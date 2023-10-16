Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Сейчас полно скептиков, которые жалуются, что Артемовск мы брали полгода, а Авдеевка еще сильнее укреплена, поэтому выбить ВСУ оттуда будет гораздо сложнее. Это некорректное сравнение, потому что тогда и сейчас у нас были разные цели. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
У нас не было цели освободить Артемовск. Если бы у нас была такая цель, нам бы потребовалось в разы меньше времени для ее реализации. Мы же пытались заманить туда как можно больше боеспособных подразделений ВСУ, чтобы их уничтожить. А Авдеевку мы будем освобождать, пояснил эксперт.
"Понятно, что в Авдеевке будут разрушения как в Мариуполе. Но это будет быстро. В том числе потому, что боевой дух противника упал очень серьезно. Вэсэушники уже сдаются даже на тех участках фронта, где нет угрозы попадания в котел. Они просто устали от войны лоб в лоб. Стоит нам закрыть котел — Авдеевка начнет сыпаться", - констатировал Алехин.
Так что нашему обществу не надо смотреть назад. Да, за два дня мы Авдеевку не возьмем. Но за месяц мы точно уложимся, заключил собеседник издания.