https://ukraina.ru/20240504/1054897129.html

МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье

МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье - 04.05.2024 Украина.ру

МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, следует из базы ведомства

2024-05-04T16:26

2024-05-04T16:26

2024-05-04T16:27

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"Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.Статья, по которой разыскивается Порошенко, не уточняется. В карточке указано место рождения разыскиваемого - город Болград Одесской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".Ранее МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Он также разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ.

https://ukraina.ru/20240504/1054896715.html

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новости, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, мвд, розыск