"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
© РИА Новости
© РИА Новости
Украинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин
"Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [ролики в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение", - сказал Печорин, уточнив, что речь идет об украинском блиндаже в районе донецкого Горняка, в результате удара по которому укрепление ВСУ было полностью уничтожено.
Случались на фронте и другие истории, которые в мирное время сочли бы курьезными. Например, бойцы 110-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Дело было при взятии населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.
Бойцы ВС РФ зашли туда и решили отдохнуть в одном из домов, а под утро к нему подъехала боевая машина ВСУ. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие.
"Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все", -рассказал военный с позывным Фауст.
Другая группа украинских военных по ошибке села в проходящую мимо российскую боевую машину пехоты (БМП), приняв ее за свою.
21 сентября, 12:29Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ