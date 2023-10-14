https://ukraina.ru/20231014/1050173236.html

Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам

Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам - 14.10.2023 Украина.ру

Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам

Интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин. Об этом вечером 13 октября сообщает Министерство здравоохранения Палестины

2023-10-14T02:47

2023-10-14T02:47

2023-10-14T02:48

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палестино-израильский конфликт

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гуманитарная катастрофа

израиль

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"Число погибших в результате израильской агрессии, которая продолжается седьмой день, возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек", - говорится в сообщении медиков.По заявлению представителей ведомства, непрекращающиеся израильские бомбардировки и отсутствие центрального электроснабжения привели систему здравоохранения в секторе Газа на грань коллапса.Ранее ЮНИСЕФ назвала "ужасным зрелищем" происходящее в Палестине, где в результате боёв и обстрелов погибло большое количество детей. Организация призвала к немедленному прекращению бомбардировок.

https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html

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новости, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, погибшие, военные преступления, гуманитарная катастрофа, израиль