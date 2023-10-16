https://ukraina.ru/20231016/1050191629.html

У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу"

У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу" - 16.10.2023 Украина.ру

У нас нет столько "Кинжалов". Эксперт объяснил, почему ВСУ в Авдеевке придется вызывать "Волгу"

Если ВСУ били на двух-трех очень маленьких участках, то мы подожгли фронт от Купянска до Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-10-16T06:00

2023-10-16T06:00

2023-10-16T06:00

новости

всу

авдеевка

"кинжал"

владимир путин

купянск

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По его словам, в Авдеевке российская армия может создать один из самых серьезных котлов за время СВО.Но сейчас не начало СВО и не период "контрнаступа", когда ВСУ захватили пару сел и у них была хоть какая-то надежда. Если мы устроим авдеевский котел, противник быстро сдаст этот город.Владимир Путин ранее говорил, что мы завершаем этап денацификации. Он прав в том смысле, что мы завершаем этап боевой денацификации. У вэсэушников нет мотивации сражаться за нацистские идеи. В Авдеевке уже полно насильно мобилизованных. Так что пусть переходят на частоту 149.200 и вызывают "Волгу", чтобы сдаться в плен и спасти свои жизни.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231015/1050163429.html

купянск

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новости, всу, авдеевка, "кинжал", владимир путин, купянск