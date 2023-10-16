Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ
Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ
Большой войны в Палестине не будет — произойдет массовая бойня. Израиль физически снесет с лица Земли сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лавный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-10-16T05:00
2023-10-16T05:00
новости
хамас
сектор газа
гур моу
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Оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены сначала в Египет, а потом переправлены в Европу, где пополнят дивизии озлобленных мигрантов.Это действительно может помочь забыть про Украину, ведь деньги теперь будут перенаправлены евреям.Именно поэтому России необходимо срочно развивать успех спецоперации (СВО) и к зиме освободить все наши новые территории, а дальше решить вопросы по денацификации и демилитаризации остатков киевского режима весной-летом 2024 года.Позиционных боев не было и не будет, как и городских — ведь жилые кварталы в секторе Газа будут просто снесены, утрамбованы в бетонную пыль.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, хамас, сектор газа, гур моу, всу
Новости, ХАМАС, сектор Газа, ГУР МОУ, ВСУ

Эксперт объяснил, почему тактика ХАМАС напоминает действия мобильных групп ГУР ВСУ

05:00 16.10.2023
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Khalil Hamra
Читать в
Большой войны в Палестине не будет — произойдет массовая бойня. Израиль физически снесет с лица Земли сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лавный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены сначала в Египет, а потом переправлены в Европу, где пополнят дивизии озлобленных мигрантов.
Это действительно может помочь забыть про Украину, ведь деньги теперь будут перенаправлены евреям.
Именно поэтому России необходимо срочно развивать успех спецоперации (СВО) и к зиме освободить все наши новые территории, а дальше решить вопросы по денацификации и демилитаризации остатков киевского режима весной-летом 2024 года.
"Тактика палестинцев во время начала операции "Буря Аль-Аксы" напоминала действия мобильных групп ГУР ВСУ. Это объясняется одной школой подготовки — британской — от инструкторов из Special Air Service (SAS)", - считает эксперт.
Позиционных боев не было и не будет, как и городских — ведь жилые кварталы в секторе Газа будут просто снесены, утрамбованы в бетонную пыль.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 11:51
ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?
 
НовостиХАМАСсектор ГазаГУР МОУВСУ
 
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