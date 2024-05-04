Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света - 04.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240504/1054896395.html
Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света - 04.05.2024 Украина.ру
Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал экономическую ситуацию на Украине и то, что происходит с энергетикой, а также оценил вероятность массового дезертирства в рядах ВСУ
2024-05-04T15:11
2024-05-04T15:11
видео
украина
россия
запад
иван лизан
вооруженные силы украины
мвф
сво
спецоперация
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/04/1054896276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8323b0a0a103edc9ef706d7d4e441040.jpg
00:27 - О срыве визита делегации от РФ на заседание совета МВФ;06:27 - Что происходит с энергетикой Украины?11:18 - Во что превратилась мобилизация на Украине?14:51 - Как Украину настиг биржевой кризис;17:37 - О перспективах дезертирства в ВСУ и пользе Украины для Запада.
украина
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/04/1054896276_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ceab8358eb29a1406b6db763c24c28e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, запад, иван лизан, вооруженные силы украины, мвф, сво, спецоперация, экономика, энергетический кризис, энергетика, аналитика, всемирный банк, шос, брикс, мобилизация, военком, военкомат, сша, ресурсы, тэц, отопление, свет, газ, российский газ, фронт, уклонисты, призыв, призывники, логистика, банки, деньги, война, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Иван Лизан, Вооруженные силы Украины, МВФ, СВО, Спецоперация, экономика, энергетический кризис, энергетика, Аналитика, Всемирный банк, ШОС, БРИКС, мобилизация, военком, военкомат, США, ресурсы, ТЭЦ, отопление, свет, газ, российский газ, фронт, уклонисты, призыв, призывники, логистика, банки, деньги, война

Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света

15:11 04.05.2024
 
Читать в
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал экономическую ситуацию на Украине и то, что происходит с энергетикой, а также оценил вероятность массового дезертирства в рядах ВСУ
00:27 - О срыве визита делегации от РФ на заседание совета МВФ;
06:27 - Что происходит с энергетикой Украины?
11:18 - Во что превратилась мобилизация на Украине?
14:51 - Как Украину настиг биржевой кризис;
17:37 - О перспективах дезертирства в ВСУ и пользе Украины для Запада.
 
ВидеоУкраинаРоссияЗападИван ЛизанВооруженные силы УкраиныМВФСВОСпецоперацияэкономикаэнергетический кризисэнергетикаАналитикаВсемирный банкШОСБРИКСмобилизациявоенкомвоенкоматСШАресурсыТЭЦотоплениесветгазроссийский газфронтуклонистыпризывпризывникилогистикабанкиденьгивойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала