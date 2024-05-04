https://ukraina.ru/20240504/1054894843.html

Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мая

Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мая - 04.05.2024 Украина.ру

Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мая

Закарпатские цыгане штурмовали военкомат после задержания местных ромов военкомами. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-04T13:00

2024-05-04T13:00

2024-05-04T13:14

хроники

эксклюзив

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/04/1054894466_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2fdd615e355a725f55151e6120f44b8.jpg

Между сотрудниками территориального центра комплектования (аналог российского военкомата — Ред.) в Виноградове и закарпатскими цыганами произошёл конфликт, после того, как в селе Онок одного из цыган задержали военкомы. Видео конфликта появилось в украинском сегменте соцсетей.Группа цыган заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать жителя села Онок, которого утром военкомы задержали на местном базаре.Как заявили блокировавшие, их односельчанин болен и не может быть мобилизован."Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован. В знак протеста они приносили к зданию ТЦК шины и подвозили повреждённые авто. В ходе стычки были слышны выстрелы", - сообщил местный журналист Виталий Глагола.Он опубликовал видео с места событий.Позднее местная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела, уточнив, что сотрудники ТЦК на самом деле задержали двух цыган."Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - сообщила полиция Закарпатской области.В сообщении указывалось, что люди "нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия"."Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что теперь украинским военкомам разрешили применять оружие."По нашей информации всем группам ТЦК дали разрешение применять оружие при конфликтных ситуациях, теперь подобные ситуации станут нормой, когда военкомы будут открывать огонь, сначала предупредительный выстрел. Насильственная мобилизация стала символом войны, а законопроект только усилит подобные методы", - указывалось в публикации.Ранее СМИ сообщали о росте ненависти к украинским военкомам.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском направлении — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены одно жилое домостроение, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 мая поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - по ул. Архитекторов ранены женщина 1977 года рождения, мужчина 1975 года рождения. Таким образом общее количество пострадавших за 3 мая составляет 2 гражданских лица. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: Донецк (Петровский район) - прямое попадание в многоквартирный жилой дом по ул. Архитекторов", - также сообщило представительство.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону 22 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 4; Каховка — 3; Горностаевка — 5; Великая Лепетиха — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Бабино, Горностаевка и Каховка.Администрация Великолепетихского округа Херсонской области сообщила о том, что ВСУ нанесли по этому округу 19 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка, Малая Лепетиха и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет", — рассказали в администрации округа.Утром 4 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаках беспилотников на регион."Село Вергилевка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - написал он в своём телеграм-канале в 10:22.Спустя 13 минут он сообщил о новой атаке БпЛА."Посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - сообщил Гладков.Он также опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе в поселке Малиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены кровля, фасад, окна и стены. В селе Красный Хутор с БпЛА сброшено 6 взрывных устройств. Обошлось без последствий. Село Устинка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью восьми FPV-дронов. Пострадавших нет. Повреждения получил коммерческий объект. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в селе Севрюково – повреждено одно частное жилое домовладение. В селе Бочковка поврежден один легковой автомобиль. В данных населённых пунктах также пострадавших нет", - указывалось в сводке.В Борисовском районе в селе Байцуры с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 3 миномётных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая с БпЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Губкинском городском округе в районе села Вторая Ольшанка обнаружены и изъяты специалистами обломки БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью восьми FPV-дронов. Есть трое пострадавших. Мужчина с множественными осколочными ранениями спины, верхних и нижних конечностей и мужчина с контузией и баротравмой находятся в областной клинической больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением плеча получает лечение в Шебекинской ЦРБ. В результате атак повреждены 4 автомобиля и автобус, в коммерческом объекте выбито окно. В городе Шебекино дроном-камикадзе атакована территория автомобильной газозаправочной станции. Никто не пострадал. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа, повреждения получили два автомобиля. В поселке Красное в результате атаке двух FPV-дронов повреждён инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - также указывалось в сводке.В 12:29 Гладков сообщил о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240504/1054892197.html

https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html

https://ukraina.ru/20240503/1054874211.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины