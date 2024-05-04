https://ukraina.ru/20240504/1054896841.html

Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок

Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок - 04.05.2024 Украина.ру

Снимал в TikTok, как на Украине вручают повестки. Житель Днепра получил срок

Житель Днепра (Днепропетровска) получил год условно из-за видео в соцсетях. Об этом сообщили журналисты издания Страна.ua со ссылкой на решение суда

2024-05-04T16:01

2024-05-04T16:01

2024-05-04T16:02

новости

днепр

украина

днепропетровск

владимир зеленский

верховная рада

tiktok

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052782313_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_545d879868bc351882241d397fb7da3b.jpg.webp

В решении суда говорится, что мужчина выложил в соцсети минимум 10 эпизодов видео, на которых представители местных военкоматов вручают повестки.В прокуратуре Украины видео мужчины квалифицировали как "распространение информации о передвижении Вооруженных сил Украины".В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он заявил, что выкладывал видео с вручением повесток, чтобы стать популярным в соцсети TikTok. Телефон, на который он снимал сотрудников военкоматов, суд конфисковал в пользу государства.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Президент Украины Владимир Зеленский назвал уличную мобилизацию неправильной. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец при этом заявил, работники военкоматов не несут реального наказания за правонарушения.

https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html

https://ukraina.ru/20240504/1054895946.html

днепр

украина

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, украина, днепропетровск, владимир зеленский, верховная рада, tiktok, вооруженные силы украины, всу, мобилизация