Фёдор Лизогуб: старосветский помещик во главе украинского правительства
Лизогуб и Скоропадский
Гетмана Павла Скоропадского обычно хвалят за то, что он насаждал науки и искусства и сдержанно критикуют за социально-экономическую политику, которая могла привести к стабилизации ситуации, но привела гетманский режим к краху. Проводил эту политику Фёдор Лизогуб, назначенный председателем Рады министров Украинской державы 4 мая 1918 года
Фёдор Андреевич Лизогуб (1851-1928) был крупным землевладельцем и земским деятелем. Род Лизогубов, вместе со Скоропадскими и Галаганами, составлял самую верхушку малороссийского дворянства, выросшего из казацкой старшины. Лизогубы роднились не только с Гоголями-Яновскими, но и с Кочубеями, Закревскими, Гудовичами, Милорадовичами и многими другими местными аристократами.
Иван и Яков Кондратовы, прозванные по отцу Лизогубами, принимали участие в междоусобицах, начавшихся по смерти Богдана Хмельницкого, и именно в Руину выдвинулись из рядовых реестровых казаков в полноценную казацкую старшину.
Иван Лизогуб уже в 1661 году был уманским полковником, а его брат Яков ездил шестью годами позже посланцем в Москву от Брюховецкого, а затем был генеральным есаулом при гетмане Дорошенкои сына своего Ефима женил на дочери гетмана. Затем Яков пересёк Днепр, перешёл на сторону Самойловича и поселился в Конотопе, а в 1696 году оказал Петру I при взятии Азова большие услуги в качестве наказного гетмана.
С тех пор земли вокруг местечка Седнев на Черниговщине закрепились за этой семьёй. В соучастии Мазепе в его измене никто из Лизогубов не был замечен. И это неудивительно, ведь Яков проиграл будущему кавалеру ордена Иуды № 1 состязание за гетманскую булаву.
Яков Ефимович Лизогуб, тёзка и внук основателя рода, в 1717 году был включен Иваном Скоропадским в число генеральной старшины. И тоже по блату, ведь его брат Семён был зятем этого гетмана.
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В 1724 году Яков Лизогуб отвезён в Петербург и предан суду по обвинению в единомыслии с Полуботком, а после восстановления гетманства Данило Апостол назначил его генеральным обозным. Жил Яков Ефимович долго: в 1745 году он был одним из депутатов, ездивших в Петербург с ходатайством о вторичном восстановлении гетманства. Так что и Кирилл Разумовский получил булаву не без участия Лизогубов.
При таком послужном списке рода попадание в дворянское сословие не представляло никакого труда, и отец будущего премьера, Андрей Иванович был настоящим барином, хотя и с местными особенностями.
В 1846 году он подружился с Тарасом Шевченко, писавшим семейные портреты Лизогубов. Лизогуб морально и материально поддерживал поэта в ссылке, переписывался с ним, посылал бумагу, рисовальные принадлежности, книги и деньги. Шевченко между в 1847 году нарисовал свой первый автопортрет в солдатском мундире и прислал его А.И. Лизогубу.
Позднее Андрей Иванович был членом губернского комитета по освобождению крестьян и слыл либералом с местной спецификой.
Фёдор Андреевич до поры до времени делал вполне благонадёжную карьеру — окончил в Петербурге реальное училище и стал агрономом. В родных местах был и мировым судьёй, и городнянским уездным, а затем и черниговским губернским предводителем дворянства.
Во второй половине 90-х гг. XIX века у Ф. Лизогуба было почти 2000 десятин земли в Городнянском уезде Черниговской губернии, а также несколько хуторов Лохвицкого уезда Полтавской губернии, там же действовал завод по выработке кирпича и клинкерной плитки. Неудивительно, что его дальнейшее служение переместилось на Полтавщину.
Лохвицким уездным земским собранием Фёдор Андреевич избирался почётным мировым судьёй по Лохвицкому уезду в 1896-97 годах и с 1900 по 1903 год. Полтавским губернским земским собранием он неоднократно избирался председателем Полтавской губернской земской управы, с 1901 по 1915 год. 6 декабря 1903 года Лизогуб был произведён в действительные статские советники.
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На этом посту он зарекомендовал себя как покровитель развития украинской культуры и искусства — приятельствовал с чиновником Полтавской казенной палаты Афанасием Яковлевичем Рудченко, известным как писатель Панас Мирный. Вместе они были инициаторами открытия памятника И.П. Котляревскому в Полтаве, куда приехали и Иван Франко, и Леся Украинка с матерью, и Михаил Коцюбинский.
Фёдор Лизогуб был председателем специальной конкурсной комиссии, которая выбрала проект для нового здания Полтавского губернского земства. Победителем конкурса стал архитектор Василий Кричевский, а построенное им здание стало первым образцом украинского модерна, использовавшего мотивы традиционной церковной и жилой архитектуры Малороссии.
При участии Лизогуба был открыт и Полтавский городской музей, который сегодня размещается в бывшем здании губернского земства. Материально поддерживал Лизогуб школу художественных промыслов им. Гоголя в Миргороде.
В 1909 году отмечалось 200-летие Полтавской битвы, и на торжества приехал сам государь. Во многом благодаря земству город превратился в мемориал русской славы. С элементами того же украинского модерна была построена часовня на месте, где во время торжеств располагался палаточный лагерь делегации крестьян Полтавской губернии, в котором праздничный день встретил Николай II.
В 1914 году Лизогуб руководил сбором средств на памятник Шевченко к столетию поэта, но тогда открыть этот монумент местным земцам не дали.
Императорская фамилия по достоинству оценила деятельность Фёдора Лизогуба. Пять орденов, три медали, личное благоволение государя и великих князей — всё это показывало, насколько далёк был он от революционеров и радикалов. Да и партийность у него была вполне умеренная — Фёдор Андреевич принадлежал к октябристам.
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С 1915 года он стал членом Совета земельного самоуправления и начальником канцелярии при наместнике Кавказа великом князе Николае Николаевиче. В его задачу входило создание системы местного самоуправления в Закавказье, а также приём беженцев из Османской империи и их быстрой натурализации. Сотни тысяч армян, спасшихся от геноцида, были приняты и получили российское подданство без всяких промежуточных стадий и трат, например, на перевод документов с турецкого языка. Ни один беженец не был выдворен обратно.
Неудивительно, что с февраля 1917 года Лизогуб был назначен заведующим отделом иностранных подданных Министерства иностранных дел Временного правительства, товарищем (т.е. заместителем) министра Павла Милюкова, а затем и Михаила Терещенко. Когда же большевики захватили власть, Фёдор Андреевич вернулся в родные места.
Тут Лизогуб из малоросса-любителя превращается в профессионального украинца.
Ещё во время подготовки к шевченковскому юбилею он стал приятелем профессора Михаила Грушевского, и тот устроил его консультантом по земским вопросам при Генеральном секретариате Центральной Рады. Однако Раду Лизогуб справедливо считал Раду сборищем выскочек и самозванцев и, понятное дело, поддержал переворот своего дальнего родственника Павла Скоропадского, при котором сразу получил пост министра внутренних дел. 4 мая 1918 года Федор Андреевич стал главой украинского правительства.
В течение лета 1918-го под председательством Фёдора Лизогуба была проведена работа по созданию постоянной штатной структуры воинских частей и флота (проводить мобилизацию для её наполнения немца первоначально не позволяли), по демобилизации торгового флота и укрепления органов Государственной стражи, возникшей после разгрома полиции.
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Занимался Лизогуб и дипломатией. В августе 1918 года он был направлен в Берлин и там заявил о готовности гетманского правительства пойти на федеративные отношения с Россией в случае падения большевиков.
В столице Германии Фёдор Лизогуб не удостоился аудиенции у кайзера Вильгельма II и не был принят рейхсканцлером фон Гертлингом. Он встречался со статс-секретарем имперского ведомства иностранных дел Германии Паулем фон Гинце и обсуждал с ним, как пишет историк Руслан Пыриг, "проблемы границ, заключение мирного договора с советской Россией, вопросы, связанные с Крымом, Холмщиной, Черноморским флотом, Вооруженными силами Украины. Немцы поддержали притязания Украины по Черноморскому флоту, однако это обусловливалось выплатой украинской части долговых обязательств Российской империи в размере 200 млн золотых рублей". Заметим, золотых царских рублей, а не карбованцев.
Лизогуб, как и Скоропадский, был сторонником постепенной украинизации, но, как и многие русские управленцы, водворявшиеся в Киеве после него, высказывался за единую украинскую православную Церковь и отдал гуманитарную сферу в полновластное владение агрессивной националистической полуинтеллигенции, тем самым выскочкам, которых презирал всей душой.
В большинстве школ при его правительстве было введено преподавание украинского языка, напечатаны несколько миллионов экземпляров украинских учебников. При его деятельном участии основано около 150 новых украиноязычных гимназий, в том числе в сельских районах. В Киеве, Каменец-Подольском и Екатеринославе открыты новые университеты, основан национальный архив, национальная библиотека с более 1 млн томов, открыты Украинская Академия Наук, первый молодёжный национальный театр, художественная галерея и другие учреждения.
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Как утверждает Пыриг, "после опубликования гетманом П. Скоропадским 14 ноября 1918 "Грамоты Гетмана всей Украины ко всем украинских граждан и казаков Украины" и провозглашения федеративного союза Украины с будущей небольшевистской Россией Ф. Лизогуб сложил свои полномочия".
Но это ещё большой вопрос, связано ли одно с другим.
Германское правительство 11 ноября 1918 года капитулировало перед Антантой в Компьенском лесу. Стало ясно, что войска с территории Украины будут выводиться и гетманат — не жилец. Ни петлюровцы, ни тем более большевики с такими, как он, церемониться не будут, а белые далеко, и к тому же украинствующих не жалуют. Так что надо убегать.
Вместе с супругой Фёдор Андреевич бежал сначала в Германию, а затем и в Белград, где скончался в 1928 году. Его младшая дочь Вера Фёдоровна с мужем, Михаилом Грум-Гржимайло, осталась в Советской России и умерла в ленинградскую блокаду.