У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу" - 16.10.2023 Украина.ру
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У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу"
У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу" - 16.10.2023 Украина.ру
У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу"
Если ВСУ били на двух-трех очень маленьких участках, то мы подожгли фронт от Купянска до Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-10-16T06:00
2023-10-16T06:00
новости
всу
авдеевка
"кинжал"
владимир путин
купянск
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По его словам, в Авдеевке российская армия может создать один из самых серьезных котлов за время СВО.Но сейчас не начало СВО и не период "контрнаступа", когда ВСУ захватили пару сел и у них была хоть какая-то надежда. Если мы устроим авдеевский котел, противник быстро сдаст этот город.Владимир Путин ранее говорил, что мы завершаем этап денацификации. Он прав в том смысле, что мы завершаем этап боевой денацификации. У вэсэушников нет мотивации сражаться за нацистские идеи. В Авдеевке уже полно насильно мобилизованных. Так что пусть переходят на частоту 149.200 и вызывают "Волгу", чтобы сдаться в плен и спасти свои жизни.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231015/1050163429.html
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новости, всу, авдеевка, "кинжал", владимир путин, купянск
Новости, ВСУ, Авдеевка, "Кинжал", Владимир Путин, Купянск

У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу"

06:00 16.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Если ВСУ били на двух-трех очень маленьких участках, то мы подожгли фронт от Купянска до Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По его словам, в Авдеевке российская армия может создать один из самых серьезных котлов за время СВО.
"Еще в апреле 2022 года я разговаривал с одним из комдивов по поводу Авдеевки. Он сказал: "Я там с 2015 года. Я видел, как ВСУ там строили оборону. Я не уверен, что эти подземные бункеры возьмут ФАБы. Это 25 сантиметров бетона, потом 5-сантиметровая металлическая плита, а сверху еще 25 сантиметров бетона. Сколько там всего таких слоев — не знает никто. Их пробьет только "Кинжал". Но у нас нет столько "Кинжалов", чтобы их на пехоту тратить. Поэтому нам надо делать серьезный котел", - рассказал эксперт.
Но сейчас не начало СВО и не период "контрнаступа", когда ВСУ захватили пару сел и у них была хоть какая-то надежда. Если мы устроим авдеевский котел, противник быстро сдаст этот город.
Владимир Путин ранее говорил, что мы завершаем этап денацификации. Он прав в том смысле, что мы завершаем этап боевой денацификации. У вэсэушников нет мотивации сражаться за нацистские идеи. В Авдеевке уже полно насильно мобилизованных. Так что пусть переходят на частоту 149.200 и вызывают "Волгу", чтобы сдаться в плен и спасти свои жизни.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
15 октября, 08:58
Убит за правду. Странная смерть белоруса, служившего на Украине в "полку Калиновского"Ранее этот бывший "калиновец" с позывным "Леший" дал разоблачительное интервью, опубликованное государственным СМИ Белоруссии. В нем он говорит о фактах мошенничества со средствами, выделенными на содержание "полка", вплоть до незаконной торговли оружием
 
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