https://ukraina.ru/20240504/1054896715.html

Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ

Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ - 04.05.2024 Украина.ру

Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ

Министерство внутренних дел РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск, следует из базы ведомства

2024-05-04T15:26

2024-05-04T15:26

2024-05-04T15:26

новости

россия

украина

владимир зеленский

мвд

розыск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_56a97bc3fa608e88464153777136d03a.jpg

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой разыскивается Зеленский, не уточняется.В базе указано место рождения разыскиваемого - Кривой Рог Днепропетровской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".

https://ukraina.ru/20240428/1054803507.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, мвд, розыск