Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024 Украина.ру
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Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS - 04.05.2024 Украина.ру
Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
Над Крымом средствами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Об этом сообшили 4 мая в Минобороны РФ
2024-05-04T09:38
2024-05-04T09:39
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атака
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В ночь на 4 мая киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров. Четыре оперативно-тактических ракет "Атакмс" американского производства сбили средствами ПВО. "Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - говорится в сообщении МО РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне, 3 мая, во время брифинга заявила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ. Дипломат подчеркнула, что Киев и его западные кураторы вынашивают планы новых террористических атак против объектов в&nbsp;России&nbsp;перед Днем Победы.
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новости, россия, крым, киев, мария захарова, атака, atacms, минобороны рф
Новости, Россия, Крым, Киев, Мария Захарова, атака, ATACMS, Минобороны РФ

Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS

09:38 04.05.2024 (обновлено: 09:39 04.05.2024)
 
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Читать в
Над Крымом средствами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Об этом сообшили 4 мая в Минобороны РФ
В ночь на 4 мая киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров. Четыре оперативно-тактических ракет "Атакмс" американского производства сбили средствами ПВО.
"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - говорится в сообщении МО РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне, 3 мая, во время брифинга заявила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ. Дипломат подчеркнула, что Киев и его западные кураторы вынашивают планы новых террористических атак против объектов в России перед Днем Победы.
ХРАПАЧ
Вчера, 19:04
Крымский мост — обманка? Подполковник ФСБ Храпач о том, какие диверсии СБУ готовит России на 9 мая
 
НовостиРоссияКрымКиевМария ЗахароваатакаATACMSМинобороны РФ
 
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