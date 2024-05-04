"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат - 04.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html
"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат
"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат - 04.05.2024 Украина.ру
"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат
В Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Об этом сообщили журналисты ТСН в телеграм-канале
2024-05-04T12:52
2024-05-04T12:52
новости
украина
закарпатье
закарпатская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
военкомат
военком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_6e423a37e027d3f5c5271703273f411e.jpg.webp
"Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата", — уточнили в материале.Местные паблики публикуют видео с места событий. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться.Издание "Страна.ua" уточнило, что группа ромов&nbsp;заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли&nbsp;мобилизовать их односельчанина, которого утром остановили на местном базаре. Протестующие принесли к зданию военкомата шины и подогнали поврежденные автомобили.Местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на заявлений цыган сообщил, что мужчина болен и не может быть мобилизован.Полиция Закарпатской области Украины сообщила, что расследует конфликт между сотрудниками военкомата и местными жителями.Вечером 3 мая возле входа в военкомат Виноградовского района Закарпатья собралась группа из около 10 людей. По версии полиции, собравшиеся нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия. Туда прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что протестующие возмущены тем, что двух их односельчан (село Онок) мобилизовали.Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Участникам событий грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент, отметили в полиции, конфликт исчерпан. Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако&nbsp;президент Украины Владимир Зеленский&nbsp;подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Закон вступил в силу 4 мая.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк&nbsp;заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
https://ukraina.ru/20240503/1054879370.html
украина
закарпатье
закарпатская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_3553a6f422738d1a35ab66d0c61a5ee6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, закарпатье, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, военкомат, военком, нацполиция, полиция
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, военкомат, военком, Нацполиция, полиция

"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат

12:52 04.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Об этом сообщили журналисты ТСН в телеграм-канале
"Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата", — уточнили в материале.
Местные паблики публикуют видео с места событий. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться.
Издание "Страна.ua" уточнило, что группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать их односельчанина, которого утром остановили на местном базаре. Протестующие принесли к зданию военкомата шины и подогнали поврежденные автомобили.
Местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на заявлений цыган сообщил, что мужчина болен и не может быть мобилизован.
Полиция Закарпатской области Украины сообщила, что расследует конфликт между сотрудниками военкомата и местными жителями.
Вечером 3 мая возле входа в военкомат Виноградовского района Закарпатья собралась группа из около 10 людей. По версии полиции, собравшиеся нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия. Туда прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что протестующие возмущены тем, что двух их односельчан (село Онок) мобилизовали.
Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Участникам событий грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент, отметили в полиции, конфликт исчерпан.
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Закон вступил в силу 4 мая.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
- РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 15:46
ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службуВ ряды Вооруженных сил Украины могут попасть больные ВИЧ. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на указ Минобороны Украины
 
НовостиУкраинаЗакарпатьеЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУмобилизациявоенкоматвоенкомНацполицияполиция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчину
13:29Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом
13:00Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мая
12:52"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат
12:26Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны
12:06Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
11:50"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России
10:49Киев просит у США дроны MQ-9 Reaper в приоритетном порядке - Politico
10:11Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
09:5610 тысяч пленных. Семьдесят лет назад французы потерпели унизительное военное поражение
09:50ATACMS над Крымом, новый пакет помощи Главное на Украине на утро 4 мая
09:38Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
09:19Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
09:02Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость
08:13"Воевать никто не хочет, пусть Зеленский воюет сам". Украинские эксперты потрясены деградацией общества
07:30Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, у противника большие проблемы
07:12Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона"
07:06Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику
07:01Три громкие фамилии: Скориков ответил, кто может занять место Умерова
06:50Ищенко назвал условие, при котором США расхотят воевать с Россией
Лента новостейМолния