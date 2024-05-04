Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США - 04.05.2024 Украина.ру
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Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США - 04.05.2024 Украина.ру
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
Средства, выделенные на новый пакет американская помощи Киеву, по большей части останутся в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии института Маккейна
2024-05-04T10:11
2024-05-04T10:11
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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов&nbsp;Джо Байден.Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.
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новости, сша, украина, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы украины, всу, впк
Новости, США, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВПК

Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США

10:11 04.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Средства, выделенные на новый пакет американская помощи Киеву, по большей части останутся в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии института Маккейна
"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен.
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.
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