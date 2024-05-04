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Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света

Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света - 04.05.2024 Украина.ру

Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал экономическую ситуацию на Украине и то, что происходит с энергетикой, а также оценил вероятность массового дезертирства в рядах ВСУ

2024-05-04T15:11

2024-05-04T15:11

2024-05-04T15:11

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экономика

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00:27 - О срыве визита делегации от РФ на заседание совета МВФ;06:27 - Что происходит с энергетикой Украины?11:18 - Во что превратилась мобилизация на Украине?14:51 - Как Украину настиг биржевой кризис;17:37 - О перспективах дезертирства в ВСУ и пользе Украины для Запада.

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