Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска - 16.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска
Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска - 16.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска
Сейчас полно скептиков, которые жалуются, что Артемовск мы брали полгода, а Авдеевка еще сильнее укреплена, поэтому выбить ВСУ оттуда будет гораздо сложнее. Это некорректное сравнение, потому что тогда и сейчас у нас были разные цели. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-10-16T05:10
2023-10-16T05:10
новости
россия
всу
артемовск
авдеевка
мариуполь
сво
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У нас не было цели освободить Артемовск. Если бы у нас была такая цель, нам бы потребовалось в разы меньше времени для ее реализации. Мы же пытались заманить туда как можно больше боеспособных подразделений ВСУ, чтобы их уничтожить. А Авдеевку мы будем освобождать, пояснил эксперт.Так что нашему обществу не надо смотреть назад. Да, за два дня мы Авдеевку не возьмем. Но за месяц мы точно уложимся, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, артемовск, авдеевка, мариуполь, сво
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Авдеевка, Мариуполь, СВО

Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска

05:10 16.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас полно скептиков, которые жалуются, что Артемовск мы брали полгода, а Авдеевка еще сильнее укреплена, поэтому выбить ВСУ оттуда будет гораздо сложнее. Это некорректное сравнение, потому что тогда и сейчас у нас были разные цели. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
У нас не было цели освободить Артемовск. Если бы у нас была такая цель, нам бы потребовалось в разы меньше времени для ее реализации. Мы же пытались заманить туда как можно больше боеспособных подразделений ВСУ, чтобы их уничтожить. А Авдеевку мы будем освобождать, пояснил эксперт.
"Понятно, что в Авдеевке будут разрушения как в Мариуполе. Но это будет быстро. В том числе потому, что боевой дух противника упал очень серьезно. Вэсэушники уже сдаются даже на тех участках фронта, где нет угрозы попадания в котел. Они просто устали от войны лоб в лоб. Стоит нам закрыть котел — Авдеевка начнет сыпаться", - констатировал Алехин.
Так что нашему обществу не надо смотреть назад. Да, за два дня мы Авдеевку не возьмем. Но за месяц мы точно уложимся, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУАртемовскАвдеевкаМариупольСВО
 
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