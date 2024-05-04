Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом

То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан

В МИД Бразилии считают погибшими или пропавшими без вести четырех граждан, которые отправились воевать на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя бразильского министерства