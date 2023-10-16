В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника - 16.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231016/1050210728.html
В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника
В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника - 16.10.2023 Украина.ру
В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника
Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе, сообщил 16 октября глава муниципалитета Сергей Грачев
2023-10-16T10:32
2023-10-16T10:32
беспилотник
новости
новости россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg
Дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе Саратовской области. Обломки его заметил комбайнер во время сбора урожая.Сейчас поле частично оцеплено. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Они изучают обломки беспилотника и детали произошедшего.
https://ukraina.ru/20231015/1050191943.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_19:0:731:534_1920x0_80_0_0_64439e9bf69b2716d1231c3540729c00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, новости, новости россии
беспилотник, Новости, новости России

В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника

10:32 16.10.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе, сообщил 16 октября глава муниципалитета Сергей Грачев
Дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе Саратовской области. Обломки его заметил комбайнер во время сбора урожая.
"Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет", – уточнил Грачев.
Сейчас поле частично оцеплено. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Они изучают обломки беспилотника и детали произошедшего.
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
15 октября, 13:44
Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном мореДля недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27
 
беспилотникНовостиновости России
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния