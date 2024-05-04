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Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине

Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине - 04.05.2024 Украина.ру

Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-05-04T09:19

2024-05-04T09:19

2024-05-04T09:20

видео

армен гаспарян

россия

украина

одесса

итоги

2 мая 2014 года

одесская хатынь

майдан

мариуполь

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0:29 – О трагедии 2 мая 2014 года и наказании виновных;9:35 – О работе ТЦК и новых инициативах по мобилизации;21:01 – Замглавы ГУР Украины и его мрачные прогнозы;28:19 – Смерть украинского академика Петра Толочко и противостояние киевскому режиму;34:15 – Об определяющих праздниках для русских. *в интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Андрей Билецкий, Дарья Трепова и Алексей Арестович, внесённые в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Организация украинских националистов, признанная экстремистской и запрещённая в России

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часов яр

харьков

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