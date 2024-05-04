https://ukraina.ru/20240504/1054891982.html

Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS

Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024 Украина.ру

Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS

Над Крымом средствами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Об этом сообшили 4 мая в Минобороны РФ

2024-05-04T09:38

2024-05-04T09:38

2024-05-04T09:39

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В ночь на 4 мая киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров. Четыре оперативно-тактических ракет "Атакмс" американского производства сбили средствами ПВО. "Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - говорится в сообщении МО РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне, 3 мая, во время брифинга заявила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ. Дипломат подчеркнула, что Киев и его западные кураторы вынашивают планы новых террористических атак против объектов в России перед Днем Победы.

https://ukraina.ru/20240503/1054887874.html

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новости, россия, крым, киев, мария захарова, атака, atacms, минобороны рф