Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
09:38 04.05.2024 (обновлено: 09:39 04.05.2024)
Над Крымом средствами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Об этом сообшили 4 мая в Минобороны РФ
В ночь на 4 мая киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров. Четыре оперативно-тактических ракет "Атакмс" американского производства сбили средствами ПВО.
"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - говорится в сообщении МО РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне, 3 мая, во время брифинга заявила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ. Дипломат подчеркнула, что Киев и его западные кураторы вынашивают планы новых террористических атак против объектов в России перед Днем Победы.