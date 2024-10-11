РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины - 11.10.2024 Украина.ру
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РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины - 11.10.2024 Украина.ру
РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины. Об этом заявил источник в российской дирекции ВБ, передает РИА Новости
2024-10-11T07:50
2024-10-11T08:02
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"Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку", - объяснил он.Источник отметил, что несмотря на невозможность заблокировать данное решение, руководство Всемирного банка предоставило заверение, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.Он также пояснил, что учредителями нового фонда стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов долларов. О своей готовности оказать поддержку фонду заявила и Великобритания, однако представители Лондона не стали указывать объем средств, которыми они готовы поделиться.Он также отметил, что целью фонда заявлена поддержка усилий Украины в реализации реформ и достижении макроэкономической стабильности, а также восстановлении и реконструкции.При этом, новый фонд не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды."В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели", - заверил источник. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в рамках Всемирного банка уже действует несколько механизмов, позволяющие мобилизовывать средства доноров и направлять их на помощь Украине, уточнив, что в основном речь идет о различных траст-фондах и двусторонних гарантийных механизмах.Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.О противниках помощи Киеву - в материале Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, всемирный банк, россия, киев
Новости, Украина, Всемирный банк, Россия, Киев

РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

07:50 11.10.2024 (обновлено: 08:02 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины. Об этом заявил источник в российской дирекции ВБ, передает РИА Новости
"Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку", - объяснил он.
Источник отметил, что несмотря на невозможность заблокировать данное решение, руководство Всемирного банка предоставило заверение, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.
"Новый фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе российскими активами или доходами от них", - добавил он.
Он также пояснил, что учредителями нового фонда стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов долларов. О своей готовности оказать поддержку фонду заявила и Великобритания, однако представители Лондона не стали указывать объем средств, которыми они готовы поделиться.
Он также отметил, что целью фонда заявлена поддержка усилий Украины в реализации реформ и достижении макроэкономической стабильности, а также восстановлении и реконструкции.
При этом, новый фонд не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды.
"В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели", - заверил источник.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в рамках Всемирного банка уже действует несколько механизмов, позволяющие мобилизовывать средства доноров и направлять их на помощь Украине, уточнив, что в основном речь идет о различных траст-фондах и двусторонних гарантийных механизмах.
Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.
О противниках помощи Киеву - в материале Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине на сайте Украина.ру.
 
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