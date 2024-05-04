https://ukraina.ru/20240504/1054895456.html
Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом
Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом - 04.05.2024 Украина.ру
Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом
Командующий подразделения "Иностранного легионе", которые воюют на стороне ВСУ, Штефан Роланд Пури ликвидирован. Его могилу обнаружили под Нюрнбергом. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2024-05-04T13:29
2024-05-04T13:29
2024-05-04T13:29
новости
украина
россия
афганистан
вооруженные силы украины
иностранный легион
иностранные наемники
всу
фронт
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/04/1054895313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39dcdfe55d05d5010b5d68bdef7a84ce.jpg.webp
Немецкий наёмник Штефан Роланд Пури, 1986 года рождения, родом из барского городка под Нюрнбергом. Почти два года Пури воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Был ликвидирован 13 марта по время артудар по блиндажу. Его его смерти сообщали также и немецкие СМИ.Более года назад немецкая медиагруппа RND даже брала у наемника интервью. По их информации, в немецкой армии он пробыл пять лет, трижды был в Афганистане в командировках.В апреле 2022 года он отправился на Украину. А спустя два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена в соцсетях разместила фото горящей свечи и написала, что погиб "отец ребенка", а она только что вернулась с похорон.В Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 13 387 иностранных наёмников. В середине марта МО РФ сообщило об уничтожении 5 962 иностранных боевиков.
https://ukraina.ru/20240424/1054686591.html
украина
россия
афганистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/04/1054895313_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e23729bd8c484ea6b2f3b3c8c3d3e5e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, афганистан, вооруженные силы украины, иностранный легион, иностранные наемники, всу, фронт, война
Новости, Украина, Россия, Афганистан, Вооруженные силы Украины, иностранный легион, иностранные наемники, ВСУ, фронт, война
Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом
Командующий подразделения "Иностранного легионе", которые воюют на стороне ВСУ, Штефан Роланд Пури ликвидирован. Его могилу обнаружили под Нюрнбергом. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Немецкий наёмник Штефан Роланд Пури, 1986 года рождения, родом из барского городка под Нюрнбергом. Почти два года Пури воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Был ликвидирован 13 марта по время артудар по блиндажу. Его его смерти сообщали также и немецкие СМИ.
Более года назад немецкая медиагруппа RND даже брала у наемника интервью. По их информации, в немецкой армии он пробыл пять лет, трижды был в Афганистане в командировках.
В апреле 2022 года он отправился на Украину. А спустя два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена в соцсетях разместила фото горящей свечи и написала, что погиб "отец ребенка", а она только что вернулась с похорон.
В Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 13 387 иностранных наёмников. В середине марта МО РФ сообщило об уничтожении 5 962 иностранных боевиков.