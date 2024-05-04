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Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов

Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов - 04.05.2024 Украина.ру

Недобросовестные призывники: на Украине проведут экзамен, чтобы выявить уклонистов

На Украину вводят промежуточный экзамен для студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования Украины Михаила Винницкого

2024-05-04T18:08

2024-05-04T18:08

2024-05-04T18:08

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украина

александр корниенко

минобразования

вуз

верховная рада

образование

университет

студенты

аспиранты

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В ближайшее время Минобразования Украины планирует провести квалификационный экзамен на знание украинского и иностранного языка. Его несдача грозит отчислением. Замминистра Винницкий подчеркнул, что таким образом хотят вычислить украинцев призывного возраста, который поступили в ВУЗ для получения отсрочки.Отмечается, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые поступили в сентябре 2022 год. По мнению чиновника, сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем. Он добавил, что такое нововведение позволит "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25+".В случае неуспешной сдачи экзамена даётся одна попытка пересдать. В случае повторного провала экзамена — учащегося отчисляют.Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, отмечал, что за два года количество аспирантов в вузах Украины возросло до 20 тысяч человек. В сравнении с 2 тысячами до объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.

https://ukraina.ru/20240410/1054418813.html

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новости, украина, александр корниенко, минобразования, вуз, верховная рада, образование, университет, студенты, аспиранты, мобилизация, уклонисты