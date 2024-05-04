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Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света - 04.05.2024 Украина.ру
Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал экономическую ситуацию на Украине и то, что происходит с энергетикой, а также оценил вероятность массового дезертирства в рядах ВСУ
2024-05-04T15:11
2024-05-04T15:11
2024-05-04T15:11
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сво
спецоперация
экономика
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00:27 - О срыве визита делегации от РФ на заседание совета МВФ;06:27 - Что происходит с энергетикой Украины?11:18 - Во что превратилась мобилизация на Украине?14:51 - Как Украину настиг биржевой кризис;17:37 - О перспективах дезертирства в ВСУ и пользе Украины для Запада.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал экономическую ситуацию на Украине и то, что происходит с энергетикой, а также оценил вероятность массового дезертирства в рядах ВСУ
00:27
- О срыве визита делегации от РФ на заседание совета МВФ;06:27
- Что происходит с энергетикой Украины?11:18
- Во что превратилась мобилизация на Украине?14:51
- Как Украину настиг биржевой кризис;17:37
- О перспективах дезертирства в ВСУ и пользе Украины для Запада.