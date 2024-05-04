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Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине - 04.05.2024 Украина.ру
Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-05-04T09:19
2024-05-04T09:19
2024-05-04T09:20
видео
армен гаспарян
россия
украина
одесса
итоги
2 мая 2014 года
одесская хатынь
майдан
мариуполь
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0:29 – О трагедии 2 мая 2014 года и наказании виновных;9:35 – О работе ТЦК и новых инициативах по мобилизации;21:01 – Замглавы ГУР Украины и его мрачные прогнозы;28:19 – Смерть украинского академика Петра Толочко и противостояние киевскому режиму;34:15 – Об определяющих праздниках для русских. *в интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Андрей Билецкий, Дарья Трепова и Алексей Арестович, внесённые в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Организация украинских националистов, признанная экстремистской и запрещённая в России
россия
украина
одесса
одесская хатынь
майдан
мариуполь
славянск
львов
работино
часов яр
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
09:19 04.05.2024 (обновлено: 09:20 04.05.2024)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
0:29
– О трагедии 2 мая 2014 года и наказании виновных;9:35
– О работе ТЦК и новых инициативах по мобилизации;21:01
– Замглавы ГУР Украины и его мрачные прогнозы;28:19
– Смерть украинского академика Петра Толочко и противостояние киевскому режиму;34:15
– Об определяющих праздниках для русских.
*в интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Андрей Билецкий, Дарья Трепова и Алексей Арестович, внесённые в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Организация украинских националистов, признанная экстремистской и запрещённая в России