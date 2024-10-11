Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его - 11.10.2024 Украина.ру
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Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его - 11.10.2024 Украина.ру
Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
ВСУ могут готовить наступление и об этом говорит наличие у них стратегического резерва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T05:00
2024-10-11T05:00
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По его словам, Украина не использует все свои резервы. Возможно, ВСУ бережёт их для отражения российского наступления или своего наступления на южном направлении.Он отметил, что Киев не отказался от своей стратегической задачи перерезать сухопутный коридор в Крым."Может быть, враг ждет нового сезона или накопления сил. Поэтому нам нельзя расслабляться. Попытки нового наступления противника возможны в ближайшие месяцы", - сказал Садулаев.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
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новости, украина, донбасс, киев, всу, минобороны рф, минобороны украины, резервы, сво, крым, наступление
Новости, Украина, Донбасс, Киев, ВСУ, Минобороны РФ, Минобороны Украины, резервы, СВО, Крым, наступление

Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его

05:00 11.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ могут готовить наступление и об этом говорит наличие у них стратегического резерва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
По его словам, Украина не использует все свои резервы. Возможно, ВСУ бережёт их для отражения российского наступления или своего наступления на южном направлении.
"Противник держит стратегический резерв и не распыляет его на том же юге Донбасса. Либо они его сохраняют для отражения нашего наступления, либо используют его для своего нового наступления", - сказал Садулаев.
Он отметил, что Киев не отказался от своей стратегической задачи перерезать сухопутный коридор в Крым.
"Может быть, враг ждет нового сезона или накопления сил. Поэтому нам нельзя расслабляться. Попытки нового наступления противника возможны в ближайшие месяцы", - сказал Садулаев.
Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
 
НовостиУкраинаДонбассКиевВСУМинобороны РФМинобороны УкраинырезервыСВОКрымнаступление
 
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05:01Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
05:00Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
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04:15Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
04:10Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов
04:00Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности
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