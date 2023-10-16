https://ukraina.ru/20231016/1050184856.html

Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска

Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска - 16.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия выбьет ВСУ из Авдеевки гораздо быстрее, чем из Артемовска

Сейчас полно скептиков, которые жалуются, что Артемовск мы брали полгода, а Авдеевка еще сильнее укреплена, поэтому выбить ВСУ оттуда будет гораздо сложнее. Это некорректное сравнение, потому что тогда и сейчас у нас были разные цели. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-10-16T05:10

2023-10-16T05:10

2023-10-16T05:10

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У нас не было цели освободить Артемовск. Если бы у нас была такая цель, нам бы потребовалось в разы меньше времени для ее реализации. Мы же пытались заманить туда как можно больше боеспособных подразделений ВСУ, чтобы их уничтожить. А Авдеевку мы будем освобождать, пояснил эксперт.Так что нашему обществу не надо смотреть назад. Да, за два дня мы Авдеевку не возьмем. Но за месяц мы точно уложимся, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артемовск, авдеевка, мариуполь, сво