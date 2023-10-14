Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам - 14.10.2023 Украина.ру
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам - 14.10.2023 Украина.ру
Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
Интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин. Об этом вечером 13 октября сообщает Министерство здравоохранения Палестины
2023-10-14T02:47
2023-10-14T02:48
новости
палестина
палестино-израильский конфликт
сектор газа
погибшие
военные преступления
гуманитарная катастрофа
израиль
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"Число погибших в результате израильской агрессии, которая продолжается седьмой день, возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек", - говорится в сообщении медиков.По заявлению представителей ведомства, непрекращающиеся израильские бомбардировки и отсутствие центрального электроснабжения привели систему здравоохранения в секторе Газа на грань коллапса.Ранее ЮНИСЕФ назвала "ужасным зрелищем" происходящее в Палестине, где в результате боёв и обстрелов погибло большое количество детей. Организация призвала к немедленному прекращению бомбардировок.
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новости, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, погибшие, военные преступления, гуманитарная катастрофа, израиль
Новости, Палестина, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, погибшие, Военные преступления, гуманитарная катастрофа, Израиль

Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам

02:47 14.10.2023 (обновлено: 02:48 14.10.2023)
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Интенсивные израильские бомбардировки сектора Газа привели к гибели уже более 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей и 370 женщин. Об этом вечером 13 октября сообщает Министерство здравоохранения Палестины
"Число погибших в результате израильской агрессии, которая продолжается седьмой день, возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек", - говорится в сообщении медиков.
По заявлению представителей ведомства, непрекращающиеся израильские бомбардировки и отсутствие центрального электроснабжения привели систему здравоохранения в секторе Газа на грань коллапса.
Ранее ЮНИСЕФ назвала "ужасным зрелищем" происходящее в Палестине, где в результате боёв и обстрелов погибло большое количество детей. Организация призвала к немедленному прекращению бомбардировок.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 18:35
Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал политическим трупом, который лишится должности вскоре после окончания боевых действий. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш.
 
НовостиПалестинаПалестино-израильский конфликтсектор ГазапогибшиеВоенные преступлениягуманитарная катастрофаИзраиль
 
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03:48ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:14Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - Нетаньяху
02:51США готовят морпехов к возможному развертыванию в Израиле – CNN
02:47Число жертв израильских ударов по сектору Газа приблизилось к двум тысячам
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