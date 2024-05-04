https://ukraina.ru/20240504/1027602952.html

Фёдор Лизогуб: старосветский помещик во главе украинского правительства

Фёдор Лизогуб: старосветский помещик во главе украинского правительства - 04.05.2024 Украина.ру

Фёдор Лизогуб: старосветский помещик во главе украинского правительства

Гетмана Павла Скоропадского обычно хвалят за то, что он насаждал науки и искусства и сдержанно критикуют за социально-экономическую политику, которая могла привести к стабилизации ситуации, но привела гетманский режим к краху. Проводил эту политику Фёдор Лизогуб, назначенный председателем Рады министров Украинской державы 4 мая 1918 года

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

история

биография

1900-е

история

история украины

1918 г

правительство

октябрьская революция (1917)

гражданская война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102760/29/1027602982_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_d4f95cf9d5f312570f0cde089d0733c8.jpg.webp

Фёдор Андреевич Лизогуб (1851-1928) был крупным землевладельцем и земским деятелем. Род Лизогубов, вместе со Скоропадскими и Галаганами, составлял самую верхушку малороссийского дворянства, выросшего из казацкой старшины. Лизогубы роднились не только с Гоголями-Яновскими, но и с Кочубеями, Закревскими, Гудовичами, Милорадовичами и многими другими местными аристократами.Иван и Яков Кондратовы, прозванные по отцу Лизогубами, принимали участие в междоусобицах, начавшихся по смерти Богдана Хмельницкого, и именно в Руину выдвинулись из рядовых реестровых казаков в полноценную казацкую старшину.Иван Лизогуб уже в 1661 году был уманским полковником, а его брат Яков ездил шестью годами позже посланцем в Москву от Брюховецкого, а затем был генеральным есаулом при гетмане Дорошенкои сына своего Ефима женил на дочери гетмана. Затем Яков пересёк Днепр, перешёл на сторону Самойловича и поселился в Конотопе, а в 1696 году оказал Петру I при взятии Азова большие услуги в качестве наказного гетмана.С тех пор земли вокруг местечка Седнев на Черниговщине закрепились за этой семьёй. В соучастии Мазепе в его измене никто из Лизогубов не был замечен. И это неудивительно, ведь Яков проиграл будущему кавалеру ордена Иуды № 1 состязание за гетманскую булаву.Яков Ефимович Лизогуб, тёзка и внук основателя рода, в 1717 году был включен Иваном Скоропадским в число генеральной старшины. И тоже по блату, ведь его брат Семён был зятем этого гетмана.В 1724 году Яков Лизогуб отвезён в Петербург и предан суду по обвинению в единомыслии с Полуботком, а после восстановления гетманства Данило Апостол назначил его генеральным обозным. Жил Яков Ефимович долго: в 1745 году он был одним из депутатов, ездивших в Петербург с ходатайством о вторичном восстановлении гетманства. Так что и Кирилл Разумовский получил булаву не без участия Лизогубов.При таком послужном списке рода попадание в дворянское сословие не представляло никакого труда, и отец будущего премьера, Андрей Иванович был настоящим барином, хотя и с местными особенностями.В 1846 году он подружился с Тарасом Шевченко, писавшим семейные портреты Лизогубов. Лизогуб морально и материально поддерживал поэта в ссылке, переписывался с ним, посылал бумагу, рисовальные принадлежности, книги и деньги. Шевченко между в 1847 году нарисовал свой первый автопортрет в солдатском мундире и прислал его А.И. Лизогубу.Позднее Андрей Иванович был членом губернского комитета по освобождению крестьян и слыл либералом с местной спецификой.Фёдор Андреевич до поры до времени делал вполне благонадёжную карьеру — окончил в Петербурге реальное училище и стал агрономом. В родных местах был и мировым судьёй, и городнянским уездным, а затем и черниговским губернским предводителем дворянства.Во второй половине 90-х гг. XIX века у Ф. Лизогуба было почти 2000 десятин земли в Городнянском уезде Черниговской губернии, а также несколько хуторов Лохвицкого уезда Полтавской губернии, там же действовал завод по выработке кирпича и клинкерной плитки. Неудивительно, что его дальнейшее служение переместилось на Полтавщину.Лохвицким уездным земским собранием Фёдор Андреевич избирался почётным мировым судьёй по Лохвицкому уезду в 1896-97 годах и с 1900 по 1903 год. Полтавским губернским земским собранием он неоднократно избирался председателем Полтавской губернской земской управы, с 1901 по 1915 год. 6 декабря 1903 года Лизогуб был произведён в действительные статские советники.На этом посту он зарекомендовал себя как покровитель развития украинской культуры и искусства — приятельствовал с чиновником Полтавской казенной палаты Афанасием Яковлевичем Рудченко, известным как писатель Панас Мирный. Вместе они были инициаторами открытия памятника И.П. Котляревскому в Полтаве, куда приехали и Иван Франко, и Леся Украинка с матерью, и Михаил Коцюбинский.Фёдор Лизогуб был председателем специальной конкурсной комиссии, которая выбрала проект для нового здания Полтавского губернского земства. Победителем конкурса стал архитектор Василий Кричевский, а построенное им здание стало первым образцом украинского модерна, использовавшего мотивы традиционной церковной и жилой архитектуры Малороссии.При участии Лизогуба был открыт и Полтавский городской музей, который сегодня размещается в бывшем здании губернского земства. Материально поддерживал Лизогуб школу художественных промыслов им. Гоголя в Миргороде.В 1909 году отмечалось 200-летие Полтавской битвы, и на торжества приехал сам государь. Во многом благодаря земству город превратился в мемориал русской славы. С элементами того же украинского модерна была построена часовня на месте, где во время торжеств располагался палаточный лагерь делегации крестьян Полтавской губернии, в котором праздничный день встретил Николай II.В 1914 году Лизогуб руководил сбором средств на памятник Шевченко к столетию поэта, но тогда открыть этот монумент местным земцам не дали.Императорская фамилия по достоинству оценила деятельность Фёдора Лизогуба. Пять орденов, три медали, личное благоволение государя и великих князей — всё это показывало, насколько далёк был он от революционеров и радикалов. Да и партийность у него была вполне умеренная — Фёдор Андреевич принадлежал к октябристам.С 1915 года он стал членом Совета земельного самоуправления и начальником канцелярии при наместнике Кавказа великом князе Николае Николаевиче. В его задачу входило создание системы местного самоуправления в Закавказье, а также приём беженцев из Османской империи и их быстрой натурализации. Сотни тысяч армян, спасшихся от геноцида, были приняты и получили российское подданство без всяких промежуточных стадий и трат, например, на перевод документов с турецкого языка. Ни один беженец не был выдворен обратно.Неудивительно, что с февраля 1917 года Лизогуб был назначен заведующим отделом иностранных подданных Министерства иностранных дел Временного правительства, товарищем (т.е. заместителем) министра Павла Милюкова, а затем и Михаила Терещенко. Когда же большевики захватили власть, Фёдор Андреевич вернулся в родные места.Тут Лизогуб из малоросса-любителя превращается в профессионального украинца.Ещё во время подготовки к шевченковскому юбилею он стал приятелем профессора Михаила Грушевского, и тот устроил его консультантом по земским вопросам при Генеральном секретариате Центральной Рады. Однако Раду Лизогуб справедливо считал Раду сборищем выскочек и самозванцев и, понятное дело, поддержал переворот своего дальнего родственника Павла Скоропадского, при котором сразу получил пост министра внутренних дел. 4 мая 1918 года Федор Андреевич стал главой украинского правительства.В течение лета 1918-го под председательством Фёдора Лизогуба была проведена работа по созданию постоянной штатной структуры воинских частей и флота (проводить мобилизацию для её наполнения немца первоначально не позволяли), по демобилизации торгового флота и укрепления органов Государственной стражи, возникшей после разгрома полиции.Занимался Лизогуб и дипломатией. В августе 1918 года он был направлен в Берлин и там заявил о готовности гетманского правительства пойти на федеративные отношения с Россией в случае падения большевиков.В столице Германии Фёдор Лизогуб не удостоился аудиенции у кайзера Вильгельма II и не был принят рейхсканцлером фон Гертлингом. Он встречался со статс-секретарем имперского ведомства иностранных дел Германии Паулем фон Гинце и обсуждал с ним, как пишет историк Руслан Пыриг, "проблемы границ, заключение мирного договора с советской Россией, вопросы, связанные с Крымом, Холмщиной, Черноморским флотом, Вооруженными силами Украины. Немцы поддержали притязания Украины по Черноморскому флоту, однако это обусловливалось выплатой украинской части долговых обязательств Российской империи в размере 200 млн золотых рублей". Заметим, золотых царских рублей, а не карбованцев.Лизогуб, как и Скоропадский, был сторонником постепенной украинизации, но, как и многие русские управленцы, водворявшиеся в Киеве после него, высказывался за единую украинскую православную Церковь и отдал гуманитарную сферу в полновластное владение агрессивной националистической полуинтеллигенции, тем самым выскочкам, которых презирал всей душой.В большинстве школ при его правительстве было введено преподавание украинского языка, напечатаны несколько миллионов экземпляров украинских учебников. При его деятельном участии основано около 150 новых украиноязычных гимназий, в том числе в сельских районах. В Киеве, Каменец-Подольском и Екатеринославе открыты новые университеты, основан национальный архив, национальная библиотека с более 1 млн томов, открыты Украинская Академия Наук, первый молодёжный национальный театр, художественная галерея и другие учреждения.Как утверждает Пыриг, "после опубликования гетманом П. Скоропадским 14 ноября 1918 "Грамоты Гетмана всей Украины ко всем украинских граждан и казаков Украины" и провозглашения федеративного союза Украины с будущей небольшевистской Россией Ф. Лизогуб сложил свои полномочия".Но это ещё большой вопрос, связано ли одно с другим.Германское правительство 11 ноября 1918 года капитулировало перед Антантой в Компьенском лесу. Стало ясно, что войска с территории Украины будут выводиться и гетманат — не жилец. Ни петлюровцы, ни тем более большевики с такими, как он, церемониться не будут, а белые далеко, и к тому же украинствующих не жалуют. Так что надо убегать.Вместе с супругой Фёдор Андреевич бежал сначала в Германию, а затем и в Белград, где скончался в 1928 году. Его младшая дочь Вера Фёдоровна с мужем, Михаилом Грум-Гржимайло, осталась в Советской России и умерла в ленинградскую блокаду.

https://ukraina.ru/20190620/1023968958.html

https://ukraina.ru/20230516/1046228092.html

https://ukraina.ru/20240429/1045689047.html

https://ukraina.ru/20211017/1032429762.html

https://ukraina.ru/20231214/1032879617.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, биография, 1900-е, история украины, 1918 г, правительство, октябрьская революция (1917), гражданская война