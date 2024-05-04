Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны - 04.05.2024 Украина.ру
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Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны
Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны - 04.05.2024 Украина.ру
Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны
Италия поддерживает Украину, однако принимать непосредственное участие в конфликте не будет. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera
2024-05-04T12:26
2024-05-04T12:26
новости
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франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
минобороны
конфликт
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Помимо этого, глава Минобороны Италии призвал к решению конфликта дипломатичным путём.Крозетто подчеркнул, что Италия может вмешаться вооружённой только по международному мандату, например, при выполнении резолюции ООН. Однако конфликт на Украине не подпадает под это. А учатие итальянских войск в военных действиях приведёт к дальнейшей эскалации конфликта. "В общем, нет никаких условий для нашего непосредственного участия", резюмировал он.Президент Франции&nbsp;Эммануэль Макрон&nbsp;в интервью изданию Economist ранее&nbsp;заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Министр обороны Италии пояснил, что не осуждает французского лидера за подобные высказывания, однако не понимает цели его слов, которые "объективно повышают напряженность".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за подобными высказываниями.
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новости, италия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, минобороны, конфликт
Новости, Италия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Минобороны, конфликт

Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны

12:26 04.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Jose AntonioГвидо Крозетто
Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© commons.wikimedia.org / Jose Antonio
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Италия поддерживает Украину, однако принимать непосредственное участие в конфликте не будет. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera
"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство в конфликт наших военных", - заявил Крозетто.
Помимо этого, глава Минобороны Италии призвал к решению конфликта дипломатичным путём.
Крозетто подчеркнул, что Италия может вмешаться вооружённой только по международному мандату, например, при выполнении резолюции ООН. Однако конфликт на Украине не подпадает под это. А учатие итальянских войск в военных действиях приведёт к дальнейшей эскалации конфликта. "В общем, нет никаких условий для нашего непосредственного участия", резюмировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.
Министр обороны Италии пояснил, что не осуждает французского лидера за подобные высказывания, однако не понимает цели его слов, которые "объективно повышают напряженность".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за подобными высказываниями.
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