Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Министерство внутренних дел РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск, следует из базы ведомства
"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой разыскивается Зеленский, не уточняется.
В базе указано место рождения разыскиваемого - Кривой Рог Днепропетровской области Украины, а в графе национальность значится "украинец".
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