https://ukraina.ru/20241011/1058020094.html
Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных - 11.10.2024 Украина.ру
Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
Украинские СМИ сообщают о взрывах в разных регионах страны, в том числе они гремят в столице
2024-10-11T08:57
2024-10-11T08:57
2024-10-11T09:34
новости
киевская область
вооруженные силы украины
хмельницкая область
николаев
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Также взрывы слышны в городе Вышгород Киевской области, который расположен к северу от украинской столицы. В нем находится Киевская ГЭС.Кроме того, взрывы зафиксировали в Черкасской и Хмельницкой областях страны.Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов в Николаеве на юге Украины, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин указал, что на подконтрольной ВСУ части региона был поврежден объект критической инфраструктуры.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
киевская область
хмельницкая область
николаев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киевская область, вооруженные силы украины, хмельницкая область, николаев
Новости, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область, Николаев
Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
08:57 11.10.2024 (обновлено: 09:34 11.10.2024)
Украинские СМИ сообщают о взрывах в разных регионах страны, в том числе они гремят в столице