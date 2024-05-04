Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине - 04.05.2024 Украина.ру
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Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине - 04.05.2024 Украина.ру
Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-05-04T09:19
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видео
армен гаспарян
россия
украина
одесса
итоги
2 мая 2014 года
одесская хатынь
майдан
мариуполь
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0:29 – О трагедии 2 мая 2014 года и наказании виновных;9:35 – О работе ТЦК и новых инициативах по мобилизации;21:01 – Замглавы ГУР Украины и его мрачные прогнозы;28:19 – Смерть украинского академика Петра Толочко и противостояние киевскому режиму;34:15 – Об определяющих праздниках для русских. *в интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Андрей Билецкий, Дарья Трепова и Алексей Арестович, внесённые в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Организация украинских националистов, признанная экстремистской и запрещённая в России
россия
украина
одесса
одесская хатынь
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60
видео, армен гаспарян, россия, украина, одесса, итоги, 2 мая 2014 года, одесская хатынь, майдан, мариуполь, славянск, львов, работино, часов яр, харьков, военкомат, военком, мобилизация, ростислав ищенко, андрей ермак, александр сырский, владимир зеленский, день победы, пасха, 9 мая, русь, олесь бузина, война, сво, спецоперация, гур моу, сергей гурулев, сбу, всу, видео
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Колоссальный прокол Запада: Гаспарян о безумной мобилизации, Дне Победы и главной ошибке на Украине

09:19 04.05.2024 (обновлено: 09:20 04.05.2024)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
0:29 – О трагедии 2 мая 2014 года и наказании виновных;
9:35 – О работе ТЦК и новых инициативах по мобилизации;
21:01 – Замглавы ГУР Украины и его мрачные прогнозы;
28:19 – Смерть украинского академика Петра Толочко и противостояние киевскому режиму;
34:15 – Об определяющих праздниках для русских.

*в интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Андрей Билецкий, Дарья Трепова и Алексей Арестович, внесённые в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Организация украинских националистов, признанная экстремистской и запрещённая в России
 
ВидеоАрмен ГаспарянРоссияУкраинаОдессаитоги2 мая 2014 годаОдесская ХатыньМайданМариупольСлавянскЛьвовРаботиноЧасов ЯрХарьковвоенкоматвоенкоммобилизацияРостислав ИщенкоАндрей ЕрмакАлександр СырскийВладимир ЗеленскийДень ПобедыПасха9 маяРусьОлесь БузинавойнаСВОСпецоперацияГУР МОУСергей ГурулевСБУВСУ
 
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