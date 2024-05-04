"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов - 04.05.2024 Украина.ру
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История
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"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов
"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов - 04.05.2024 Украина.ру
"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов
4 мая 1979 года впервые в истории Великобритании премьер-министром страны стала женщина – Маргарет Тэтчер. Она считала себя могильщиком СССР, а из ЕС Соединённое королевство вывели её политические наследники
2024-05-04T16:00
2024-05-04T16:00
история
история
великобритания
маргарет тэтчер
xx век
ссср
ес
михаил горбачёв
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Маргарет Тэтчер, урождённая Робертс, родилась 13 октября 1925 года в Грэнтеме, небольшом городке в восточной Англии, где её отец владел двумя бакалейными лавками. Детство Маргарет прошло в религиозной общине, что объясняет её консервативное мировоззрение.Во время Второй мировой войны Маргарет изучала химию в Оксфорде, где в 1946 году стала президентом студенческой ассоциации консерваторов в университете, навсегда связав свою жизнь с этой политической партией. Наибольшее влияние на её политические взгляды в то время оказала работа Фридриха фон Хайека "Дорога к рабству" (1944), в которой вмешательство правительства в экономику страны рассматривалось как предтеча авторитарного государства.После окончания университета в 1948 году Маргарет Робертс работала химиком-исследователем, но не прекращала деятельности в Консервативной партии. На всеобщих выборах февраля 1950 года и октября 1951 года она приняла участие в выборах в парламент от округа Дартфорд, где традиционно побеждали лейбористы. Как самый молодой кандидат и единственная баллотировавшаяся женщина Маргарет привлекла внимание прессы, хотя и не прошла в парламент.На одном из партийных мероприятий она познакомилась с успешным и состоятельным разведённым бизнесменом Денисом Тэтчером, за которого вышла замуж в декабре 1951 года. Денис также помог своей жене стать членом ассоциации адвокатов – в 1953 году она стала барристером со специализацией по вопросам налогообложения. В этом же году в семье родилась двойня – дочь Кэрол и сын Марк.На парламентских выборах 1959 года Маргарет Тэтчер в ходе тяжёлой предвыборной кампании всё-таки одержала победу, и стала членом Палаты общин, которым оставалась до 1992 года. Поначалу она стала помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в их теневой кабинет министров.В 1970-м консерваторы вернулись к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Маргарет Тэтчер министерство образования. Её главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, – Thatcher, milk snatcher ("Тэтчер – похитительница молока"). Она потом не раз жалела о своём распоряжении: "за минимум политической выгоды я получила максимум политического позора". Неудивительно, что в будущем Тэтчер не столько минимизировала позор и ненависть в свой адрес, сколько пыталась максимизировать выгоду.После нефтяного кризиса Консервативная партия на парламентских выборах в феврале 1974 года потерпела поражение от лейбористов. На фоне снижения поддержки партии среди населения Тэтчер вступила в борьбу за должность председателя Консервативной партии, и возглавила консерваторов в феврале 1975-го.На этом посту она стала резко критиковать Советский Союз, заявив в январе 1976 года: "русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир". В ответ на это газета Министерства обороны СССР "Красная звезда" опубликовала статью под названием "„Железная дама“ стращает…" Вскоре перевод этого прозвища в английской газете The Sunday Times как "железная леди" прочно закрепился за Маргарет Тэтчер.Несмотря на восстановление британской экономики в конце 1970-х, лейбористское правительство столкнулось с серией забастовок зимой 1978-1979 годов (её назвали "Зимой несогласия"). На внеочередных парламентских выборах 3 мая 1979 года консерваторы уверенно победили, и 4 мая Маргарет Тэтчер стала первой женщиной – премьер-министром Великобритании.На этом посту она предприняла энергичные усилия по реформированию британской экономики и всего общества. Но в первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на внешнеполитической деятельности Маргарет Тэтчер. И дело не в Фолклендской войне с Аргентиной (1982), которая обеспечила консерваторам победу на парламентских выборах в следующем году (самой Тэтчер – второй премьерский срок), или её согласии передать Гонконг под власть Китая (1984), а в отношении "железной леди" к двум союзам – Советскому и Европейскому.Тэтчер небезосновательно считала себя одним из могильщиков СССР, о чём прямо заявила уже после своей отставки, выступая в ноябре 1991 года в Хьюстоне (США). Она признала, что Запад боролся с СССР в первую очередь по экономическим причинам."Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. Основным было навязывание гонки вооружений", – заявила она.По словам Тэтчер, приход к власти в СССР Михаила Горбачёва и последующее восхождение Бориса Ельцина как противовеса было следствием работы её "квалифицированной группы экспертов по Советскому Союзу". Очевидно, что отставной политик пыталась перетянуть на себя лавры "победителя коммунизма", которые к тому времени примеряли Рональд Рейган и Джордж Буш-старший.Однако факт остаётся фактом: Тэтчер действительно первой из западных лидеров провела переговоры с Горбачёвым, который прибыл в Лондон в декабре 1984 года, за несколько месяцев до избрания генсеком ЦК КПСС. Известна её фраза о Горбачёве после тех переговоров: "с этим человеком можно иметь дело".А в ноябре 1988-го – за год до падения Берлинской стены и восточноевропейских социалистических режимов – Тэтчер впервые открыто заявила о конце "холодной войны", так как "новые отношения широки как никогда". Весной 1987 года Тэтчер посетила Советский Союз и встретилась с Михаилом Горбачёвым и советским премьером Николаем Рыжковым."Сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, хотя де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза", – заявила Тэтчер в ноябре 1991 года, и оказалась абсолютно права. Позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин подчёркивал, что Маргарет Тэтчер сыграла одну из решающих ролей в распаде СССР, а Михаил Горбачёв "попал под её политические чары".Что же касается Европейского Союза, который в годы правления Маргарет Тэтчер носил название Европейских Сообществ, то тут "железная леди" придерживалась принципа максимального сохранения британского суверенитета. Сначала она добилась уменьшения взноса Великобритании в бюджет ЕС на 2/3 (в том числе публично угрожая выходом из ЕС), а в последующем боролась против создания любых наднациональных структур, в особенности против введения единой европейской валюты.Последний вопрос формально и стал поводом для её отставки в ноябре 1990 года. Когда премьер отказалась согласовать сроки присоединения Великобритании к единой европейской валюте, её заместитель Джеффри Хау – последний из состава первого кабинета Тэтчер образца 1979-го, – ушёл в отставку, и Маргарет Тэтчер потеряла поддержку партии и своего же правительства. Но главной причиной было то, что консерваторы уступали лейбористам 18% в рейтингах – сказывалась усталость общества от более чем десятилетнего пребывания Тэтчер в кресле премьера, и накопленный ею негатив.Среди главных претензий британского общества к "железной леди" были её борьба с профсоюзами в целом и подавление стачки шахтёров в 1984-1985 годах, приватизация и снижение расходов на социальную сферу, что привело к усилению имущественного неравенства в Британии, а также неспособность решить проблему Северной Ирландии. Кстати, в октябре 1984 года Ирландская республиканская армия совершила покушение на Тэтчер, взорвав бомбу во время конференции консерваторов, но премьер не пострадала.В ноябре 1990-го должность премьер-министра Великобритании и председателя Консервативной партии перешла к Джону Мейджору, во главе с которым консерваторам удалось одержать победу на парламентских выборах 1992 года. Но в новый созыв Палаты общин Маргарет Тэтчер уже не выдвинули, она стала членом Палаты лордов с титулом баронессы Кестивена.Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке, со времён премьерства Роберта Солсбери (1885, 1886-1892 и 1895-1902), и самым продолжительным непрерывным пребыванием в должности со времён лорда Роберта Ливерпуля (1812-1827).После фактического ухода из политики Тэтчер стала заниматься консультативной и общественной деятельностью. В 2002 году она выпустила книгу "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", в которой, в частности, заявила об утопичности Европейского Союза. Позже она неоднократно призывала к выходу Великобритании из ЕС, хотя и не дожила до референдума по этому поводу, проведённого в июне 2016 года правительством консерваторов во главе с Дэвидом Кэмэроном, и завершившегося Brexit.В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. Скончалась она 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле Ритц в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года её выписали из больницы. Отпевание прошло в Соборе Святого Павла в Лондоне с воинскими почестями.Противники Тэтчер, которых было немало, бурно праздновали и устраивали уличные вечеринки в честь кончины экс-премьера. При этом исполнялась песня "Динь-дон, ведьма умерла" из фильма "Волшебник страны Оз", вышедшего на экраны в 1939 году. В апрельские дни 2013-го песня снова стала популярной, и заняла в официальном сводном чарте Великобритании первое место.
https://ukraina.ru/20230108/1042396537.html
https://ukraina.ru/20210314/1030819252.html
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Олег Хавич
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, великобритания, маргарет тэтчер, xx век, ссср, ес, михаил горбачёв
История, История, Великобритания, Маргарет Тэтчер, XX век, СССР, ЕС, Михаил Горбачёв

"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов

16:00 04.05.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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4 мая 1979 года впервые в истории Великобритании премьер-министром страны стала женщина – Маргарет Тэтчер. Она считала себя могильщиком СССР, а из ЕС Соединённое королевство вывели её политические наследники
Маргарет Тэтчер, урождённая Робертс, родилась 13 октября 1925 года в Грэнтеме, небольшом городке в восточной Англии, где её отец владел двумя бакалейными лавками. Детство Маргарет прошло в религиозной общине, что объясняет её консервативное мировоззрение.
Во время Второй мировой войны Маргарет изучала химию в Оксфорде, где в 1946 году стала президентом студенческой ассоциации консерваторов в университете, навсегда связав свою жизнь с этой политической партией. Наибольшее влияние на её политические взгляды в то время оказала работа Фридриха фон Хайека "Дорога к рабству" (1944), в которой вмешательство правительства в экономику страны рассматривалось как предтеча авторитарного государства.
После окончания университета в 1948 году Маргарет Робертс работала химиком-исследователем, но не прекращала деятельности в Консервативной партии. На всеобщих выборах февраля 1950 года и октября 1951 года она приняла участие в выборах в парламент от округа Дартфорд, где традиционно побеждали лейбористы. Как самый молодой кандидат и единственная баллотировавшаяся женщина Маргарет привлекла внимание прессы, хотя и не прошла в парламент.
На одном из партийных мероприятий она познакомилась с успешным и состоятельным разведённым бизнесменом Денисом Тэтчером, за которого вышла замуж в декабре 1951 года. Денис также помог своей жене стать членом ассоциации адвокатов – в 1953 году она стала барристером со специализацией по вопросам налогообложения. В этом же году в семье родилась двойня – дочь Кэрол и сын Марк.
На парламентских выборах 1959 года Маргарет Тэтчер в ходе тяжёлой предвыборной кампании всё-таки одержала победу, и стала членом Палаты общин, которым оставалась до 1992 года. Поначалу она стала помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в их теневой кабинет министров.
Маргарет Тэтчер астрология
8 января 2023, 07:08Астрология и политика
Астрология и политика. Маргарет Тэтчер: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным cекретарём!" 11 лет управляла Британией Маргарет Тэтчер, первая женщина — премьер-министр в Европе. Она не только сама была яркой фигурой, но и стала именем и символом экономического и политического явления: "тэтчеризм"
В 1970-м консерваторы вернулись к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Маргарет Тэтчер министерство образования. Её главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, – Thatcher, milk snatcher ("Тэтчер – похитительница молока"). Она потом не раз жалела о своём распоряжении: "за минимум политической выгоды я получила максимум политического позора". Неудивительно, что в будущем Тэтчер не столько минимизировала позор и ненависть в свой адрес, сколько пыталась максимизировать выгоду.
После нефтяного кризиса Консервативная партия на парламентских выборах в феврале 1974 года потерпела поражение от лейбористов. На фоне снижения поддержки партии среди населения Тэтчер вступила в борьбу за должность председателя Консервативной партии, и возглавила консерваторов в феврале 1975-го.
На этом посту она стала резко критиковать Советский Союз, заявив в январе 1976 года: "русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир". В ответ на это газета Министерства обороны СССР "Красная звезда" опубликовала статью под названием "„Железная дама“ стращает…" Вскоре перевод этого прозвища в английской газете The Sunday Times как "железная леди" прочно закрепился за Маргарет Тэтчер.
Несмотря на восстановление британской экономики в конце 1970-х, лейбористское правительство столкнулось с серией забастовок зимой 1978-1979 годов (её назвали "Зимой несогласия"). На внеочередных парламентских выборах 3 мая 1979 года консерваторы уверенно победили, и 4 мая Маргарет Тэтчер стала первой женщиной – премьер-министром Великобритании.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта 2021, 16:07
Всемирное похмелье американской независимости: о чем умолчала Маргарет ТэтчерИзвестная пословица про кукушку, которая хвалит петуха за то, что он тоже льстив по отношению к кукушке, как нельзя лучше подтверждается высказываниями «железной леди» о Соединенных Штатах
На этом посту она предприняла энергичные усилия по реформированию британской экономики и всего общества. Но в первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на внешнеполитической деятельности Маргарет Тэтчер. И дело не в Фолклендской войне с Аргентиной (1982), которая обеспечила консерваторам победу на парламентских выборах в следующем году (самой Тэтчер – второй премьерский срок), или её согласии передать Гонконг под власть Китая (1984), а в отношении "железной леди" к двум союзам – Советскому и Европейскому.
Тэтчер небезосновательно считала себя одним из могильщиков СССР, о чём прямо заявила уже после своей отставки, выступая в ноябре 1991 года в Хьюстоне (США). Она признала, что Запад боролся с СССР в первую очередь по экономическим причинам.
"Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. Основным было навязывание гонки вооружений", – заявила она.
По словам Тэтчер, приход к власти в СССР Михаила Горбачёва и последующее восхождение Бориса Ельцина как противовеса было следствием работы её "квалифицированной группы экспертов по Советскому Союзу". Очевидно, что отставной политик пыталась перетянуть на себя лавры "победителя коммунизма", которые к тому времени примеряли Рональд Рейган и Джордж Буш-старший.
Однако факт остаётся фактом: Тэтчер действительно первой из западных лидеров провела переговоры с Горбачёвым, который прибыл в Лондон в декабре 1984 года, за несколько месяцев до избрания генсеком ЦК КПСС. Известна её фраза о Горбачёве после тех переговоров: "с этим человеком можно иметь дело".
А в ноябре 1988-го – за год до падения Берлинской стены и восточноевропейских социалистических режимов – Тэтчер впервые открыто заявила о конце "холодной войны", так как "новые отношения широки как никогда". Весной 1987 года Тэтчер посетила Советский Союз и встретилась с Михаилом Горбачёвым и советским премьером Николаем Рыжковым.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября 2022, 07:53
"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить странуДепутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, почему Михаил Горбачев стал символом поражения страны в войне, которой не было
"Сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, хотя де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза", – заявила Тэтчер в ноябре 1991 года, и оказалась абсолютно права. Позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин подчёркивал, что Маргарет Тэтчер сыграла одну из решающих ролей в распаде СССР, а Михаил Горбачёв "попал под её политические чары".
Что же касается Европейского Союза, который в годы правления Маргарет Тэтчер носил название Европейских Сообществ, то тут "железная леди" придерживалась принципа максимального сохранения британского суверенитета. Сначала она добилась уменьшения взноса Великобритании в бюджет ЕС на 2/3 (в том числе публично угрожая выходом из ЕС), а в последующем боролась против создания любых наднациональных структур, в особенности против введения единой европейской валюты.
Последний вопрос формально и стал поводом для её отставки в ноябре 1990 года. Когда премьер отказалась согласовать сроки присоединения Великобритании к единой европейской валюте, её заместитель Джеффри Хау – последний из состава первого кабинета Тэтчер образца 1979-го, – ушёл в отставку, и Маргарет Тэтчер потеряла поддержку партии и своего же правительства. Но главной причиной было то, что консерваторы уступали лейбористам 18% в рейтингах – сказывалась усталость общества от более чем десятилетнего пребывания Тэтчер в кресле премьера, и накопленный ею негатив.
Среди главных претензий британского общества к "железной леди" были её борьба с профсоюзами в целом и подавление стачки шахтёров в 1984-1985 годах, приватизация и снижение расходов на социальную сферу, что привело к усилению имущественного неравенства в Британии, а также неспособность решить проблему Северной Ирландии. Кстати, в октябре 1984 года Ирландская республиканская армия совершила покушение на Тэтчер, взорвав бомбу во время конференции консерваторов, но премьер не пострадала.
В ноябре 1990-го должность премьер-министра Великобритании и председателя Консервативной партии перешла к Джону Мейджору, во главе с которым консерваторам удалось одержать победу на парламентских выборах 1992 года. Но в новый созыв Палаты общин Маргарет Тэтчер уже не выдвинули, она стала членом Палаты лордов с титулом баронессы Кестивена.
Корнилов
6 декабря 2016, 14:21
Голландия, Брексит, Трамп, Италия: западный истеблишмент так ничему и не научилсяХронология 2016 года – это хронология сплошных поражений западного истеблишмента. Голландский референдум, потом Брексит, потом победа Трампа, и вишенкой на этот пирог – итальянский референдум. И все это – в течение одного года
Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке, со времён премьерства Роберта Солсбери (1885, 1886-1892 и 1895-1902), и самым продолжительным непрерывным пребыванием в должности со времён лорда Роберта Ливерпуля (1812-1827).
После фактического ухода из политики Тэтчер стала заниматься консультативной и общественной деятельностью. В 2002 году она выпустила книгу "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", в которой, в частности, заявила об утопичности Европейского Союза. Позже она неоднократно призывала к выходу Великобритании из ЕС, хотя и не дожила до референдума по этому поводу, проведённого в июне 2016 года правительством консерваторов во главе с Дэвидом Кэмэроном, и завершившегося Brexit.
В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. Скончалась она 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле Ритц в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года её выписали из больницы. Отпевание прошло в Соборе Святого Павла в Лондоне с воинскими почестями.
Противники Тэтчер, которых было немало, бурно праздновали и устраивали уличные вечеринки в честь кончины экс-премьера. При этом исполнялась песня "Динь-дон, ведьма умерла" из фильма "Волшебник страны Оз", вышедшего на экраны в 1939 году. В апрельские дни 2013-го песня снова стала популярной, и заняла в официальном сводном чарте Великобритании первое место.
 
ИсторияИсторияВеликобританияМаргарет ТэтчерXX векСССРЕСМихаил Горбачёв
 
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