Второй траспортный коридор. Чуть раньше в пику ОПОП главным итогом очередного саммита "Большой двадцатки" (G20), который проходил 9-10 августа в Нью-Дели, стало подписание соглашения о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor -- IMEC).
Основными участниками соглашения стали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Германия, Франция, Италия, Евросоюз и США.
Проект стоимостью в 20 миллиардов долларов должен соединить железнодорожным и морским транспортом Индию и ближневосточные государства с Западом и, как ожидается, обеспечит экономическое развитие в странах по всему маршруту коридора.
Выделены два его маршрута: восточный – от Индии до стран Персидского залива и северный – от арабских стран до ЕС.
Главный закулисный инициатор IMEC – США – однозначно вкладывали в его создание многие смыслы и задачи. Весьма далекие от экономики и торговли:
- выдать новый проект за успех политики Джо Байдена и отвлечь от войны в Украине;
- поссорить Индию и Китай на почве транспортной и торгово-эконмической конкуренции;
- разорвать саудовско-израильское сближение (это уже удалось из-за войны между ХАМАС с Израилем) и общую стабилизацию обстановки в регионе;
- замедлить тягу стран Персидского залива к евразийской интеграции и БРИКС;
- изолировать Египет, Иран и Турцию, которые все больше поддерживают Россию;
- перевести основные массивы грузопотоков в израильский порт Хайфа, превратившегося в транспортный узел между Западной Азией и Европой;
- укрепить связи Израиля в Восточном Средиземноморье и связать его с энергетической безопасностью Европы, а также обеспечить поддержку НАТО в пику Турции;
- сократить зависимость от Суэцкого канала, поскольку прибрежные государства Красного моря — Египет, Йемен, Сомали, Джибути, Эфиопия, Эритрея и Судан — больше не желают служить интересам Запада.
Но главное – создать подконтрольную Западу альтернативу китайского ОПОП. Вместо того, что попытаться слить их в единую транспортно-логистическую цель, работающую на благо всех заинтересованных и вовлеченных в нее стран самых разных регионов, которые получали бы такие нужные связи и возможности для сотрудничества.
Однако и здесь планы Запада могут потерпеть фиаско. Потому, что IMEC – никакой не конкурент ОПОП, который может из-за ссоры между Пекином и Нью-Дели сорвать транспортные связи между Китаем, Ближним Востоком и Средиземноморьем.
Во-первых, Китай уже сейчас запланировал строительство железнодорожной системы протяженностью 3028 км и стоимостью в почти 60 млн долл, соединяющей пакистанский порт Гвадар с китайским городом Кашгар в Синьцзяне.
Это станет самой дорогой инициативой Китая в рамках ОПОП, обойдет конкуренцию с Индией и выведет КНР в порты того региона и на дополнительные железнодорожные системы, соединяющие Китай с Турцией и Ираном.
Во-вторых, на Ближнем Востоке Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар еще с 2009 года сами собирались стоить систему "Железная дорога Залива". А потом от порта в Шардже (ОАЭ) через Иран – вывести ее на турецкий порт Мерсин с выходом в Европу. И таким образом соединить потоки.
Но проект не смогли закончить, планируя это сделать лишь в 2025 году. И сегодня в железнодорожных системах региона Персидского залива имеются "недостающие звенья".
Всего, по подсчетам специалистов, не хватает около 3035 км железнодорожных путей. А есть же еще проблемы выравнивания пунктов высадки грузов в Греции и Италии, которые, по приблизительным оценкам индийской газеты, могут стоить до 8 миллиардов долларов. Кто еще, кроме китайских компаний, сможет взять на себя столь сложную задачу финансирования в обозримом будущем?
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Вчера, 12:40
Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению КитаяПрезидент России Владимир Путин в преддверии визита в КНР дал большое интервью Центральному телевидению Китая. В беседе он затронул вопросы глобального характера, такие как украинский конфликт и формирование нового миропорядка
И, наконец, в-третьих, началось очередное палестинско-израильское обострение, которое рискует погрузить в турбулентность и войну весь регион Ближнего Востока. И никому будет не до торговли и сотрудничества.
Об этих, собственно, проблемах и будут говорить в Пекине Путин и Си, а также все участники форума ОПОП, в части которого Китай вложил уже 885 миллиардов долларов. А такие суммы просто обязывают думать о мире, потому что работа есть для всех.
 
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