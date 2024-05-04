Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок - 04.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240504/1054896841.html
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок - 04.05.2024 Украина.ру
Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
Житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях. Об этом сообщили журналисты издания Страна.ua со ссылкой на решение суда
2024-05-04T16:01
2024-05-04T16:02
новости
днепр
украина
днепропетровск
владимир зеленский
верховная рада
tiktok
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052782313_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_545d879868bc351882241d397fb7da3b.jpg.webp
В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.В прокуратуре Украины видео мужчины квалифицировали как "распространение информации о передвижении Вооруженных сил Украины".В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что выкладывал видео с вручением повесток, чтобы стать популярным в соцсети TikTok.&nbsp;Телефон, на который он снимал сотрудников военкоматов, суд конфисковал в пользу государства.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Президент Украины Владимир Зеленский назвал уличную мобилизацию неправильной. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец при этом заявил, работники военкоматов не несут реального наказания за правонарушения.
https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html
https://ukraina.ru/20240504/1054895946.html
днепр
украина
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052782313_96:0:1296:900_1920x0_80_0_0_60d197f75cec7a3ae411ef26b8fbdf27.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, украина, днепропетровск, владимир зеленский, верховная рада, tiktok, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Днепр, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Верховная Рада, TikTok, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация

Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок

16:01 04.05.2024 (обновлено: 16:02 04.05.2024)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях. Об этом сообщили журналисты издания Страна.ua со ссылкой на решение суда
В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.
В прокуратуре Украины видео мужчины квалифицировали как "распространение информации о передвижении Вооруженных сил Украины".
В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что выкладывал видео с вручением повесток, чтобы стать популярным в соцсети TikTok. Телефон, на который он снимал сотрудников военкоматов, суд конфисковал в пользу государства.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2024
12:52
"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкоматВ Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Об этом сообщили журналисты ТСН в телеграм-канале
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал уличную мобилизацию неправильной. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец при этом заявил, работники военкоматов не несут реального наказания за правонарушения.
13:49
"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчинуЖители подконтрольного Украине Запорожья обвинили сотрудников местного военкомата в хищении людей и потребовали отпустить пропавшего мужчину. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
 
НовостиДнепрУкраинаДнепропетровскВладимир ЗеленскийВерховная РадаTikTokВооруженные силы УкраиныВСУмобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26МВД России разыскивает Порошенко по уголовной статье
16:01Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок
16:00"Железная леди" Маргарет Тэтчер: враг двух союзов
15:26Зеленский объявлен в розыск - МВД РФ
15:11Как прятаться от военкомов на Украине: Лизан о массовом дезертирстве в ВСУ и жизни без тепла и света
15:01"Выживем ли мы?": поляков напугал собственный президент
13:49"Так не воруйте людей!": жители Запорожья призвали военкомов вернуть пропавшего мужчину
13:29Могилу ликвидированного командира подразделения наёмников нашли под Нюрнбергом
13:00Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мая
12:52"Забрали односельчанина прямо с базара": цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат
12:26Италия исключает своё прямое участие в конфликте на Украине - министр обороны
12:06Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
11:50"Сменит пароль к почте": немцы высмеяли угрозы Бербок в адрес России
10:49Киев просит у США дроны MQ-9 Reaper в приоритетном порядке - Politico
10:11Блинкен: миллиардная помощь Киеву останется инвестициями в США
09:5610 тысяч пленных. Семьдесят лет назад французы потерпели унизительное военное поражение
09:50ATACMS над Крымом, новый пакет помощи Главное на Украине на утро 4 мая
09:38Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
09:19Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
09:02Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость
Лента новостейМолния