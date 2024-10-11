Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС - 11.10.2024 Украина.ру
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Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС
Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС - 11.10.2024 Украина.ру
Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС
Рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза пустые, эта страна может войти туда только частями в составе других государств. Такое заявление 11 октября сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передают РИА Новости
2024-10-11T09:57
2024-10-11T09:57
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Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Грузия - в декабре 2023-го, Сербия - в 2012-м, Черногория - в 2010, Северная Македония - в 2005, а Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия. В состав Евросоюза ее приняли в 2013-м спустя 10 лет в статусе кандидата.Эксперты отмечают, что сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Кроме того, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что решение ЕС в отношении Украины было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.Отдельные политологи сравнивают попытки вступления Украины в ЕС, как впрочем и в НАТО, с притчей про осла и морковку, когда животному привязали лакомство прямо перед носом, чтобы копытное максимально долго и быстро бежало в попытках получить такую близкую, но вечно ускользающую морковку.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
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Новости, Украина, Крым, Евросоюз, ЕС, НАТО

Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС

09:57 11.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий КличкоКиев Украина флаг
Киев Украина флаг - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий Кличко
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Рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза пустые, эта страна может войти туда только частями в составе других государств. Такое заявление 11 октября сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передают РИА Новости
"Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - сказал Смирнов, уточнив, что развал ЕС не за горами, поэтому разговоры о членстве Украины в этой организации - не более чем пустые слова.
Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Грузия - в декабре 2023-го, Сербия - в 2012-м, Черногория - в 2010, Северная Македония - в 2005, а Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.
Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия. В состав Евросоюза ее приняли в 2013-м спустя 10 лет в статусе кандидата.
Эксперты отмечают, что сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Кроме того, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что решение ЕС в отношении Украины было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.
Отдельные политологи сравнивают попытки вступления Украины в ЕС, как впрочем и в НАТО, с притчей про осла и морковку, когда животному привязали лакомство прямо перед носом, чтобы копытное максимально долго и быстро бежало в попытках получить такую близкую, но вечно ускользающую морковку.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
1 октября, 12:34
Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянсНовый генсек НАТО Марк Рютте в своей первой речи на этом посту заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО
Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
 
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