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ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России

ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России - 11.10.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило в пятницу Минобороны РФ

2024-10-11T08:29

2024-10-11T08:29

2024-10-11T08:33

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"Уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.Там уточнили, что четыре беспилотника было перехвачено над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, два дрона уничтожено над территорией Брянской области и один - над территорией Курской области.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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