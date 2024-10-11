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Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию

Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию - 11.10.2024 Украина.ру

Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию

Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита

2024-10-11T10:35

2024-10-11T10:35

2024-10-11T10:35

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"Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров.Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки".Глава МИД РФ также заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно.В июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.

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