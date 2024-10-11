https://ukraina.ru/20241011/1058022030.html

Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС

Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС - 11.10.2024 Украина.ру

Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС

Рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза пустые, эта страна может войти туда только частями в составе других государств. Такое заявление 11 октября сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передают РИА Новости

2024-10-11T09:57

2024-10-11T09:57

2024-10-11T09:57

новости

украина

крым

евросоюз

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101964/64/1019646474_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_1e789d145c4b35e3ed8bce4377a6100a.jpg

Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Грузия - в декабре 2023-го, Сербия - в 2012-м, Черногория - в 2010, Северная Македония - в 2005, а Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия. В состав Евросоюза ее приняли в 2013-м спустя 10 лет в статусе кандидата.Эксперты отмечают, что сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Кроме того, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что решение ЕС в отношении Украины было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.Отдельные политологи сравнивают попытки вступления Украины в ЕС, как впрочем и в НАТО, с притчей про осла и морковку, когда животному привязали лакомство прямо перед носом, чтобы копытное максимально долго и быстро бежало в попытках получить такую близкую, но вечно ускользающую морковку.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.

https://ukraina.ru/20241001/1057807434.html

украина

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, евросоюз, ес, нато