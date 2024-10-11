Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1058023819.html
Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию
Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию - 11.10.2024 Украина.ру
Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию
Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита
2024-10-11T10:35
2024-10-11T10:35
новости
россия
москва
украина
сергей лавров
владимир путин
нато
министерство иностранных дел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg
"Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров.Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки".Глава МИД РФ также заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно.В июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f9817ae4650eb0b7e7d884829212d931.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, сергей лавров, владимир путин, нато, министерство иностранных дел
Новости, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, министерство иностранных дел

Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию

10:35 11.10.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита
"Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров.
Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки".
Глава МИД РФ также заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно.
"Наша позиция предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня этого года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике. И мы доведем дело до конца", - заключил Лавров.
В июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОминистерство иностранных дел
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Логика убийства Украины
12:44ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
12:34Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
12:33Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом
12:05Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой
12:03Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно
11:56Поглощение Украины сделает ЕС сильнее и мотивированнее - комиссар по вопросам сплочения
11:28ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
11:16Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули
10:57Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра
10:57Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИ
10:35Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию
10:05Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
09:57Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС
09:38"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
08:57Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
08:29ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
08:07Главное за ночь 11 октября
07:50РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
07:32Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября
Лента новостейМолния