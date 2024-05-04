https://ukraina.ru/20240504/1054893925.html

"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России

"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России - 04.05.2024 Украина.ру

"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России

Немцы высмеяли министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок под постом в соцсети X о, якобы, хакерских атаках со стороны России

2024-05-04T11:50

2024-05-04T11:50

2024-05-04T11:50

новости

германия

анналена бербок

северный поток-2

twitter

кибербезопасность

кибератаки

кибербезопасность

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В эфире телеканала ARD Бербок з она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на Германию. "Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - подчеркнула она.В комментариях к её посту в соцсети Х (бывший Twitter) немцы высмеяли угрожающий тон главы МИД Германии.Некоторые высмеяли, что немецкое правительство до сих пор не сообщило, кто взорвал "Северный поток — 2", однако сразу же узнало о виновных во взломе учетных записей электронной почты.Часть немцев в комментариях просто высмеяли Бербок. А некоторые потребовали точные доказательства подобных обвинений.

https://ukraina.ru/20240503/1054882340.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, анналена бербок, северный поток-2, twitter, кибербезопасность, кибератаки, кибербезопасность