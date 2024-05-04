https://ukraina.ru/20240504/1054896126.html

"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент

"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент - 04.05.2024 Украина.ру

"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент

Жители Польши обеспокоились словами президента о размещении американского ядерного оружия на территории страны. Статью об этом опубликовали журналисты издания Myśl Polska

2024-05-04T15:01

2024-05-04T15:01

2024-05-04T15:01

новости

польша

россия

анджей дуда

сша

дмитрий песков

нато

ядерное оружие

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"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задались вопросом журналисты.Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил в интервью изданию Fakt, что польские власти готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие. По словам Пескова, российские военнослужащие будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать безопасность россиян.Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.

https://ukraina.ru/20240427/1054783823.html

польша

россия

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, анджей дуда, сша, дмитрий песков, нато, ядерное оружие