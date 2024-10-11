"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok - 11.10.2024 Украина.ру
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"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok - 11.10.2024 Украина.ру
"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
Украинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин
2024-10-11T09:38
2024-10-11T09:38
новости
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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Случались на фронте и другие истории, которые в мирное время сочли бы курьезными. Например, бойцы 110-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Дело было при взятии населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.Бойцы ВС РФ зашли туда и решили отдохнуть в одном из домов, а под утро к нему подъехала боевая машина ВСУ. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие."Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все", -рассказал военный с позывным Фауст.Другая группа украинских военных по ошибке села в проходящую мимо российскую боевую машину пехоты (БМП), приняв ее за свою.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, tiktok, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, TikTok, ВС РФ

"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok

09:38 11.10.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Украинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин

"Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [ролики в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение", - сказал Печорин, уточнив, что речь идет об украинском блиндаже в районе донецкого Горняка, в результате удара по которому укрепление ВСУ было полностью уничтожено.

Случались на фронте и другие истории, которые в мирное время сочли бы курьезными. Например, бойцы 110-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Дело было при взятии населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.
Бойцы ВС РФ зашли туда и решили отдохнуть в одном из домов, а под утро к нему подъехала боевая машина ВСУ. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие.
"Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все", -рассказал военный с позывным Фауст.
Другая группа украинских военных по ошибке села в проходящую мимо российскую боевую машину пехоты (БМП), приняв ее за свою.
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Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
 
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Заголовок открываемого материала
09:38"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
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