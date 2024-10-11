Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно - 11.10.2024 Украина.ру
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Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно
Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно - 11.10.2024 Украина.ру
Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно
Украинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование сети "Телеграм" для служебной коммуникации. Об этом местным СМИ 11 октября сказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин
2024-10-11T12:03
2024-10-11T12:03
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В госучреждениях Украины использование "Телеграм" уже заблокировано, но переписка в этом мессенджере в личных целях не запрещена, сообщил Юрчишин.Последние публикации самого Юрчишина в "Телеграм" датируются 10 октября и все они посвящены его депутатской работе.Ранее Юрчишин сообщиал, что сотрудникам аппарата парламента запретили использовать соцсеть "Телеграм" по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)."Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - говорил Юрчишин.На днях также появилось сообщение о том, что Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области.В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Tелеграм на Украине.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
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Новости, Украина, Telegram, Россия, Рада, Верховная Рада, штраф

Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно

12:03 11.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование сети "Телеграм" для служебной коммуникации. Об этом местным СМИ 11 октября сказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин
В госучреждениях Украины использование "Телеграм" уже заблокировано, но переписка в этом мессенджере в личных целях не запрещена, сообщил Юрчишин.

"Тем временем Верховная Рада продолжает и сегодня делать публикации в своем паблике в "Телеграм". Который, по этой логике, уже не могут вести со служебного компьютера в парламенте", - заметили журналисты издания "Страна.ua".

Последние публикации самого Юрчишина в "Телеграм" датируются 10 октября и все они посвящены его депутатской работе.
Ранее Юрчишин сообщиал, что сотрудникам аппарата парламента запретили использовать соцсеть "Телеграм" по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - говорил Юрчишин.
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В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм" Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области. Об этом сообщили 8 октября журналисты украинского издания УНИАН
В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Tелеграм на Украине.
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