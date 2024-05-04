"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России - 04.05.2024 Украина.ру
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"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России
"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России - 04.05.2024 Украина.ру
"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России
Немцы высмеяли министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок под постом в соцсети X о, якобы, хакерских атаках со стороны России
2024-05-04T11:50
2024-05-04T11:50
новости
германия
анналена бербок
северный поток-2
twitter
кибербезопасность
кибератаки
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В эфире телеканала ARD Бербок з она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на Германию. "Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - подчеркнула она.В комментариях к её посту в соцсети Х (бывший Twitter) немцы высмеяли угрожающий тон главы МИД Германии.Некоторые высмеяли, что немецкое правительство до сих пор не сообщило, кто взорвал "Северный поток — 2", однако сразу же узнало о виновных во взломе учетных записей электронной почты.Часть немцев в комментариях просто высмеяли Бербок. А некоторые потребовали точные доказательства подобных обвинений.
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новости, германия, анналена бербок, северный поток-2, twitter, кибербезопасность, кибератаки, кибербезопасность
Новости, Германия, Анналена Бербок, Северный поток-2, Twitter, кибербезопасность, кибератаки, кибербезопасность

"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России

11:50 04.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Немцы высмеяли министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок под постом в соцсети X о, якобы, хакерских атаках со стороны России
В эфире телеканала ARD Бербок з она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на Германию. "Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - подчеркнула она.
В комментариях к её посту в соцсети Х (бывший Twitter) немцы высмеяли угрожающий тон главы МИД Германии.
Некоторые высмеяли, что немецкое правительство до сих пор не сообщило, кто взорвал "Северный поток — 2", однако сразу же узнало о виновных во взломе учетных записей электронной почты.
"В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль к своей электронной почте", — иронично отметил комментатор.
Часть немцев в комментариях просто высмеяли Бербок. А некоторые потребовали точные доказательства подобных обвинений.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 16:34
Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться Берлин решительно осуждает Москву за кибератаки на логистические и оборонные компании ФРГ. Германия призывает Россию воздержаться от подобных действий, пишет портал Tagesschau, ссылаясь на заявления представителей власти
 
НовостиГерманияАнналена БербокСеверный поток-2Twitterкибербезопасностькибератакикибербезопасность
 
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