https://ukraina.ru/20231016/1050210728.html

В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника

В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника - 16.10.2023 Украина.ру

В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника

Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе, сообщил 16 октября глава муниципалитета Сергей Грачев

2023-10-16T10:32

2023-10-16T10:32

2023-10-16T10:32

беспилотник

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Дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе Саратовской области. Обломки его заметил комбайнер во время сбора урожая.Сейчас поле частично оцеплено. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Они изучают обломки беспилотника и детали произошедшего.

https://ukraina.ru/20231015/1050191943.html

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2023

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