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Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США

Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США - 04.05.2024 Украина.ру

Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США

Средства, выделенные на новый пакет американская помощи Киеву, по большей части останутся в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии института Маккейна

2024-05-04T10:11

2024-05-04T10:11

2024-05-04T10:11

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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.

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новости, сша, украина, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы украины, всу, впк