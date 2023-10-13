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ЕС не признаёт независимость Тайваня, но против применения силы - Боррель
ЕС не признаёт независимость Тайваня, но против применения силы - Боррель - 13.10.2023 Украина.ру
ЕС не признаёт независимость Тайваня, но против применения силы - Боррель
Тайвань не будет признан Евросоюзом в качестве независимого государства, но ЕС выступает за связи с ним. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в авторской статье для газеты South China Morning Post
2023-10-13T09:36
2023-10-13T09:36
2023-10-13T09:37
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"Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы", - написал Боррель.По его словам, ЕС говорит "да" двусторонним отношениям с Тайванем, "которые не предполагают какого-либо политического признания в качестве независимой страны". Евросоюз, отмечает Боррель, также заинтересован в урегулировании напряжённости вокруг острова "путём содержательного и открытого диалога".Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине, где встречается с рядом китайских политиков, выступит с речью в Пекинском университете и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.В ходе своей поездки он также подверг критики "двойственную позицию Китая" в отношении "войны России против Украины". По словам Борреля, "Европейцы почувствовали, что Китай не использовал своё уникальное влияние, чтобы убедить Россию остановить свою агрессию".
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новости, евросоюз, ес, жозеп боррель, тайвань, китай
Новости, Евросоюз, ЕС, Жозеп Боррель, Тайвань, Китай
ЕС не признаёт независимость Тайваня, но против применения силы - Боррель
09:36 13.10.2023 (обновлено: 09:37 13.10.2023)
Тайвань не будет признан Евросоюзом в качестве независимого государства, но ЕС выступает за связи с ним. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в авторской статье для газеты South China Morning Post
"Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы", - написал Боррель.
По его словам, ЕС говорит "да" двусторонним отношениям с Тайванем, "которые не предполагают какого-либо политического признания в качестве независимой страны". Евросоюз, отмечает Боррель, также заинтересован в урегулировании напряжённости вокруг острова "путём содержательного и открытого диалога".
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине, где встречается с рядом китайских политиков, выступит с речью в Пекинском университете и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.
В ходе своей поездки он также подверг критики "двойственную позицию Китая" в отношении "войны России против Украины". По словам Борреля, "Европейцы почувствовали, что Китай не использовал своё уникальное влияние, чтобы убедить Россию остановить свою агрессию".