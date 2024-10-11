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Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИ

Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИ - 11.10.2024 Украина.ру

Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИ

В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Мальчику также портили вещи и угрожали расправой. При этом руководство гимназии решило не вмешиваться в конфликт, утверждает "Московский комсомолец"

2024-10-11T10:57

2024-10-11T10:57

2024-10-11T10:58

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Издевательства начались еще в 2021 году, когда первоклассник пришел в школу с рюкзаком с символикой флага России. Позже мальчик стал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот России, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и он хочет быть похожим на них. А после начала СВО школьник стал писать солдатам на фронт.Мать мальчика рассказала журналистам "Московского комсомольца", что трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали патриотизм ее сына с усмешкой, а потом и вовсе начали на него нападать: били, срывали нашивки, а еще порвали портфель и сломали очки.В начале октября между школьниками произошла очередная потасовка и мать мальчика потребовала от руководства школы и родителей обидчиков разобраться в ситуации. Один из нападавших школьников признался в содеянном и больше не трогал одноклассника, а двое других продолжили издевательства.В итоге по факту бездействия руководства гимназии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщили журналисты "Московского комсомольца".Ранее в Екатеринбурге дети мигрантов избили мальчика во дворе жилищного комплекса, а пару дней назад уже в Красноярске дети мигрантов организовали целое ОПГ и избивают толпой русских сверстников, вымогая у них деньги.Один из избитых мальчиков сейчас находится в больнице. Его мать посетовала, что за парня некому заступиться, потому что его отец сейчас находится на СВО.

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