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Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных

Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных - 11.10.2024 Украина.ру

Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных

Украинские СМИ сообщают о взрывах в разных регионах страны, в том числе они гремят в столице

2024-10-11T08:57

2024-10-11T08:57

2024-10-11T09:34

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киевская область

вооруженные силы украины

хмельницкая область

николаев

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Также взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области, который расположен к северу от украинской столицы. В нем находится Киевская ГЭС.Кроме того, взрывы зафиксировали в Черкасской и Хмельницкой областях страны.Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в Николаеве на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин указал, что на подконтрольной ВСУ части региона был поврежден объект критической инфраструктуры.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киевская область, вооруженные силы украины, хмельницкая область, николаев