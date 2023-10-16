https://ukraina.ru/20231016/1050194166.html

Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ

Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ

Большой войны в Палестине не будет — произойдет массовая бойня. Израиль физически снесет с лица Земли сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лавный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-10-16T05:00

2023-10-16T05:00

2023-10-16T05:00

новости

хамас

сектор газа

гур моу

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Оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены сначала в Египет, а потом переправлены в Европу, где пополнят дивизии озлобленных мигрантов.Это действительно может помочь забыть про Украину, ведь деньги теперь будут перенаправлены евреям.Именно поэтому России необходимо срочно развивать успех спецоперации (СВО) и к зиме освободить все наши новые территории, а дальше решить вопросы по денацификации и демилитаризации остатков киевского режима весной-летом 2024 года.Позиционных боев не было и не будет, как и городских — ведь жилые кварталы в секторе Газа будут просто снесены, утрамбованы в бетонную пыль.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хамас, сектор газа, гур моу, всу