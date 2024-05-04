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Почему Украину можно сохранить только теоретически: Ищенко о гигантской провокации и вечной гангрене
Почему Украину можно сохранить только теоретически: Ищенко о гигантской провокации и вечной гангрене - 04.05.2024 Украина.ру
Почему Украину можно сохранить только теоретически: Ищенко о гигантской провокации и вечной гангрене
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия кровавой трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе,... Украина.ру, 04.05.2024
2024-05-04T18:03
2024-05-04T18:03
2024-05-04T18:04
видео
россия
украина
одесса
ростислав ищенко
одесская хатынь
2 мая 2014 года
майдан
антимайдан
киев
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия кровавой трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, рассказал о том, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году, как она готовилась к началу специальной военной операции и что нужно для нормального восстановления российской государственности: 00:18 – о массовом убийстве одесситов 2 мая 2014 года и реакции России; 16:45 – о книге Ростислава Ищенко "Долгая дорога к миру. Хроники гражданской войны"; 20:35 – о том, сколько времени нужно России для того, чтобы окончательно победить.
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