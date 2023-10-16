Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ
© AP / Khalil Hamra
© AP / Khalil Hamra
Большой войны в Палестине не будет — произойдет массовая бойня. Израиль физически снесет с лица Земли сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лавный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены сначала в Египет, а потом переправлены в Европу, где пополнят дивизии озлобленных мигрантов.
Это действительно может помочь забыть про Украину, ведь деньги теперь будут перенаправлены евреям.
Именно поэтому России необходимо срочно развивать успех спецоперации (СВО) и к зиме освободить все наши новые территории, а дальше решить вопросы по денацификации и демилитаризации остатков киевского режима весной-летом 2024 года.
"Тактика палестинцев во время начала операции "Буря Аль-Аксы" напоминала действия мобильных групп ГУР ВСУ. Это объясняется одной школой подготовки — британской — от инструкторов из Special Air Service (SAS)", - считает эксперт.
Позиционных боев не было и не будет, как и городских — ведь жилые кварталы в секторе Газа будут просто снесены, утрамбованы в бетонную пыль.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
14 октября, 11:51ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?