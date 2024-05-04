Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов - 04.05.2024 Украина.ру
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Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов - 04.05.2024 Украина.ру
Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
На Украину вводят промежуточный экзамен для студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования Украины Михаила Винницкого
2024-05-04T18:08
2024-05-04T18:08
новости
украина
александр корниенко
минобразования
вуз
верховная рада
образование
университет
студенты
аспиранты
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В ближайшее время Минобразования Украины планирует провести квалификационный экзамен на знание украинского и иностранного языка. Его несдача грозит отчислением. Замминистра Винницкий подчеркнул, что таким образом хотят вычислить украинцев призывного возраста, который поступили в ВУЗ для получения отсрочки.Отмечается, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые поступили в сентябре 2022 год. По мнению чиновника, сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем. Он добавил, что такое нововведение позволит "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25+".В случае неуспешной сдачи экзамена даётся одна попытка пересдать. В случае повторного провала экзамена — учащегося отчисляют.Первый заместитель председателя&nbsp;Верховной рады&nbsp;Украины Александр Корниенко, отмечал, что за два года количество аспирантов в вузах Украины возросло до 20 тысяч человек. В сравнении с 2 тысячами до объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.
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новости, украина, александр корниенко, минобразования, вуз, верховная рада, образование, университет, студенты, аспиранты, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Александр Корниенко, Минобразования, вуз, Верховная Рада, образование, университет, студенты, аспиранты, мобилизация, уклонисты

Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов

18:08 04.05.2024
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
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На Украину вводят промежуточный экзамен для студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования Украины Михаила Винницкого
В ближайшее время Минобразования Украины планирует провести квалификационный экзамен на знание украинского и иностранного языка. Его несдача грозит отчислением. Замминистра Винницкий подчеркнул, что таким образом хотят вычислить украинцев призывного возраста, который поступили в ВУЗ для получения отсрочки.
Отмечается, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые поступили в сентябре 2022 год. По мнению чиновника, сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем. Он добавил, что такое нововведение позволит "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25+".
"Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять", - издание приводит слова Винницкого.
В случае неуспешной сдачи экзамена даётся одна попытка пересдать. В случае повторного провала экзамена — учащегося отчисляют.
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, отмечал, что за два года количество аспирантов в вузах Украины возросло до 20 тысяч человек. В сравнении с 2 тысячами до объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.
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Заголовок открываемого материала
18:40Розыск Зеленского и Порошенко. Итоги 4 мая на Украине
18:08Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов
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