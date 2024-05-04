МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье - 04.05.2024 Украина.ру
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МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье
МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье - 04.05.2024 Украина.ру
МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, следует из базы ведомства
2024-05-04T16:26
2024-05-04T16:27
новости
россия
украина
петр порошенко
владимир зеленский
мвд
розыск
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"Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.Статья, по которой разыскивается Порошенко, не уточняется. В карточке указано место рождения разыскиваемого - город Болград Одесской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".Ранее МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Он также разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ.
https://ukraina.ru/20240504/1054896715.html
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новости, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, мвд, розыск
Новости, Россия, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, МВД, розыск

МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье

16:26 04.05.2024 (обновлено: 16:27 04.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве
Встреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, следует из базы ведомства
"Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.
Статья, по которой разыскивается Порошенко, не уточняется.
В карточке указано место рождения разыскиваемого - город Болград Одесской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".
© РИА Новости
© РИА Новости
Ранее МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Он также разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
15:26
Зеленский объявлен в розыск - МВД РФМинистерство внутренних дел РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск, следует из базы ведомства
 
НовостиРоссияУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМВДрозыск
 
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16:26МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье
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