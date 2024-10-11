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Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его

Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его - 11.10.2024 Украина.ру

Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его

ВСУ могут готовить наступление и об этом говорит наличие у них стратегического резерва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T05:00

2024-10-11T05:00

2024-10-11T05:00

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По его словам, Украина не использует все свои резервы. Возможно, ВСУ бережёт их для отражения российского наступления или своего наступления на южном направлении.Он отметил, что Киев не отказался от своей стратегической задачи перерезать сухопутный коридор в Крым."Может быть, враг ждет нового сезона или накопления сил. Поэтому нам нельзя расслабляться. Попытки нового наступления противника возможны в ближайшие месяцы", - сказал Садулаев.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

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новости, украина, донбасс, киев, всу, минобороны рф, минобороны украины, резервы, сво, крым, наступление