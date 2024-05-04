https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html

"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат

"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат - 04.05.2024 Украина.ру

"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат

В Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Об этом сообщили журналисты ТСН в телеграм-канале

2024-05-04T12:52

2024-05-04T12:52

2024-05-04T12:52

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"Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата", — уточнили в материале.Местные паблики публикуют видео с места событий. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться.Издание "Страна.ua" уточнило, что группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать их односельчанина, которого утром остановили на местном базаре. Протестующие принесли к зданию военкомата шины и подогнали поврежденные автомобили.Местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на заявлений цыган сообщил, что мужчина болен и не может быть мобилизован.Полиция Закарпатской области Украины сообщила, что расследует конфликт между сотрудниками военкомата и местными жителями.Вечером 3 мая возле входа в военкомат Виноградовского района Закарпатья собралась группа из около 10 людей. По версии полиции, собравшиеся нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия. Туда прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что протестующие возмущены тем, что двух их односельчан (село Онок) мобилизовали.Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Участникам событий грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент, отметили в полиции, конфликт исчерпан. Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Закон вступил в силу 4 мая.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240503/1054879370.html

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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, военкомат, военком, нацполиция, полиция