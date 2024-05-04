https://ukraina.ru/20240504/1054892516.html
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США - 04.05.2024 Украина.ру
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
Средства, выделенные на новый пакет американская помощи Киеву, по большей части останутся в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии института Маккейна
2024-05-04T10:11
2024-05-04T10:11
2024-05-04T10:11
новости
сша
украина
энтони блинкен
джо байден
вооруженные силы украины
всу
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225452_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_6badbb494d031c2c80a3354e17a85863.jpg
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, что из всей суммы Украина получит 23 миллиарда – на содержание ВСУ, обучение солдат, поставки вооружений и административные расходы. Остальные же средства останутся у военно-промышленного комплекса США.
https://ukraina.ru/20240503/1054872360.html
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225452_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_2f981b87e9a4fef3b3222117b36342dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, энтони блинкен, джо байден, вооруженные силы украины, всу, впк
Новости, США, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВПК
Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
Средства, выделенные на новый пакет американская помощи Киеву, по большей части останутся в США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии института Маккейна