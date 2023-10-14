https://ukraina.ru/20231014/1050173236.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам - 14.10.2023 Украина.ру
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
Интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин. Об этом вечером 13 октября сообщает Министерство здравоохранения Палестины
2023-10-14T02:47
2023-10-14T02:47
2023-10-14T02:48
новости
палестина
палестино-израильский конфликт
сектор газа
погибшие
военные преступления
гуманитарная катастрофа
израиль
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"Число погибших в результате израильской агрессии, которая продолжается седьмой день, возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек", - говорится в сообщении медиков.По заявлению представителей ведомства, непрекращающиеся израильские бомбардировки и отсутствие центрального электроснабжения привели систему здравоохранения в секторе Газа на грань коллапса.Ранее ЮНИСЕФ назвала "ужасным зрелищем" происходящее в Палестине, где в результате боёв и обстрелов погибло большое количество детей. Организация призвала к немедленному прекращению бомбардировок.
https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, погибшие, военные преступления, гуманитарная катастрофа, израиль
Новости, Палестина, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, погибшие, Военные преступления, гуманитарная катастрофа, Израиль
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
02:47 14.10.2023 (обновлено: 02:48 14.10.2023)
Интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин. Об этом вечером 13 октября сообщает Министерство здравоохранения Палестины