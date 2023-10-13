https://ukraina.ru/20231013/1050150798.html

Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов

Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов - 13.10.2023 Украина.ру

Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов

Депутат совета депутатов Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов прокомментировал разницу в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов, активизацию сил РФ на Авдеевском направлении, гуманитарную ситуацию в Донбассе и потребности фронта перед похолоданием

2023-10-13T11:14

2023-10-13T11:14

2023-10-13T11:14

видео

антонов

израиль

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0:36 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 2:05 – Уменьшение поддержки ВСУ со стороны США; 3:17 – Оружие из Украины в руках ХАМАС; 5:40 – Активизация на Авдеевском направлении; 7:40 – Что после Авдеевки? 8:52 – Гуманитарная ситуация в Донбассе; 11:18 – Потребности фронта в преддверии холодов; 13:48 – Транспорт в Донецке и другие проблемы.

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2023

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