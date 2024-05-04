"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент - 04.05.2024 Украина.ру
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"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент
"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент - 04.05.2024 Украина.ру
"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент
Жители Польши обеспокоились словами президента о размещении американского ядерного оружия на территории страны. Статью об этом опубликовали журналисты издания Myśl Polska
2024-05-04T15:01
2024-05-04T15:01
новости
польша
россия
анджей дуда
сша
дмитрий песков
нато
ядерное оружие
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"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задались вопросом журналисты.Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил в интервью изданию Fakt, что польские власти готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие. По словам Пескова, российские военнослужащие будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать безопасность россиян.Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.
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новости, польша, россия, анджей дуда, сша, дмитрий песков, нато, ядерное оружие
Новости, Польша, Россия, Анджей Дуда, США, Дмитрий Песков, НАТО, Ядерное оружие

"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент

15:01 04.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Жители Польши обеспокоились словами президента о размещении американского ядерного оружия на территории страны. Статью об этом опубликовали журналисты издания Myśl Polska
"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задались вопросом журналисты.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил в интервью изданию Fakt, что польские власти готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие. По словам Пескова, российские военнослужащие будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать безопасность россиян.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 16:19
Ядерные страсти в Польше. Глава МИД призвал президента замолчатьГлава польской дипломатии Радослав Сикорский весьма недипломатично оценил заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности к размещению на территории страны американского ядерного оружия
 
НовостиПольшаРоссияАнджей ДудаСШАДмитрий ПесковНАТОЯдерное оружие
 
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