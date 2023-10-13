Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов - 13.10.2023 Украина.ру
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Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов
Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов - 13.10.2023 Украина.ру
Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов
Депутат совета депутатов Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов прокомментировал разницу в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов, активизацию сил РФ на Авдеевском направлении, гуманитарную ситуацию в Донбассе и потребности фронта перед похолоданием
2023-10-13T11:14
2023-10-13T11:14
видео
антонов
израиль
хамас
газа
сектор газа
палестина
конфликт
война
обстрелы
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0:36 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов; 2:05 – Уменьшение поддержки ВСУ со стороны США; 3:17 – Оружие из Украины в руках ХАМАС; 5:40 – Активизация на Авдеевском направлении; 7:40 – Что после Авдеевки? 8:52 – Гуманитарная ситуация в Донбассе; 11:18 – Потребности фронта в преддверии холодов; 13:48 – Транспорт в Донецке и другие проблемы.
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видео, антонов, израиль, хамас, газа, сектор газа, палестина, конфликт, война, обстрелы, оон, нато, украина, оружие, сша, авдеевка, донбасс, россия, донецк, фронт, гуманитарная помощь, видео
Видео, Антонов, Израиль, ХАМАС, Газа, сектор Газа, Палестина, конфликт, война, обстрелы, ООН, НАТО, Украина, оружие, США, Авдеевка, Донбасс, Россия, Донецк, фронт, гуманитарная помощь

Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов

11:14 13.10.2023
 
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Депутат совета депутатов Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов прокомментировал разницу в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов, активизацию сил РФ на Авдеевском направлении, гуманитарную ситуацию в Донбассе и потребности фронта перед похолоданием
0:36 – Разница в восприятии миром украино-российского и арабо-израильского конфликтов;
2:05 – Уменьшение поддержки ВСУ со стороны США;
3:17 – Оружие из Украины в руках ХАМАС;
5:40 – Активизация на Авдеевском направлении;
7:40 – Что после Авдеевки?
8:52 – Гуманитарная ситуация в Донбассе;
11:18 – Потребности фронта в преддверии холодов;
13:48 – Транспорт в Донецке и другие проблемы.
 
ВидеоАнтоновИзраильХАМАСГазасектор ГазаПалестинаконфликтвойнаобстрелыООННАТОУкраинаоружиеСШААвдеевкаДонбассРоссияДонецкфронтгуманитарная помощь
 
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