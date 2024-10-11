https://ukraina.ru/20241011/1058027972.html

Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом

Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом - 11.10.2024 Украина.ру

Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом

Военный журналист, политолог Василий Фатигаров в эфире Украина.ру рассмотрел СВО через призму глобального мирового противостояния, рассказал о ситуации на линии фронта, о возможной эскалации конфликта и о путях к миру

2024-10-11T12:33

2024-10-11T12:33

2024-10-11T12:33

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.01:06 – О ближневосточном кризисе;04:54 – о выборах в США и угрозах от нового президента;07:04 – "кровавые инвестиции" в Украину;09:02 – о месте СВО среди мировых конфликтов;11:01 – о ситуации на линии фронта;15:53 – о дальнейшей эскалации конфликта. #Фатигаров #Израиль #Иран #Ливан #БлижнийВосток #США #Украина #выборы #Трамп #Харрис #Турция #ЯдернаяДоктрина #Тайвань #КНР #Китай #СВО #спецоперация #Блинкен #госдеп #инвестиции #оружие #поставки #ТретьяМировая #ЮжнаяКорея #Корея #КНДР #СевернаяКорея #наёмники #АЭС #Курск #МирныеПереговоры #Путин #Зеленский #Джонсон #Стамбул #Угледар #война #конфликт ТГ-канал Василия Фатигарова: t.me/...garov_news Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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