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Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок - 04.05.2024 Украина.ру
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
Житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях. Об этом сообщили журналисты издания Страна.ua со ссылкой на решение суда
2024-05-04T16:01
2024-05-04T16:01
2024-05-04T16:02
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В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.В прокуратуре Украины видео мужчины квалифицировали как "распространение информации о передвижении Вооруженных сил Украины".В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что выкладывал видео с вручением повесток, чтобы стать популярным в соцсети TikTok. Телефон, на который он снимал сотрудников военкоматов, суд конфисковал в пользу государства.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Президент Украины Владимир Зеленский назвал уличную мобилизацию неправильной. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец при этом заявил, работники военкоматов не несут реального наказания за правонарушения.
https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, днепр, украина, днепропетровск, владимир зеленский, верховная рада, tiktok, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Днепр, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Верховная Рада, TikTok, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
16:01 04.05.2024 (обновлено: 16:02 04.05.2024)
Житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях. Об этом сообщили журналисты издания Страна.ua со ссылкой на решение суда