https://ukraina.ru/20240504/1054895946.html

"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчину

"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчину - 04.05.2024 Украина.ру

"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчину

Жители подконтрольного Украине Запорожья обвинили сотрудников местного военкомата в хищении людей и потребовали отпустить пропавшего мужчину. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"

2024-05-04T13:49

2024-05-04T13:49

2024-05-04T13:49

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В Запорожье местные жители вышли к зданию военкомата и требуют от полицейских ответа о местонахождении мужчины, которого увели военкомы.Здание военкомата оцепили сотрудники полиции. На что местные возражают, что задача правоохранителей — охранять народ, а не забор. "Вы давали присягу народу Украины", звучат фразы на видео.Местные задают полицейским вопрос, где Евгений Юрьевич. И обвиняют их в похищении людей.Автор видео пояснил, что к ним обратилась за помощью жена пропавшего мужчины. По её словам, военкомы увели его в военкомат по адресу Музыкальная, 2.Однако полицейские утверждают, что местонахождение Евгения Юрьевича устанавливается.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html

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новости, украина, запорожье, верховная рада, мобилизация, всу, вооруженные силы украины, полиция, военкомат, военком, похищение