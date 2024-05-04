"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Жители Польши обеспокоились словами президента о размещении американского ядерного оружия на территории страны. Статью об этом опубликовали журналисты издания Myśl Polska
"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задались вопросом журналисты.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил в интервью изданию Fakt, что польские власти готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие. По словам Пескова, российские военнослужащие будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать безопасность россиян.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.