https://ukraina.ru/20240504/1054899056.html
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов - 04.05.2024 Украина.ру
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
На Украину вводят промежуточный экзамен для студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования Украины Михаила Винницкого
2024-05-04T18:08
2024-05-04T18:08
2024-05-04T18:08
новости
украина
александр корниенко
минобразования
вуз
верховная рада
образование
университет
студенты
аспиранты
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В ближайшее время Минобразования Украины планирует провести квалификационный экзамен на знание украинского и иностранного языка. Его несдача грозит отчислением. Замминистра Винницкий подчеркнул, что таким образом хотят вычислить украинцев призывного возраста, который поступили в ВУЗ для получения отсрочки.Отмечается, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые поступили в сентябре 2022 год. По мнению чиновника, сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем. Он добавил, что такое нововведение позволит "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25+".В случае неуспешной сдачи экзамена даётся одна попытка пересдать. В случае повторного провала экзамена — учащегося отчисляют.Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, отмечал, что за два года количество аспирантов в вузах Украины возросло до 20 тысяч человек. В сравнении с 2 тысячами до объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.
https://ukraina.ru/20240410/1054418813.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр корниенко, минобразования, вуз, верховная рада, образование, университет, студенты, аспиранты, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Александр Корниенко, Минобразования, вуз, Верховная Рада, образование, университет, студенты, аспиранты, мобилизация, уклонисты
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
На Украину вводят промежуточный экзамен для студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования Украины Михаила Винницкого
В ближайшее время Минобразования Украины планирует провести квалификационный экзамен на знание украинского и иностранного языка. Его несдача грозит отчислением. Замминистра Винницкий подчеркнул, что таким образом хотят вычислить украинцев призывного возраста, который поступили в ВУЗ для получения отсрочки.
Отмечается, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые поступили в сентябре 2022 год. По мнению чиновника, сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем. Он добавил, что такое нововведение позволит "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25+".
"Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять", - издание приводит слова Винницкого.
В случае неуспешной сдачи экзамена даётся одна попытка пересдать. В случае повторного провала экзамена — учащегося отчисляют.
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, отмечал, что за два года количество аспирантов в вузах Украины возросло до 20 тысяч человек. В сравнении с 2 тысячами до объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.