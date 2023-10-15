"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
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"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на Украине
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
2023-10-15T18:08
2023-10-16T09:45
эксклюзив
хроники
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Украинское контрнаступление провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Журналист задал президенту вопрос, касающийся заявлений украинских политиков о том, что наступление забуксовало."Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью", — ответил Путин.Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции."Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.Путин назвал происходящее на всём протяжении линии соприкосновения "активной обороной"."И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул президент РФ.Он отметил, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления."Если широко брать, там населённые пункты могут называться по-разному, я так, укрупнённо говорю", — уточнил Путин.Президент России поблагодарил ВС РФ, командование и, прежде всего, бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.Ранее, на прошлой неделе, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тыс. человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Путин подчеркнул, что Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации. Президент уверен, что все цели СВО будут достигнуты.Примечательно, что на Западе уже заговорили о том, что единственным шансом для Украины является перемирие с Россией.Так политический обозреватель издания The New York Times Росс Даутхет в своей колонке, опубликованной 14 октября, заявил, что эскалация на Ближнем Востоке автоматически меняет "математику" для ситуации в войне России против Украины. По словам обозревателя, Украина должна немедленно искать мира с РФ, пока Киев, по словам Даутхета, "имеет сильную позицию на фронте".Автор публикации подчеркнул, что позиция вашингтонских "ястребов", которые настаивают на дальнейшей максимальной поддержке Украины, уже и так некоторое время была под вопросом. С эскалацией в Израиле ситуация для Украины в этом плане становится критической."Последние 10 месяцев войны почти не изменили линии фронта, и экономика России во время войны выглядит более устойчивой, чем надеялись Вашингтон или Киев. Стратегия полной украинской победы сейчас заключается в истощении, времени и надежде — но &lt;...&gt; нет гарантии, что украинская сторона не потерпит краха", – предупредил Даутхет.По его словам, не только США, но и сами украинцы обладают стимулом "добиваться какого-то прекращения огня сейчас, пока их положение в войне всё ещё стабильно". Даутхет отмечает, что западная помощь всё ещё поступает. Он также заявил, что демографическую катастрофу на Украине ещё можно частично исправить, вернув обратно миллионы беженцев.Более того, по мнению Даутхета продолжение боевых действий, война на истощение будет выгодна не Украине, но России.По мнению обозревателя, в условиях, когда Москва, Тегеран и Пекин работают согласованно, чтобы максимизировать давление на Америку, Вашингтону придётся выбирать между наращиванием расходов на поддержку Украины и решением просто бросить Украину на произвол судьбы."Я не знаком с нашими обратными связями с Москвой. Но если администрация Байдена не ведёт срочных переговоров через эти каналы, если она не ищет пути к перемирию, она неправильно понимает будущие вызовы", – подчеркнул Даутхет.При этом сама Украина не демонстрирует воли к переговорам. Так, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что тема мирных переговоров с Россией отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики. По его словам, её нет даже на уровне намёков.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Примечательно, что в один и тот же день — 14 октября — в The New York Times вышла и статья другого обозревателя — Стивена Эрлангера. В ней он задался вопросом, достигла ли пика поддержка Западом Украины. По его словам, ещё до эскалации в Израиле в Европе появилось ощущение, что поддержка Киева уже не будет такой же активной, как прежде."Официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав еще $2 млрд в виде немедленной военной помощи. Но ещё до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе существовало сильное ощущение, что мир достиг "пика помощи Украине", что поддержка борьбы Киева с Москвой никогда больше не будет такой активной, как раньше", — указал Эрлангер.По его словам, в США, вероятно, распалась двухпартийная поддержка Украины. Кроме того, сейчас многие другие страны стали использовать украинский вопрос для внутренней политической борьбы. А это влияет на объемы поставляемой ВСУ помощи, указал Эрлангер.По его словам, обещания Европы, данные Украине, уже не выполняются. В качестве примера Эрлангер привёл ситуацию с артиллерийскими снарядами: ВСУ заверили, что к марту они получат миллион боеприпасов, однако к октябрю их было передано всего 250 тыс.Тем временем на Украине продолжается мобилизация. Так, вечером 14 октября начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что украинцам необходимо явиться в военкоматы для уточнения данных."Если есть какое-то право на отсрочку - предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил - мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ",- заявил вечером 14 октября в эфире телемарафонаОн отметил, что то же самое касается и женщин-медиков, которые с 1 октября подлежат мобилизации.При этом в тот же день стало известно о том, что студентов, находящихся в академотпуске, лишили отсрочки. 14 октября украинские СМИ распространили разъяснение заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого по поводу отсрочки для студентов, находящихся в академическом отпуске.Согласно письму Винницкого для руководителей вузов, которое опубликовал сайт "Освіта.UA", на человека, получившего академотпуск, не распространяется действие отсрочки. То есть военнообязанного студента могут мобилизовать в ряды ВСУ во время академотпуска."Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией", – отметил Винницкий.Заявления Винницкого и Фитьо свидетельствуют о том, что украинские власти решили компенсировать недостаток вооружений количеством военнослужащих.
https://ukraina.ru/20231015/1050189911.html
https://ukraina.ru/20231015/1050188143.html
https://ukraina.ru/20231014/1050185814.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на Украине

18:08 15.10.2023 (обновлено: 09:45 16.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУучения украинской морской пехоты
учения украинской морской пехоты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
Украинское контрнаступление провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Журналист задал президенту вопрос, касающийся заявлений украинских политиков о том, что наступление забуксовало.
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью", — ответил Путин.
Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции.
"Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.
Путин назвал происходящее на всём протяжении линии соприкосновения "активной обороной".
"И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления.
"Если широко брать, там населённые пункты могут называться по-разному, я так, укрупнённо говорю", — уточнил Путин.
Президент России поблагодарил ВС РФ, командование и, прежде всего, бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.
Ранее, на прошлой неделе, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тыс. человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Путин подчеркнул, что Россия спокойно идёт к достижению своих целей в спецоперации. Президент уверен, что все цели СВО будут достигнуты.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 13:03
Проблемы с Израилем, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 октябряИзраиль внезапно отозвал разрешение на эвакуацию украинцев и других иностранцев из сектора Газа, сообщил украинский омбудсмен. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Примечательно, что на Западе уже заговорили о том, что единственным шансом для Украины является перемирие с Россией.
Так политический обозреватель издания The New York Times Росс Даутхет в своей колонке, опубликованной 14 октября, заявил, что эскалация на Ближнем Востоке автоматически меняет "математику" для ситуации в войне России против Украины. По словам обозревателя, Украина должна немедленно искать мира с РФ, пока Киев, по словам Даутхета, "имеет сильную позицию на фронте".
Автор публикации подчеркнул, что позиция вашингтонских "ястребов", которые настаивают на дальнейшей максимальной поддержке Украины, уже и так некоторое время была под вопросом. С эскалацией в Израиле ситуация для Украины в этом плане становится критической.
"Последние 10 месяцев войны почти не изменили линии фронта, и экономика России во время войны выглядит более устойчивой, чем надеялись Вашингтон или Киев. Стратегия полной украинской победы сейчас заключается в истощении, времени и надежде — но <...> нет гарантии, что украинская сторона не потерпит краха", – предупредил Даутхет.
По его словам, не только США, но и сами украинцы обладают стимулом "добиваться какого-то прекращения огня сейчас, пока их положение в войне всё ещё стабильно". Даутхет отмечает, что западная помощь всё ещё поступает. Он также заявил, что демографическую катастрофу на Украине ещё можно частично исправить, вернув обратно миллионы беженцев.
Более того, по мнению Даутхета продолжение боевых действий, война на истощение будет выгодна не Украине, но России.
По мнению обозревателя, в условиях, когда Москва, Тегеран и Пекин работают согласованно, чтобы максимизировать давление на Америку, Вашингтону придётся выбирать между наращиванием расходов на поддержку Украины и решением просто бросить Украину на произвол судьбы.
"Я не знаком с нашими обратными связями с Москвой. Но если администрация Байдена не ведёт срочных переговоров через эти каналы, если она не ищет пути к перемирию, она неправильно понимает будущие вызовы", – подчеркнул Даутхет.
тренировка украинских морпехов - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 09:53
Безрассудные приказы, атака на Курщину. Главное на Украине на утро 15 октябряНа Западе обвинили украинское военное командование в пренебрежении жизнями рядового состава. Украина атаковала Курскую область при помощи БПЛА
При этом сама Украина не демонстрирует воли к переговорам. Так, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что тема мирных переговоров с Россией отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики. По его словам, её нет даже на уровне намёков.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Примечательно, что в один и тот же день — 14 октября — в The New York Times вышла и статья другого обозревателя — Стивена Эрлангера. В ней он задался вопросом, достигла ли пика поддержка Западом Украины. По его словам, ещё до эскалации в Израиле в Европе появилось ощущение, что поддержка Киева уже не будет такой же активной, как прежде.
"Официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав еще $2 млрд в виде немедленной военной помощи. Но ещё до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе существовало сильное ощущение, что мир достиг "пика помощи Украине", что поддержка борьбы Киева с Москвой никогда больше не будет такой активной, как раньше", — указал Эрлангер.
По его словам, в США, вероятно, распалась двухпартийная поддержка Украины. Кроме того, сейчас многие другие страны стали использовать украинский вопрос для внутренней политической борьбы. А это влияет на объемы поставляемой ВСУ помощи, указал Эрлангер.
По его словам, обещания Европы, данные Украине, уже не выполняются. В качестве примера Эрлангер привёл ситуацию с артиллерийскими снарядами: ВСУ заверили, что к марту они получат миллион боеприпасов, однако к октябрю их было передано всего 250 тыс.
украинские морпехи на учениях - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 18:43
Попытки избежать тупика на фронте. Итоги 14 октября на УкраинеУкраина и её союзники стараются избежать тупиковой ситуации на фронте
Тем временем на Украине продолжается мобилизация. Так, вечером 14 октября начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что украинцам необходимо явиться в военкоматы для уточнения данных.
"Если есть какое-то право на отсрочку - предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил - мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ",- заявил вечером 14 октября в эфире телемарафона
Он отметил, что то же самое касается и женщин-медиков, которые с 1 октября подлежат мобилизации.
При этом в тот же день стало известно о том, что студентов, находящихся в академотпуске, лишили отсрочки. 14 октября украинские СМИ распространили разъяснение заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого по поводу отсрочки для студентов, находящихся в академическом отпуске.
Согласно письму Винницкого для руководителей вузов, которое опубликовал сайт "Освіта.UA", на человека, получившего академотпуск, не распространяется действие отсрочки. То есть военнообязанного студента могут мобилизовать в ряды ВСУ во время академотпуска.
"Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией", – отметил Винницкий.
Заявления Винницкого и Фитьо свидетельствуют о том, что украинские власти решили компенсировать недостаток вооружений количеством военнослужащих.
 
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