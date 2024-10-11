https://ukraina.ru/20241011/1058019510.html

Главное за ночь 11 октября

Главное за ночь 11 октября - 11.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 октября

Солдаты ВСУ деморализованы и бегут при встрече с российскими войсками, которые продвигаются к Красноармейску на Авдеевском направлении. Об этом заявил разведчик Украина.ру, 11.10.2024

2024-10-11T08:07

2024-10-11T08:07

2024-10-11T08:07

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россия

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дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

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Солдаты ВСУ деморализованы и бегут при встрече с российскими войсками, которые продвигаются к Красноармейску на Авдеевском направлении. Об этом заявил разведчик ВС РФ с позывным Юрист.Обстановку на фронтах докладывают "Два майора":- на Купянском направлении наши войска атакуют со стороны Синьковки в направлении Петропавловки;- в Торецке (Дзержинске) ВС России продвигаются вдоль улицы 51-ой Армии в центральной части. Севернее Нью-Йорка (Новгородского) наши подразделения атакуют на глубину до 750 метров;- на Кураховском направлении бои в направлении Островского, у Катериновки (Екатериновки) и в Максимильяновке.В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.Двери квартир сотрудников ТЦК на Украине начали поджигать активисты подполья "Дозор", чтобы остановить принудительную мобилизацию. Об этом рассказали представители подполья.Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, указано в официальных судебных документах. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Подробнее о ведущей - в материале Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма на сайте Украина.ру. * Лицо, признанное в России иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов.

россия

киев

дзержинск (торецк)

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новости, россия, киев, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины