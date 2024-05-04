https://ukraina.ru/20240504/1054875333.html

"Воевать никто не хочет, пусть Зеленский воюет сам". Украинские эксперты потрясены деградацией общества

"Воевать никто не хочет, пусть Зеленский воюет сам". Украинские эксперты потрясены деградацией общества - 04.05.2024 Украина.ру

"Воевать никто не хочет, пусть Зеленский воюет сам". Украинские эксперты потрясены деградацией общества

В украинском экспертном сообществе всерьез начинают опасаться революции и пытаются искать выход из патовой ситуации, в которой оказался киевский режим

2024-05-04T08:13

2024-05-04T08:13

2024-05-04T08:13

эксклюзив

сво

всу

потери всу

мобилизация

андрей ермолаев

сергей гайдай

соскин

эксперты

вс рф

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Ужесточение мобилизации и действия ТЦК приведут к тому, что ситуация в стране будет революционизироваться, потому что люди будут защищать своё и своих близких, перестав реагировать на общие призывы государства, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, это очень опасная тенденция.Комментируя скандальные высказывания некоторых блогеров, политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на президентский офис, политолог высказал свое мнение о моральном состоянии общества. По его словам, "деградация достигла потрясающей глубины падения"."Люди с мышлением и сознанием питекантропов получают эфиры, возможность вещать, возможность на этом зарабатывать. И тут уже дело не в праве, дело в том, что обществом это, к сожалению, проглатывается", - сказал Ермолаев. Он продолжил: "Я думаю, это то самое время варварства, которое нам, к сожалению, предстоит пройти, и очень большую цену социальную заплатить, потому что еще долгое время лидеры варваров будут наверху. Они уже захватили наш Рим".На Украине также обсуждают происходящее на линии боевого соприкосновения. Многие признают, что ситуация там критическая, признают, что это очень плохо сказывается и на внутриполитической обстановке, в том числе на поддержке Зеленского. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире одного из ютуб-каналов рассказал о своем видении пути к спасению.По его мнению, тотальное сокращение госаппарата с мобилизацией на фронт всех сокращаемых, тех, кто находится сейчас под бронью и причастен к госуправлению. Депутаты, судьи, силовики, чиновники и пр. – пусть идут "защищать свое благополучие, которое они создавали и ковали долгие годы"."Что будет в обществе? Аплодисменты. Реальные аплодисменты, потому что, наконец, справедливость президентом (будет обеспечена – Ред.). Он (Зеленский – Ред.) снова ощутит себя в день выборов в 2019 году, рейтинг подскочит на 75%. Это действие президента… Более того, выйдет Майдан его поддерживать и скажет – мы за это", - заявил политтехнолог.Оставшихся чиновников Гайдай предлагает заменить на тех, кто служил, кто был на фронте. По его мнению, это еще сильнее повысит рейтинг Зеленского и заставить политических критиков "заткнуться". Кроме того, надо бы разобраться с тем, почему невозможно 200 тысяч человек отправить на отдых, провести ротацию, если в армии служат более миллиона человек – "что делают у вас остальные?""Всех на хрен или из армии, если они не способны воевать… Мы не можем тратить на этих людей деньги, зарплату. Либо, извините, на передовую, потому что они там нужны, они давали присягу, они учились полжизни, это кадровые военные. Почему я должен цивильных туда затаскивать, гнать туда и так далее", - заявил Гайдай.По его словам, мобилизация должна проводиться по-другому – "каждый, кто пришел в армию, получает подъемными миллион гривен". А декларации чиновников надо проверить и выставить их особняки на продажу. Политтехнолог признал, что он сейчас фантазирует, но при этом указывает "путь, по которому мог бы пойти президент"."Я говорю невозможные вещи? Нет. Но, если президент до сих пор это не делает, значит, он не считает нужным это делать и не хочет. И не то, что он не знает, нет. Нет желания делать", - считает Гайдай.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин указывает, что ВСУ сейчас оставляют один населенный пункт за другим, а пополнять ряды новобранцами не получается."Практически украинцы все время отступают. Тогда логично, что есть же какая-то критическая черта, после прорыва через которую уже фактически фронт сдержать будет невозможно", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он продолжил: в такой критической ситуации у Зеленского один выход — бросить в бой пограничников, полицейских, сотрудников СБУ."То есть, мужчины на Украине не хотят идти на фронт. Мирные люди, они говорят: "Мы не пойдем". А есть военные, которые уже априори находятся в милитарной модели", - отметил Соскин, выразив удивление по поводу того, что их не бросают в бой защищать города на фронте, а вместо этого они ловят украинцев, которые бегут от мобилизации.Эта некомпетентность или злонамеренность власти приведут к тому, что будет нарастать недовольство властью, в ответ будут ужесточаться репрессии, но украинцы будут "серьезно сопротивляться", считает эксперт. Он предположил, что скоро на Украине появятся города и территории, которые откажутся подчиняться и отдавать своих мужчин в ВСУ. И что Зеленский и компания будут с ними делать?По мнению Соскина, страна движется к колоссальному внутреннему конфликту, и случится это уже очень скоро. Он также сообщил, что Украина живет исключительно за счет заимствований, а сама выживать уже не может. В частности, по словам экономиста, можно говорить о том, что уже нечем платить пенсии, и выплачивают их только благодаря кредитам, которые дают ЕС и США — но это ведь до поры, до времени. Если долг будет расти, это приведет к катастрофе, считает Соскин."Возникает вопрос: а в чем смыслы? Если победы нет и не предвидится, на фронте очень плохая ситуация, опять сдали там пару сел, она все время ухудшается. Воевать никто не хочет. Общество расколото и все ждут, когда войдет в действие этот закон про могилизацию-мобилизацию. Денег у страны нет", - описал ситуацию экс-советник Кучмы, добавив, что люди бегут с Украины и будут бежать, предприятия уничтожаются, репрессии нарастают, устанавливается диктатура.Так в чем же смысл? Смысла нет. Тогда пусть Зеленский сам и воюет, сделал вывод политолог.Но пока воевать приходится не Зеленскому, а простым украинцам, которых загнали на фронт. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, из-за требований США и их союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ, украинские войска теряют по тысяче человек ежесуточно. По словам главы российского оборонного ведомства, в 2024 году ВСУ потеряли уже более 111 тысяч солдат и более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники.Шойгу подчеркнул, что "для восполнения людских резервоа, киевский режим ужесточает мобилизацию, украинцев, не желающих воевать, насильно отправляют на передовую, по сути их по-прежнему бросают на убой". По его словам, "такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь".О том, что произошло в зоне спецоперации за неделю с 27 апреля по 4 мая анализирует военный обозреватель издания Украина.ру полковник Геннадий Алёхин в статье Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы.

https://ukraina.ru/20240503/1054849086.html

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Сергей Зуев

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