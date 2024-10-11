ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России - 11.10.2024 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России - 11.10.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило в пятницу Минобороны РФ
2024-10-11T08:29
2024-10-11T08:33
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"Уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.Там уточнили, что четыре беспилотника было перехвачено над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, два дрона уничтожено над территорией Брянской области и один - над территорией Курской области.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, вооруженные силы украины, ростовская область, белгородская область
Новости, Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Белгородская область

ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России

08:29 11.10.2024 (обновлено: 08:33 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.
Там уточнили, что четыре беспилотника было перехвачено над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, два дрона уничтожено над территорией Брянской области и один - над территорией Курской области.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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