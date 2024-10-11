https://ukraina.ru/20241011/1058026939.html

Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно

Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно - 11.10.2024 Украина.ру

Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно

Украинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование сети "Телеграм" для служебной коммуникации. Об этом местным СМИ 11 октября сказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:03

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В госучреждениях Украины использование "Телеграм" уже заблокировано, но переписка в этом мессенджере в личных целях не запрещена, сообщил Юрчишин.Последние публикации самого Юрчишина в "Телеграм" датируются 10 октября и все они посвящены его депутатской работе.Ранее Юрчишин сообщиал, что сотрудникам аппарата парламента запретили использовать соцсеть "Телеграм" по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)."Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - говорил Юрчишин.На днях также появилось сообщение о том, что Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области.В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Tелеграм на Украине.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.

https://ukraina.ru/20241007/1057930911.html

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новости, украина, telegram, россия, рада, верховная рада, штраф