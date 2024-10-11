Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом
Военный журналист, политолог Василий Фатигаров в эфире Украина.ру рассмотрел СВО через призму глобального мирового противостояния, рассказал о ситуации на линии фронта, о возможной эскалации конфликта и о путях к миру
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01:06 – О ближневосточном кризисе;
04:54 – о выборах в США и угрозах от нового президента;
07:04 – "кровавые инвестиции" в Украину;
09:02 – о месте СВО среди мировых конфликтов;
11:01 – о ситуации на линии фронта;
15:53 – о дальнейшей эскалации конфликта.
#Фатигаров #Израиль #Иран #Ливан #БлижнийВосток #США #Украина #выборы #Трамп #Харрис #Турция #ЯдернаяДоктрина #Тайвань #КНР #Китай #СВО #спецоперация #Блинкен #госдеп #инвестиции #оружие #поставки #ТретьяМировая #ЮжнаяКорея #Корея #КНДР #СевернаяКорея #наёмники #АЭС #Курск #МирныеПереговоры #Путин #Зеленский #Джонсон #Стамбул #Угледар #война #конфликт
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01:06 – О ближневосточном кризисе;
04:54 – о выборах в США и угрозах от нового президента;
07:04 – "кровавые инвестиции" в Украину;
09:02 – о месте СВО среди мировых конфликтов;
11:01 – о ситуации на линии фронта;
15:53 – о дальнейшей эскалации конфликта.
#Фатигаров #Израиль #Иран #Ливан #БлижнийВосток #США #Украина #выборы #Трамп #Харрис #Турция #ЯдернаяДоктрина #Тайвань #КНР #Китай #СВО #спецоперация #Блинкен #госдеп #инвестиции #оружие #поставки #ТретьяМировая #ЮжнаяКорея #Корея #КНДР #СевернаяКорея #наёмники #АЭС #Курск #МирныеПереговоры #Путин #Зеленский #Джонсон #Стамбул #Угледар #война #конфликт
ТГ-канал Василия Фатигарова: t.me/...garov_news
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru