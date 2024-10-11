ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
08:29 11.10.2024 (обновлено: 08:33 11.10.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.
Там уточнили, что четыре беспилотника было перехвачено над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, два дрона уничтожено над территорией Брянской области и один - над территорией Курской области.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.