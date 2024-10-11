Поглощение Украины сделает ЕС сильнее и мотивированнее - комиссар по вопросам сплочения
Комиссар по вопросам сплочения и реформ Еврокомиссии Элиза Феррейра выступила за расширение Европейского Союза. Она уверена, что поглощение Украины сделает ЕС более могущественным. Ее слова опубликовало издание Brussels Signal
"В 1986 году были похожие дискуссии о рисках включения новых членов: что французская сельскохозяйственная промышленность будет уничтожена, то же самое с немецкой тяжелой промышленностью... что не хватало средств. <...> Но затем, в 2004 году, мы сделали самое большое расширение в истории, и все пошло к лучшему", - заявила она.
И в этот раз, уверена комиссар, не нужно бояться ослабления Европы, так как "у нас есть более крупный внутренний рынок, более процветающий ЕС, а также большая геополитическая значимость". Наоборот, утверждает Феррейра, Украина - это "стратегическая возможность".
"Доступ к Украине — это то, что, конечно, может стать большим стимулом для европейской экономики, потому что помощь в восстановлении этой страны и инвестиции в нее станут отличным стимулом", - заявила комиссар, раскритиковав тех, кто критически настроен по отношению к Киеву и "создает искусственное недовольство.
Она уточнила, что план Европейского Союза по интеграции Украины в настоящее время не включает в себя те части страны, которые в настоящее время находятся под контролем России.
Рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза пустые, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Эта страна может войти туда только частями в составе других государств, считает он.
Также эксперты отмечают, что сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Кроме того, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что решение ЕС в отношении Украины было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.
Отдельные политологи сравнивают попытки вступления Украины в ЕС, как впрочем и в НАТО, с притчей про осла и морковку, когда животному привязали лакомство прямо перед носом, чтобы копытное максимально долго и быстро бежало в попытках получить такую близкую, но вечно ускользающую морковку.
Это расширение ЕС считается крупнейшим в истории организации как по затронутой территории, так и по количеству населения, однако не самое крупное с точки зрения валового внутреннего продукта.
Подробности здесь: Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС.