https://ukraina.ru/20241011/1058020228.html

"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok

"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok - 11.10.2024 Украина.ру

"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok

Украинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин

2024-10-11T09:38

2024-10-11T09:38

2024-10-11T09:38

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Случались на фронте и другие истории, которые в мирное время сочли бы курьезными. Например, бойцы 110-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Дело было при взятии населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.Бойцы ВС РФ зашли туда и решили отдохнуть в одном из домов, а под утро к нему подъехала боевая машина ВСУ. Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие."Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все", -рассказал военный с позывным Фауст.Другая группа украинских военных по ошибке села в проходящую мимо российскую боевую машину пехоты (БМП), приняв ее за свою.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.

https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, tiktok, вс рф