Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ - 04.05.2024 Украина.ру
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Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ
Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ - 04.05.2024 Украина.ру
Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ
Министерство внутренних дел РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск, следует из базы ведомства
2024-05-04T15:26
2024-05-04T15:26
новости
россия
украина
владимир зеленский
мвд
розыск
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"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой разыскивается Зеленский, не уточняется.В базе указано место рождения разыскиваемого - Кривой Рог Днепропетровской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".
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Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, МВД, розыск

Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ

15:26 04.05.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Министерство внутренних дел РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск, следует из базы ведомства
"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой разыскивается Зеленский, не уточняется.
В базе указано место рождения разыскиваемого - Кривой Рог Днепропетровской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 18:31
МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* и Владимир Парасюк* повторно объявлены в розыск в рамках возбужденного уголовного дела. Соответствующая информация появилась в базе МВД России, сообщают РИА Новости
 
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