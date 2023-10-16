Второй самолет вывез украинцев из Израиля — посольство
Второй эвакуационный самолет с гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Румынию. Об этом сообщили 16 октября в аккаунтах соцсетей посольства Украины в Израиле
На борту второго эвакуационного самолета - 155 украинцев, из которых 107 женщин и 23 ребенка.
"Посольство оказало помощь коллегам в подготовке необходимых процедур и документов для выезда. Продолжаем работу над поиском всех возможных вариантов дальнейшей эвакуации граждан Украины", - говорится в материале диппредставительства.
Первый эвакуационный авиарейс с 200 украинцами отправился из Израиля в Румынию в минувшую субботу. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона рассказывал, что билеты на него продали по "умеренной, довоенной цене".
После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября МИД Украины сообщал о гибели семи украинцев. Еще девять граждан считаются без вести пропавшими в Израиле. Также подтверждены данные о ранении девяти украинцев. В ведомстве также указывали, что более тысячи украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов, а 200 граждан хотели бы эвакуироваться из Сектора Газа.